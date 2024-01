Quelles sont les écoles fermées en Estrie?

Les cours sont suspendus dans toutes les écoles et tous les centres du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. Les services de garde sont ouverts. Le transport scolaire est suspendu.

Pour l’instant, toutes les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) ainsi que de la Commission scolaire Eastern Township demeurent ouvertes. Au CSSRS, on prévient toutefois qu’il pourrait y avoir du retard dans le transport scolaire en raison des conditions routières. Sur son site internet, il demande aux parents de prévoir un plan B « au cas où le transport scolaire ne soit pas en mesure d’être effectué ».

Pour le Centre de services scolaire des Sommets, tous les établissements sont ouverts à l’exception de l’école Notre-Dame-de-Montjoie. Les établissements et les services de garde sont donc ouverts et le transport scolaire est maintenu, à l’exception de l’école primaire Notre-Dame-de-Montjoie, qui est touchée par une panne de courant. Pour cette école uniquement, les cours et le transport scolaire sont suspendus et le service de garde est fermé. Il est possible pour les membres du personnel de cet établissement de donner leur prestation de travail à distance.

Ce texte sera mis à jour en fonction des communications des différents centres de services.