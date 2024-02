TEXAS | Waco pour toutes les soifs

Dans toute destination, les attractions inusitées s’inscrivent rapidement dans ma liste d’incontournables. Un musée tout entier destiné au Dr Pepper? J’arrive!

Établi en partie dans l’ancienne usine de bouteilles de la boisson gazeuse, le musée serait, selon la légende, hanté. Ouhh! Des traces d’une tornade meurtrière sont d’ailleurs bien visibles à l’extérieur du bâtiment, la couleur changeant de la brique trahissant une reconstruction partielle.

L’exposition, qui pourrait verser facilement dans le tape-à-l’œil, s’avère particulièrement instructive. On y rapporte que le Dr Pepper est une boisson plus vieille que le Coca-Cola et qu’on recommandait d’en boire trois bouteilles par jour, à 10 h, 14 h et 16 h, pour combattre les coups de fatigue provoqués par la baisse du taux de sucre dans le sang. Bonjour diabète!

Les traces du passage d'une tornade sont toujours visibles sur le mur du musée du Dr Pepper. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Le Dr Pepper, c’est une combinaison de 23 saveurs créée par un pharmacien, Charles Alderton. Le premier étage du musée raconte son histoire et permet de voir le puits, creusé à même le sol de l’usine, d’où était récoltée l’eau utilisée dans la confection de la boisson.

Il est curieux et cocasse de voir les anciennes bouteilles de Dr Pepper, de voir les publicités réalisées partout dans le monde aussi. Parmi les artefacts, un très vieux distributeur rassasie les nostalgiques. Aussi, le plancher du deuxième étage ne paraît pas incliné sans raison. Autrefois, sa conception, avec un système de gouttières, facilitait le nettoyage du sol rendu collant par le sirop intégré à la recette.

Le musée du Dr Pepper permet de découvrir l'allure des bouteilles de boissons gazeuses selon les pays où elles sont distribuées. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Coup de cœur itou pour les citations savoureuses comme celle de J. Conrad Dunagan, accrochée au plafond, qui salue l’invention des boissons gazeuses, «la plus grande contribution américaine moderne à la diète du monde entier». Rien que ça. Autre coup de cœur pour l’atelier «Make-A-Soda» qui, comme son nom l’indique, permet de créer sa propre consommation.

À un jet de pierre de là, l’hôtel Pivovar constitue le seul spa à la bière du Texas. Dans des bains de cuivre, les visiteurs peuvent macérer dans un mélange d’ingrédients utilisés pour fabriquer une bière tchèque. On assure que le traitement réduit le stress, atténue les rides et soulage les irritations de la peau.

Ceux qui préfèrent boire leur alcool plutôt que de s’y baigner peuvent opter pour une tournée des vignobles ou des distilleries. Le vignoble Valley Mills, par exemple, est une entreprise familiale qui produit entre autres du cabernet sauvignon, du grenache, du muscat canelli, du alberino et du vermentino.

Le propriétaire, Joey Bagnasco, essaie de se coller aux méthodes européennes tout en produisant un vin 100 % texan. Passionné par son métier, il a appris à faire pousser du raisin à l’âge de 16 ans mais ne s’est intéressé sérieusement à la production de vin qu’à 24 ans. Il offre aujourd’hui des dégustations tous les après-midi, entre midi et 18 h.

La propriétaire du vignoble Valley Mills, Joey Bagnasco, offre des visites tous les après-midi. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les rangers... les vrais

À l’évocation des rangers du Texas, les amateurs de sport penseront immédiatement aux champions de la Série mondiale, au baseball. Le temple de la renommée et musée Texas Ranger, beaucoup plus grand qu’il ne paraît, honore néanmoins les véritables rangers, ces policiers ayant entre autres traqué les légendaires Bonnie et Clyde.

On y raconte d’ailleurs l’histoire de Frank Hamer, un ranger sorti de sa retraite pour traquer le duo de criminels. Il a ainsi passé 102 jours à vivre comme Clyde, dans une voiture, à visiter ses sites de campings, pour comprendre ses habitudes.

