SUÈDE | Un navire et un cimetière pas ordinaires

Il a son propre musée, le Vasa, sur l’île Djurgården, tout près de musées consacrés aux vikings, au groupe ABBA et derrière le Musée nordique. Voilà qui fait beaucoup de culture et d’histoire le long d’une même rue. Mais c’est immanquablement vers le Vasa, en premier, que toutes les recommandations locales pointeront.

C’est qu’il n’existe pas de bateau aussi gros et aussi vieux qui soit préservé de si belle manière. On rapporte que c’est 98 % de la structure originale qu’on peut encore voir aujourd’hui, elle qui a passé 333 ans sous les flots. Rien que ça.

Construit sous les ordres de Gustave II Adolphe, le vaisseau de trois mâts comptait 64 canons. Trop lourd au-dessus de la ligne de flottaison, le navire de guerre a chaviré à environ un kilomètre de la côte. Le naufrage a tué près du tiers de 150 membres d’équipage.

L’épave, ensevelie, a été redécouverte dans les années 1950 et elle a refait surface en 1961 après d’ingénieux efforts pour la sortir de la boue. Il aura fallu creuser six tunnels sous l’épave pour y passer des câbles de métal qui contribueraient à la remontée du vaisseau. Plus de 40 000 objets trouvés dans ou autour de la structure sont aujourd’hui exposés dans le musée.

Un film racontant la construction du Vasa, son naufrage et sa restauration constitue une excellente introduction au musée. Des visites guidées de 25 minutes, dans différentes langues, sont aussi offertes pour en apprendre davantage sur cette incroyable histoire.

Les six étages qui entourent le bateau permettent de scruter la coque comme le pont, de voir de près les visages sculptés à la poupe. Toutes, autrefois, étaient colorées et servaient à proclamer le pouvoir et la gloire du roi. Elles visaient aussi à démontrer que Dieu était derrière les Suédois. On rapporte que les sculptures revêtaient une importance aussi grande que les canons, même si tous n’étaient pas en mesure de déchiffrer les symboles qui s’y trouvaient. La plupart des gens pouvaient néanmoins reconnaître le blason royal.

La sculpture ayant le plus retenu mon attention est celle de « l’ennemi polonais », un homme prostré sous un banc. Il s’agit d’une caricature d’un noble polonais qui visait à rappeler à l’équipage la façon dont il devait voir l’ennemi.

Les sculptures sur la poupe visaient à exhiber la puissance du roi. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Une copie du pont-batterie permet pour sa part de faire une incursion dans une reproduction grandeur nature d’une partie du bateau.

Une petite portion de l’exposition est consacrée au rôle des femmes à l’époque de la construction du Vasa. Il s’agit des balbutiements d’un effort pour revisiter les archives et ainsi adapter l’ensemble de la collection en y incluant davantage la place des femmes.

On a beau fuir les musées ou n’avoir aucun intérêt pour l’histoire navale suédoise, on ne se trompe pas à tenir compte des recommandations de tout un chacun et à visiter le Musée Vasa. C’est là une pépite de la capitale suédoise.

Un cimetière au patrimoine mondial de l’UNESCO

Autre curiosité à Stockholm, le cimetière boisé Skogskyrkogården n’a, de loin, rien qui mérite la trentaine de minutes de métro depuis la vieille ville. C’est pourtant là que l’actrice Greta Garbo a été portée à son dernier repos. C’est aussi un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Greta Garbo est inhumée à Skogskyrkogården, à Stockholm. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Dans le quartier Enskede, au sud de la ville, le cimetière est accessible 24 h par jour. Il est considéré comme un des plus grands cimetières du pays, avec ses quelque 100 000 tombes.

Assez vaste, à 108 hectares, le site peut être parcouru à pied, même s’il est plus rapide d’arpenter ses sentiers en vélo. Plutôt boisé, à flanc de colline, il a été imaginé entre 1917 et 1940 par les architectes Gunnar Apslund et Sigurd Lewerentz. Le concept, qualifié de primitif en comparaison des cimetières modernes, tient compte de l’expérience du deuil en utilisant la nature pour consoler les familles des défunts.

Les pierres tombales sont réparties dans des zones boisées, sans organisation ou alignement précis. L’architecture des chapelles, austère et pas particulièrement jolie, se marie d’ailleurs bien au milieu naturel.

Le sentier des sept puits représente le processus du deuil, de la pénombre à la lumière. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Le sentier des sept puits, qui part d’une chapelle et mène vers une colline vouée à la méditation, Almhöjden, est bordé d’arbres matures et constitue la route qu’empruntent les familles endeuillées vers la chapelle de la Résurrection. Symboliquement, la végétation se fait de moins en moins dense à l’approche de la colline, où les marches, d’abord hautes et plus ardues à grimper, deviennent petites au fur et à mesure qu’on se rapproche du sommet. On symbolise là la légèreté et la lumière qui refont surface une fois la douleur passée.

Il s’agit du concept le plus imagé et le plus révélateur de tout le cimetière.

La colline Almhöjden est aménagée pour représenter l'ascension vers la légèreté. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On s’intéressera aussi au mur d’enceinte, long de 3,6 kilomètres et fait de granit, qui a été construit par des chômeurs entre 1923 et 1932. Toujours en granit, une énorme croix conçue par Gunnar Apslund est un autre élément symbolique du lieu.

Selon l’UNESCO, le plus grand défi de préservation du site réside dans l’âge des arbres qui composent sa forêt, une majorité d’entre eux approchant les limites de leur espérance de vie. L’effet visuel pourrait donc changer au cours des prochaines années si plusieurs arbres tombaient ou devaient être abattus.

Un audioguide et des visites guidées sont offerts.

Skogskyrkogården est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Skogskyrkogården est une curiosité à laquelle il faut consacrer un peu de temps pour bien en saisir la symbolique, sans quoi on n’y verra qu’un cimetière comme les autres. C’est ce qui justifie, aussi, qu’on ne place pas le site d’emblée parmi les incontournables de la ville. Toutefois, quiconque s’attardera à Stockholm pour trois jours ou plus devrait considérer Skogskyrkogården dans son itinéraire. C’est aussi une façon de fuir les foules qui peuvent devenir denses dans les secteurs touristiques de Stockholm.