TEXAS | Arlington, paradis des amphithéâtres sportifs

Du Global Life Field, le stade des Rangers du Texas, on aperçoit le AT&T Stadium, domicile des Cowboys de Dallas. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On a beau n’avoir jamais syntonisé le Sunday Night Football, il est presque impossible de n’avoir jamais entendu parler des Cowboys de Dallas. Leur stade AT&T, à une vingtaine de minutes de l’aéroport Dallas-Fort Worth, est non seulement l’hôte d’exploits sportifs et de concerts, mais il est aussi un musée en bonne et due forme.

Vue de la salle de presse au AT&T Stadium, domicile des Cowboys de Dallas (Jonathan Custeau/La Tribune)

Il compte effectivement 67 œuvres d’art, de la murale au panneau réfléchissant installé en façade, une réalisation d’Anish Kapoor, à qui on doit également la célèbre Cloud Gate (The Bean) du Millennium Park de Chicago. Le disque réfléchissant permet aux amateurs de se prendre en photo avec la réflexion de tout l’amphithéâtre derrière eux.

Chef-d’œuvre en lui-même, l’écran géant suspendu au-dessus du terrain a de quoi décrocher les mâchoires. Long de plus de 60 verges, haut de sept étages, il est muni d’ascenseurs pour qu’on puisse circuler à l’intérieur. Des artistes, comme Usher et The Black Eyes Peas ont d’ailleurs déjà fait une entrée remarquée par une trappe située dans l’écran.

L'écran géant du stade AT&T est haut de sept étages. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Véritable prouesse d’ingénierie, le stade AT&T peut accueillir 89 000 personnes assises et environ 105 000 spectateurs au maximum de sa capacité. Il ne compte aucune colonne qui risquerait de bloquer la vue, si bien que deux gigantesques arches supportent le poids du toit. Bout à bout, ces arches atteindraient une hauteur plus élevée que l’Empire State Building.

Parce que tout est toujours plus gros au Texas, l’amphithéâtre est muni des plus grandes portes coulissantes de verre au monde. On les ouvre une fois l’an pour hisser des véhicules dans une zone d’exposition. Pour des raisons physiques, les deux portes doivent ouvrir exactement à la même vitesse, sans quoi toutes les baies vitrées éclateront en même temps.

À la hauteur du terrain, on découvre l’entrepôt où sont gardées les bannières d’événements antérieurs, des spectacles de Monster Spectacular aux galas Wrestlemania.

Le clou, pour les grands enfants qui se laissent encore impressionner, c’est évidemment le vestiaire des Cowboys. On peut ne connaître Dak Prescott ni d’Ève ni d’Adam, on inspecte néanmoins le casier du quart-arrière de l’équipe avec une bonne dose d’admiration. En levant les yeux vers le plafond, on aperçoit le portrait des joueurs ayant participé trois fois au Pro Bowl, le match des étoiles. Les noms de Tony Romo, Demarcus Ware ou Jason Witten vous diront peut-être quelque chose.

Le vestiaire de Cowboys de Dallas, même vide, fait écarquiller bien des yeux. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On poursuit la visite vers la salle de presse avant de franchir le corridor par lequel l’équipe entre sur le terrain, à la ligne de 50. Sous une immense étoile, au plafond, même dans un stade vide, on sent l’adrénaline qui nous pousse en avant. La symbolique nous happe.

L'adrénaline nous pousse en avant dans le corridor menant au terrain des Cowboys de Dallas. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Certains tours permettent de s’aventurer sur le terrain et de constater toute l’immensité de l’endroit. Difficile d’imaginer que la statue de la Liberté entrerait de pied en cap sous le toit du stade AT&T.

On pourra aussi voir le vestiaire des meneuses de claque et entrapercevoir le trophée Field Scovell, remis annuellement à l’équipe remportant le Cotton Bowl.

Six visites différentes sont organisées à travers le stade, du tour éducatif au tour artistique, en passant par la visite VIP.

Un coucou aux champions de la Série mondiale

À distance de marche, le stade Global Life héberge les champions en titre de la Série mondiale, les Rangers du Texas. Moins grandiose à première vue que le domicile des Cowboys, le bâtiment de 40 000 sièges inauguré en 2020 recèle des centaines de secrets.

Là encore, un tour guidé permet de découvrir les suites des plus fidèles partisans, les bars cachés à la hauteur du terrain ou les chaises berçantes, tout en haut, qui offrent une expérience bien différente à une poignée d’amateurs.

Le Global Life Field compte 40 000 sièges. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Le Global Life compte lui aussi son record mondial, détenant le plus grand toit rétractable en un seul morceau de toute la planète. On ne l’ouvre que dans des conditions météorologiques favorables, ni trop chaudes, ni trop froides, ni trop humides, en douze minutes et demie top chrono. Quatre employés privilégiés peuvent lancer l’opération à l’aide de leur empreinte digitale. L’élu doit alors laisser son doigt sur la commande pour toute la durée de l’exercice.

Avec un guide chevronné, on découvre des détails fascinants comme le numéro 42 de Jackie Robinson, inscrit derrière le marbre, ou encore la distance des barrières, au champ, déterminées pour rendre hommage aux grands de la franchise. Par exemple, les limites du terrain, dans les coins, se trouvent à 334 pieds du marbre pour honorer Nolan Ryan, qui portait le numéro 34.

On verra aussi d’où l’ex-président George W. Bush, ancien propriétaire de l’équipe, assiste aux matchs.

Les plus dégourdis retomberont en enfance en se lançant la balle directement sur le terrain des Rangers. Expérience unique.

Au domicile des Rangers du Texas, on exhibe toutes les couleurs de l'uniforme des champions de la Série mondiale. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On finira par s’aventurer dans un bar inspiré des « speakeasy » de la prohibition, à l’intérieur du stade, où on en apprendra sur les réels débits de boisson illégaux comme la Top O’ Hill Terrace. Sise dans un ancien salon de thé transformé en salle de paris illégaux, elle aurait déjà vu défiler les Frank Sinatra, Ginger Rogers et John Wayne. Certains l’appellent la Vegas avant Vegas.

L’Entertainment District compte aussi l’ancien stade des Rangers, des hôtels et le Texas Live, un complexe de bars et restaurants munis d’écrans géants pour ne rien manquer des exploits sportifs locaux.

Et mine de rien, la région d’Arlington possède un parc d’attractions Six Flags, un musée international des quilles et à partir de 2025, accueillera le National Medal of Honor Museum…

Ceux qui souhaiteront se mêler à la population locale iront plutôt vers Urban Union, où d’anciens entrepôts ont été reconvertis en restaurants et lieux de divertissement.

On y trouve notamment un centre d’escalade (Dyno Rock Indoor Climbing Center), une brasserie de cidre combinée à une arcade (Cidercade) et un tiki-bar (4 Kahunas Tiki Lounge) siamois d’un restaurant de tacos nouveau genre (Cartel Taco Bar).

Le Texas mise en partie sur le tourisme sportif pour attirer de nouveaux visiteurs, espérant accueillir les passionnés de partout au Canada pour un match du Canadien contre les Stars, des Blue Jays contre les Rangers ou pour n’importe quel affrontement de la NFL. Avec des vols directs de trois heures environ à partir de Montréal, l’idée est loin d’être saugrenue.

Le journaliste était l’invité de Travel Texas et de VisitArlington.