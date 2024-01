FRANCE | Crocodile et d’Artagnan sur les chemins de Compostelle

Dans les contreforts des Pyrénées, sur une colline d’une cité médiévale qui agissait autrefois comme une capitale importante du monde romain, la cathédrale en impose tellement que certains la qualifient du «Mont-Saint-Michel des terres». Et même sans le moindre intérêt pour la religion, le visiteur trouvera de quoi s’émouvoir. Pour le paysage de carte postale, tout autour du village, bien sûr, mais aussi pour l’unicité historique de l’endroit.

Les plus fins observateurs s’accrocheront les yeux et les souvenirs à l’un des murs intérieurs du lieu de culte, où se trouve un véritable crocodile... empaillé. Parce qu’on aime les légendes et que la fantaisie rend les voyages plus excitants, on se rangera derrière l’explication la plus ludique. Le crocodile en question serait arrivé directement de la Garonne et saint Bertrand l’aurait combattu jusqu’à le tuer sur le parvis de la cathédrale.

La version officielle rapporte qu’il s’agirait plutôt d’un cadeau offert par un pèlerin parti d’Israël pour remercier saint Bertrand.

Ce crocodile est une curiosité dans la cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges. (Jonathan Custeau/La Tribune)

D’abord romane, la cathédrale a été agrandie d’un clocher donjon et d’un cloître au 12e siècle avant de prendre une forme gothique au 14e siècle. Conseil d’une guide locale, elle serait particulièrement jolie les matins ensoleillés, alors qu’elle est souvent encore complètement vide.

On pourra notamment y apercevoir le chœur de stalles en bois, un trésor relativement unique, puisqu’on n’en trouve des semblables qu’à Auch et Albi. Véritable église dans l’église, il servait à isoler les chanoines des pèlerins. Chacun des sièges a été sculpté avec la forme d’un animal différent. Autre lien avec Auch, les vitraux des deux cathédrales ont été réalisés par le même artiste, Arnaut de Moles, un des rares maîtres verriers qui signaient leurs œuvres à la main.

On s’intéressera aussi à l’orgue, qui a été dépouillé de ses 2600 tuyaux pendant la Révolution française, puisque le métal a été utilisé pour fabriquer des armes. Et à deux chapes faites en Angleterre et offertes par l’évêque Bertrand de Got, devenu le pape Clément V.

La commune de Saint-Bertrand-de-Comminges est particulièrement photogénique. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On notera par ailleurs qu’il n’y a pas de point de vue direct de l’intérieur du village vers l’extérieur.

En quittant la portion fortifiée de la commune, on note les vestiges d’un théâtre romain qui pouvait sans doute accueillir 2000 spectateurs.

Près de la Garonne, à l’extérieur du cœur de la commune, le visiteur peut explorer un site antique, où la basilique Saint-Just-de-Valcabrère partage une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO avec la cathédrale Sainte-Marie. Le site qui l’entoure fait l’objet de fouilles depuis près de cinq ans. Le chef du chantier œuvrait auparavant à Pompéi, en Italie.

La basilique a ceci de particulier qu’elle a été construite avec des sarcophages qui ont été vidés et retaillés. On trouvera donc des blocs de marbre, des fragments de frises et des traces de sculptures de manière aléatoire dans les murs et les colonnes du bâtiment. Ces retailles étaient autrefois recouvertes d’enduits qui les rendaient invisibles.

Autour de Saint-Bertrand-de-Comminges, les montagnes offrent plusieurs occasions pour randonner. Un sentier grande randonnée de 170 kilomètres relie d’ailleurs le village à Toulouse. Il passe ainsi par Muret, Rieux-Volvestre, l’abbaye de Bonnefont, Martres-Tolosane et Saint-Gaudens. Le vélo est également à l’honneur grâce à une voie cyclable le long de la Garonne. Le village ne compte qu’un hôtel et quelques maisons d’hôte.

Auch

À une heure au nord de Saint-Bertrand-de-Comminges, la plus grande ville du Gers, Auch, est une étape importante le long des chemins de Compostelle. Sa cathédrale, aussi appelée Sainte-Marie, figure également au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment pour les vitraux d’Arnaut de Moles et pour ses stalles sculptées dans un bois rendu imputrescible. On y dénombre 1500 personnages différents et il aura fallu 40 ans pour terminer les travaux.

La cathédrale Sainte-Marie d'Auch est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les vitraux de la basilique d'Auch ont été réalisés par l'artiste Arnaut de Moles. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Auch, c’est aussi un escalier monumental construit au 19e siècle sous Napoléon 3. Il compte 374 marches distribuées sur deux volées, et une sculpture de l’artiste Jaume Plensa, «l’Observatoire du temps», qui consiste en des écritures évoquant le Déluge de la bible, mais rappelant aussi des inondations catastrophiques ayant affligé la ville en 1977. L’eau était alors montée de sept mètres, avait submergé la ville basse et causé le décès de six personnes. Une deuxième partie de l’œuvre est située sur la rive opposée du Gers et commémore notamment les victimes de l’inondation.

Comme un peu partout dans la région, on trouve aussi une référence à d’Artagnan, Charles de Batz de son vrai nom, alors qu’une statue en bronze a été posée au pied de l’escalier. D’Artagnan est né à Lupiac, à une quarantaine de kilomètres d’Auch.

L'escalier monumental d'Auch est l'une des attractions principales de la ville. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On aimera particulièrement se perdre dans la vieille ville d’Auch en y cherchant les pousterles, ces ruelles médiévales en escalier. On verra des appartements dont les entrées se trouvent quelque part dans les marches de ces escaliers.

Les pousterlnes, des rues étroites constituées d'escaliers, sont un des éléments distinctifs d'Auch. (Jonathan Custeau/La Tribune)

L’exploration nous mènera aussi à un bâtiment où aurait séjourné Henri IV, rue Espagne. Le jour, il est permis aux touristes de pénétrer dans le vestibule et de voir le magnifique escalier construit de pierre au rez-de-chaussée et de bois de chêne aux étages supérieurs.

En déambulant, on garde l’œil ouvert pour les quelques maisons à pan de bois ayant survécu au grand incendie du 15e siècle.

Reste, pour les amateurs d’histoire, à prévoir un arrêt au Musée des Amériques, installé dans l’ancien couvent des Jacobins, qui détient une importante collection d’art précolombien.

Auch constitue un complément ou une solution de rechange pour ceux qui ne sauront pas se laisser charmer complètement par le calme et la nature de Saint-Bertrand-de-Comminges.

Le journaliste était l’invité d’Air Canada et d’Atout France.