Coïncidences de rêve

J’exclus du fantasme les repaires de Québécois, où les chances de tomber face à face avec le beau-frère s’en trouvent largement gonflées... surtout si c’est nous qui lui avons refilé le tuyau à Noël en 2017.

À force de me faire des amis éphémères, avec qui je ne garde souvent contact qu’en zyeutant silencieusement leur profil Facebook ou Instagram, j’ai développé ce réflexe d’ouvrir grandes les paupières dans les aéroports, dans les villes où je sais que certains d’entre eux pourraient surgir. Sait-on jamais. Trouver une aiguille dans une botte de foin demeure statistiquement possible, surtout si on sait à quoi ressemble l’aiguille.

Il suffit parfois d’un peu de magie... et d’un peu d’aide du destin.

Ce soir-là, fin d’été 2023, j’essayais de taire ma dépendance aux réseaux sociaux pour plonger dans la noirceur le modeste AirBnB que je louais à Røros, un village norvégien au nord d’Oslo. Le visage de Sophie est apparu dans mon fil de nouvelles. Sa photo la montrait au sommet d’une montagne norvégienne, quelques jours plus tôt. «On s’est manqués de peu», que je me suis dit.

Le lendemain, je me suis présenté à la gare aux aurores. L’heure était venue de rentrer dans la capitale. Pour ne pas y passer toute la journée, il fallait partir vers 6 h, avec une courte correspondance à Hamar trois heures plus tard.

Déjà, pas de bol. Dans la matinée norvégienne, on aurait pu entendre voler une mouche, si seulement elle n’avait pas été congelée par le temps frais. Le calme plat à la gare de Røros. Que le grondement d’un bus, vide, et le bruit du vent.

Le train de 6h ne passerait pas...

Le bus, c’était le plan B, la rechange de la compagnie ferroviaire. C’était le chemin moins direct, itou, avec les risques d’embouteillage, les détours et les feux de circulation. C’en était foutu de la correspondance à Hamar.

Remarquez, les retards, les annulations, ils ne frappent pas qu’à Røros. Quand le bus nous a menés à destination, il se trouvait bien un train, direction Oslo, sur les rails d’Hamar. Immobilisé, il ne montrait aucune intention de démarrer. Brouhaha et mouvement de foule. Explications en norvégien. Points d’interrogation en multiples de dix.

En raison d’un bris sur le chemin de fer, le train ne bougerait pas jusqu’à nouvel ordre.

Il aura fallu 30, 40 minutes peut-être, pour qu’on annonce aux passagers pour Oslo de se préparer pour l’embarquement. Petite course et galipettes jusqu’au quai approprié. En entrant dans un wagon, j’ai levé les yeux en m’engageant dans l’allée. Elle était là, du moins je le croyais, Sophie, son gros sac sur le dos, à se diriger vers moi. De toute la Norvège, de toutes les villes, de tous les trains, de tous les retards, nous étions montés dans le même wagon en même temps.

Le cerveau, cette machine étrange, s’est demandé s’il devait l’interpeller. C’est que plus de 20 ans nous séparaient de notre dernière réelle conversation. Fraction de seconde. «Sophie?»

Elle a levé les yeux, a souri: «J’ai bien cru que c’était toi», a-t-elle simplement laissé tomber.

Il n’en fallait pas plus pour que nous franchissions la distance vers Oslo, face à face, à rattraper le temps perdu.

Et pour être certains que le destin avait bien prévu nous placer sur le chemin l’un de l’autre, dans tout Oslo, nous nous sommes revus par hasard une autre fois dans l’après-midi.

Le fantasme du voyageur était presque assouvi. Mais les ronchonneurs et les «renoteurs» seront peut-être tatillons sur le fait que nous sommes tous les deux originaires du même pays. Pour relever le niveau de difficulté et atteindre le faîte de cette extravagance, il fallait bien que la coïncidence concerne un étranger.

Défi accepté.

Prise 2 au Danemark

Le lendemain matin, je traversais dans le pays voisin, au sud : le Danemark. J’avais prévenu mon ami Mads, un ex-journaliste rencontré il y a plus de 10 ans, que je débarquerais dans la capitale danoise. C’est tout. Pas de rendez-vous. Pas de détails. Juste : «on s’écrit si jamais on a du temps libre».

À peine arrivé, la valise déposée sous le lit de l’auberge, je suis sorti profiter des rayons du soleil qui m’avaient tant manqué en Norvège. À peine la porte poussée, j’ai cru l’apercevoir, Mads, une trentaine de mètres plus loin, attablé avec son portable. Quand on se met en tête qu’on verra quelqu’un, parfois, on l’hallucine partout.

Je n’ai pas osé crier son nom. Timidement, je lui ai simplement acheminé un texto pour voir si c’était bien lui.

J’ai cliqué sur «envoyer», et aussitôt, l’homme s’est penché sur son téléphone, a relevé la tête en cherchant tout autour. De tout Copenhague, c’est là qu’il s’était arrêté pour recharger sa voiture avant d’assister à une réunion importante.

Les retrouvailles ont duré trois minutes, cinq tout au plus, avant que nous repartions chacun de notre côté. Qu’à cela ne tienne, c’était Noël en septembre, la magie du quotidien. Les hasards se succédaient trop pour n’être que des hasards.

Cette magie, elle m’a aussi fait sourire dans des situations beaucoup plus prévisibles. Les backpackers ont cette tendance à suivre des itinéraires presque identiques. Dans un même pays, il n’est pas rare qu’on revoie les mêmes visages dans deux ou trois villes d’un parcours touristique.

Ainsi, en Chine, j’étais tombé sur le même couple de Français dans un train quittant Xi’an, à la fin d’une journée à Pingyao, dans une rue de Pékin et, quelques jours plus tard, directement dans mon auberge de la même ville. Comme un hasard ne se produit jamais seul, à cette auberge s’est aussi pointée une Israélienne rencontrée trois semaines plus tôt à Shanghai, plus de 1000 kilomètres au sud.

On dirait que parfois, quand le courant passe, qu’on partage la même passion, les mêmes intérêts, les chemins sont faits pour se recroiser, malgré qu’ils avancent en parallèle pendant des années.

Et à la lumière de tous ces hasards, j’aime croire qu’il se trouve un semblant de leçon: même quand on se sent seul à l’autre bout du monde, on ne soupçonne pas qu’il y a toujours, plus près qu’on croit, quelqu’un qu’on connaît.

