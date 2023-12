Le monde entier dans un stylo

En prenant le large et en consignant mes carnets de voyage sur papier depuis dix ans, j’ai tout naturellement conçu le parfait cocktail, pour moi, des histoires que racontent le vent, le sable et les pierres, et celles que rédigent avec nous les individus qui croisent notre quotidien. (Hideki Odawara)

J’écornais mon passeport avant même de commencer à en imprimer des pans dans les journaux des Coops de l’information. Petit, je rêvais de devenir archéologue ou pilote d’avion. Plus tard, j’ai jeté mon dévolu sur l’humain, en considérant la psychologie ou l’enseignement. J’ai compressé tout ça dans un petit stylo, comme on empaquette sa maison dans un sac à dos pour partir à l’étranger, et je suis devenu journaliste.

C’est un privilège de vous inviter à regarder avec moi par mon hublot, comme c’est un privilège d’avoir parfois la tête qui tourne à traduire les mots les plus simples dans une langue qui m’est étrangère. C’est un privilège, oui, de bourlinguer comme s’il n’y avait pas de lendemain, mais c’en est un plus grand encore d’apprendre, de découvrir, de m’inspirer de mondes qui ne sont pas les miens.

Je demeure convaincu qu’on n’accepte vraiment de considérer le point de vue de l’autre qu’en se mettant au moins un peu dans sa peau. En Éthiopie, en Chine, au Japon, j’ai compris la vulnérabilité qui nous fait l’accolade quand on devient minorité visible. Après des passages à Hong Kong, en Turquie, en Bosnie, en Australie aussi, mon regard a changé sur notre démocratie, sur le privilège de voter pour ceux qui nous gouvernent.

En 2023, j’ai vu les efforts de conservation en Indonésie, là où on pédale à reculons après avoir compromis la survie des orangs-outans. Et en parallèle, l’absurdité de déménager la capitale Jakarta, surpeuplée, polluée, vers un territoire encore vierge de Bornéo.

J’ai vu l’innovation à son meilleur, à Singapour, où on construit des forêts verticales pour garder un peu de verdure dans une péninsule tellement petite et densément peuplée. À Gardens by the Bay, on a poussé le développement durable au point de réduire de 30 % l’énergie utilisée pour le refroidissement d’immenses serres.

Gardens by the Bay, à Singapour, est un exemple inspirant d'ingéniosité. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Au sud du Mexique, j’ai visité une ville qui n’a toujours pas d’eau potable, même si Coca-Cola puise de l’eau pure à quelques kilomètres de là. Moins chère que l’eau, la boisson gazeuse y est consommée en quantités gargantuesques. Allô le diabète.

En France, puis en Martinique, j’ai vu deux côtés de la médaille de la traite d’esclaves. On ne peut qu’ouvrir grands les yeux. Les oreilles aussi. On ressent plus qu’on comprend ce qu’ont pu vivre ceux qu’on a enchaînés dans la cale de grands bateaux.

Il y a aussi eu la Scandinavie, ses prouesses d’architecture et ses avancées sociales, la version américaine de l’attaque de Pearl Harbor à Hawaï, et la tradition soufie plusieurs fois centenaire qu’on célèbre encore avec les rondes des derviches en Turquie.

Toutes ces histoires, toutes ces traditions, méritent à mon avis d’être découvertes et racontées.

Une étude commandée par Contiki en 2017 laissait croire que les jeunes qui voyagent sont plus heureux, plus politisés, et ont un plus grand sens des responsabilités. J’y crois. Comme à l’humilité à laquelle nous forcent ces explorations. Une humilité pour la petite personne que nous sommes, dans une mer de huit milliards d’âmes, mais aussi pour la culture dont nous sommes imbibés. Devant notre prétendue ingéniosité collective aussi.

Voyager, c’est comprendre qu’on ne sait rien du tout. Qu’on ne comprend vraiment pas tout. Et c’est une chance incroyable de nous laisser inspirer. Pour des histoires à raconter. Pour vaincre nos peurs de tout, de rien, et de l’autre. Pour développer cette prétendue ingéniosité.

Des dizaines de fois, je me suis pris à rêver à ce que nos villes soient plus audacieuses, à l’image des lieux que je visitais. J’ai été charmé par la fierté de Rennes qui, même avec une population de 222 000 habitants, s’est permis d’inaugurer deux lignes de métro. Rennes qui, malgré son patrimoine bâti, accepte de voir cohabiter l’architecture contemporaine avec les églises et les monastères vieux de plusieurs siècles.

J’ai souri au Japon devant les milieux de vie qu’on conçoit en élevant des tours où se situent à la fois des centres commerciaux, des bureaux, des appartements et des musées. On construit donc des villes dans la ville, pour réduire l’utilisation des moyens de transport et rapprocher tous les services du citoyen.

On ne peut qu’envier l’espace fait aux cyclistes un peu partout en Europe, mais particulièrement à Copenhague, où les voies cyclables omniprésentes sont peintes en bleu et sont clairement signalées. Les stationnements pour vélos sont partout et on offre même des bicyclettes électriques en libre-service.

Idem pour l’efficacité énergétique, notamment en Allemagne, où les panneaux solaires avaient déjà la cote au début des années 2010.

En Europe ou en Asie, on remarque à quel point investir dans des trains efficaces peut être payant. Comment choisir la voiture quand on peut se laisser bercer sur les rails, sans bouchon de circulation? Dans les grandes villes modernes, on saute même dans le train directement à l’aéroport. Ici, l’inauguration du REM à Montréal-Trudeau nous paraît encore tellement loin.

En Amérique du Sud, ce sont des autobus et leur voie rapide qui agissent comme des métros. Pas besoin de creuser.

À Nantes, on a su transformer une ville industrielle en capitale culturelle. (Jonathan Custeau/La Tribune)

De bonnes idées ludiques, j’en ai trouvé à Nantes, où l’art permet de convertir une ville industrielle en capitale culturelle, à Genève, où une piscine a été aménagée à même une rivière, à Zurich, Londres ou Christchurch, où de vieux conteneurs ont été recyclés en boutiques ou en restaurants, ou à Mérida, au Mexique, où on interdit la circulation automobile au centre-ville le samedi pour que les restaurants servent leurs clients directement dans la rue.

Pas de moyens financiers, pas de masse critique suffisante, les raisons peuvent être nombreuses pour ne pas importer ces coups de cœur internationaux. Mais il ne coûte rien de s’en inspirer, de chercher à travers eux notre propre identité, nos propres innovations.

Voyager rend donc plus heureux, ne serait-ce que parce qu’il met notre imaginaire au défi de se surpasser, de rêver d’audace.

Le Bourlingueur continuera d’être publié chaque semaine dans la section Vivre de notre site internet.