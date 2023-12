TEXAS | Dans l’univers western de Fort Worth

Le nom de Fort Worth paraît familier, sans doute à cause de l’aéroport de Dallas-Fort Worth. Probablement trop souvent dans l’ombre de sa voisine, Fort Worth, où la culture western demeure vibrante, occupe pourtant le 5e rang des villes les plus populeuses du Texas et le 13e rang dans tous les États-Unis.

C’est dans le quartier historique Stockyard, l’ancien centre-ville, qu’on saute à deux pieds dans le mode de vie western. Le quadrilatère s’anime à mesure que la journée avance. Sur l’avenue Exchange, à 11h30 ou 16h, le temps s’arrête une dizaine de minutes pour le passage des vaches Longhorn et leurs cornes démesurément longues. Les foules se massent et les bêtes, dodelinant de la tête, avancent doucement sans broncher.

Le quartier historique Stockyard regroupe une grande quantité des attractions liées à la culture western. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les vendredis et samedis, de véritables championnats de rodéo se tiennent au Cowtown Coliseum, premier amphithéâtre de rodéo intérieur au monde. C’est aussi le seul amphithéâtre à tenir ce genre d’événement à l’année. On peut y voir des captures de veaux au lasso, l’épreuve des barils, la monte de chevaux et bien sûr la monte de taureaux. Le soir de notre visite, deux cowgirls de sept ans participaient à l’épreuve des barils et l’une d’elles s’est classée au pied du podium, au quatrième rang.

Une fois les cowboys acclamés, plusieurs spectateurs finissent la soirée dans un bâtiment adjacent, au Billy Bob’s Texas, le plus grand honky-tonk au monde. Honky-tonk, dites-vous? Il s’agit en fait d’un bar énorme qui comporte plusieurs sections où peuvent se tenir des spectacles différents simultanément. Couvrant trois acres, il possède sa propre arène de rodéo, des planchers de danse, un restaurant, des arcades et un mur des célébrités. On y présente à l’occasion des performances d’artistes célèbres ou de la relève, comme Brett Young, nommé chanteur de l’année aux Academy of Country Music Awards en 2018.

Billy Bob's Texas est le plus grand hocky-tonk du monde. On y trouve notamment cette murale. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Si la danse en ligne ne vous dit rien, il y a de quoi écarquiller les yeux devant les guitares de Georges Strait, Travis Tritt, Blake Shelton ou Willie Nelson.

La vie de John Wayne

Dans le Stockyard, l’attraction qui mérite véritablement un détour est sans aucun doute le musée John Wayne : An American Experience. En vrai de vrai, John Wayne, Marion Robert Morrison de son vrai nom, n’a pas grand-chose à voir avec Fort Worth. C’est surtout le lien avec la culture western de la ville qui rendait la construction de ce musée logique.

Pas besoin d’avoir vu Rio Bravo, El Dorado ou Sands of Iwo Jima pour s’attarder beaucoup plus longtemps que prévu dans ce musée richement illustré. Ici, on ne tombe ni dans le clinquant ni dans le convenu même si on répète que «John Wayne EST l’incarnation des États-Unis d’Amérique». Rien de moins.

Le musée John Wayne est l'une des attractions les plus captivantes de Fort Worth. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Dans la vidéo d’introduction, on nous rappelle que l’acteur, un des plus célèbres de toute l’histoire américaine, incarnait tellement sa culture que Joseph Staline avait ordonné son assassinat.

Comptant pour le moment 8000 pieds carrés, l’établissement sera bientôt agrandi pour atteindre 11 000 pieds carrés. Il permet d’exposer 400 articles ayant appartenu à John Wayne, dont l’Oscar du meilleur acteur remporté en 1969 pour le film True Grit. Des télégrammes, le scénario de ses films, des costumes et une voiture font partie des objets à admirer. On découvrira par exemple qu’il correspondait fréquemment avec le président Richard Nixon.

John Wayne a remporté un oscar en 1969 pour sa performance dans le film « True Grit ». (Jonathan Custeau/La Tribune)

L’élément de collection le plus saugrenue et le plus fascinant à la fois est une série de tasses personnalisées aux anses d’or 24 carats. John Wayne avait lancé en 1951 cette tradition d’offrir des tasses personnalisées à l’équipe de tournage de ses films. Chacune était peinte à la main.

Le musée compte même le cheval et le chien de Roy Rogers, Trigger et Bullet, empaillés près de la boutique de souvenirs. On raconte que des visiteurs ne viennent que pour une photo avec les deux bêtes.

Magasiner comme un cowboy

Le Stockyard est aussi ponctué de boutiques d’antiquités, de fabricants de bottes et de chapeaux, de saloons authentiques et d’autres détaillants de vêtements comme Wrangler, Maverick, Fincher’s et Kimes Ranch. Mule Alley est reconnue pour ses restaurants. Pour les bottes, M.L. Leddy’s est le lieu de rendez-vous depuis 1922. On y trouve également des ceintures et des selles pour les chevaux. Certaines bottes, en peau de crocodile d’élevage, peuvent atteindre 14 000$. Hihaw!

Leddy's est un fabricant de bottes bien établi à Fort Worth. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Le plus saloon des saloons, foi de vrais Texans, serait le White Elephant. Des chapeaux au plafond, des panaches au mur et des cowboys, bière à la main, posés sur des tabourets: la culture western est encore bien en vie.

White Elephant serait considéré comme le plus «saloon» des saloons. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Bien au bout d’Exchange Avenue, Hookers Grill est l’un des bâtiments de bois qui ont été utilisés pour la série 1883 de Taylor Sheridan. On raconte d’ailleurs que des montagnes de terre ont été importées pour couvrir la rue et replonger le secteur plus d’un siècle en arrière, strictement pour le tournage.

Un hommage aux cowgirls

En sortant du Sotckyard, la culture western ne meurt pas pour autant. On s’intéressera particulière au National Cowgirl Museum & Hall of Fame, le seul au monde à se consacrer uniquement aux «femmes de l’Ouest». Vêtements, œuvres d’art et hologrammes permettent de se familiariser avec l’histoire des cowgirls.

On découvrira notamment Annie Oakley, qui avait remporté un concours de tir contre un tireur masculin bien connu, Frank Butler. Ils se sont épousés peu de temps après et ont lancé une tournée conjointe mettant leurs prouesses en scène. Mais le public n’ayant d’yeux que pour Annie Oakley, Frank s’est effacé jusqu’à ce que le duo joigne le Buffalo Bill’s Wild West Show en 1885.

Le National Cowgirls Museum est le seul au monde en son genre. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les amateurs de Game of Thrones chercheront à visiter le deuxième étage du musée, où une selle utilisée par Kit Harrington, alias Jon Snow, est exposée. Du même coup, on rend hommage à Camilla Naprous, maître de chevaux pour la série inspirée de l’oeuvre de George R. R. Martin. Elle a décroché son emploi sur le plateau à 24 ans et a chorégraphié les batailles impliquant des chevaux dans les huit saisons de la série.

Mine de rien, il y a donc beaucoup à découvrir et à apprendre de l’univers western. Et Fort Worth se targue d’être une ville qui allie la modernité à ses racines western. Y passer une journée ou deux nous sort assurément du simple folklore entourant les cowboys.