Le temple de la renommée et musée Texas Rangers est plus grand et plus complet qu'il ne paraît. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les rangers existaient bien avant la création de l’État du Texas et avaient pour mission de protéger les résidences et les familles. Au Texas spécifiquement, ils visaient à empêcher une invasion par la frontière mexicaine et à contenir les attaques des populations autochtones.

Dans le musée, les visiteurs peuvent prendre dans leurs mains de réels pistolets anciens dont le poids est particulièrement surprenant. Ils peuvent aussi en apprendre les méthodes d’enquête modernes ou découvrir certaines facettes du travail des médecins légistes.

Sur la trace des mammouths

Autre escale pour les amoureux d’histoire : le Waco Mammoth National Monument, où des ossements de pachydermes préhistoriques peuvent être aperçus.

Le premier os a été trouvé en 1978 par Paul Barron et Eddie Bufkin, qui arpentaient les rives de la rivière Bosque à la recherche de fossiles et de pointes de flèches. Par hasard, ils ont découvert le fémur d’un mammouth colombien. Des excavations ont rapidement été entreprises, si bien qu’entre 1978 et 1990, les restes de 16 mammouths ont été découverts. Dans les années subséquentes, six autres mammouths ont été trouvés, en plus d’ossements de chameaux, d’antilopes, de tortues et d’un tigre aux dents de sabre.

Un bâtiment construit en surplomb d’un site d’excavation permet de voir certains ossements qu’on déterre avec grande précaution. Certains os n’étant pas complètement fossilisés, ils présentent la texture de la craie et sont donc très friables.

Des ossements de mammouths peuvent être observés au Waco Mammoth National Monument. (Jonathan Custeau/La Tribune)

De la déco et du surf

Waco, c’est aussi un lieu de pèlerinage pour les amateurs de rénovation et de «flip» immobilier. C’est là que fleurit l’empire de Chip et Joanna Gaines, gourous de la rénovation et animateurs de l’émission Fixer Upper.

Le couple a notamment racheté deux silos emblématiques mais abandonnés pour y aménager le Magnolia Market, un marché propret et un brin dispendieux qui met notamment en valeur les produits de décoration de Chip et Joanna. Les touristes y affluent par dizaines de milliers chaque semaine. On y trouve des camions de nourriture de rue, une église historique complètement rénovée et un petit terrain de baseball avec des statues représentant Lou Gerigh et Babe Ruth.

Magnolia Market compte des silos et une église achetés par Chip et Joanna Gaines. (Jonathan Custeau/La Tribune)

L’empire de Chip et Joanna compte également le château Cottonland, vieux de plus de 100 ans, le restaurant Magnolia Table, autrefois l’Elite Cafe, un restaurant qu’affectionnait particulièrement Elvis Presley, et l’Hôtel 1928, récemment inauguré après d’importantes rénovations.

L’hôtel de 33 chambres en plein cœur du centre-ville est aménagé avec un cachet d’époque, offrant notamment un espace bibliothèque avec mezzanine dans un espace autrefois conçu... pour entreposer le charbon. La vue du restaurant situé au dernier étage, Bertie’s, qui comporte aussi une vaste terrasse, vaut particulièrement le détour.

La vue du restaurant sur le toit de l'Hôtel 1928 vaut le détour. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Waco compte par ailleurs un centre aquatique de surf ayant accueilli des visiteurs de renom, comme Tony Hawk, un pont suspendu qui servait autrefois à la circulation du bétail, un parc municipal de 52 acres, le parc Cameron, et un zoo spécialisé notamment dans l’étude des orangs-outans.

Et si vous passez par là le 8 avril prochain, vous serez précisément dans le corridor idéal pour observer l’éclipse totale de Soleil. On prévoit un peu plus de quatre minutes d’obscurité relative vers 13 h 38.

Le journaliste était l’invité de TravelTexas et de Destination Waco.