FRANCE | L’Armagnac, entre d’Artagnan et musicothérapie

C’est que le vignoble a été créé par Pierre de Montal et son épouse Victoire... de Montesquiou. Elle est une descendante directe de Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan.

Lili de Montal, bru des fondateurs, raconte l’histoire de sa belle-mère. «Elle a été convoquée à 12 ans par son père pour lui dire de quelle famille elle descend. Il lui a dit : “Tu n’as pas des droits, que des devoirs.”»

C’est Lili, avec son conjoint Jean, qui a récemment repris l’exploitation familiale. Elle en parle comme si elle avait grandi parmi les vignes. «L’Armagnac date de 1310. On l’utilisait en médecine. Même qu’à la bibliothèque du Vatican, on vante les 40 vertus de l’Armagnac.»

Au Domaine d'Arton, en période estivale, on organise trois dégustations par jour. (Jonathan Custeau/La Tribune)

En période estivale, on organise trois dégustations par jour pour les touristes. On peut opter pour une expérience accord mets et vin ou accord mets et Armagnac.

«Quand les parents de Jean ont acquis le domaine en 1979, il n’y avait plus de vignes depuis 80 ans à cause du phylloxéra, une variété de pucerons qui détruit les plans. En replantant, Patrick a ressuscité le terroir du Haut-Armagnac», résume Lili de Montal.

C’est qu’il y a trois territoires pour produire ce spiritueux, soit le Haut-Armagnac, le Bas-Armagnac et le Ténarèze. Le premier ne compte que pour 1,6% de la production totale.

Au Domaine d’Arton, pour assurer la survie des vignes, on a développé une expertise de biodiversification ayant mené aux pratiques de permaculture. On utilise même une espèce de musicothérapie pour rendre les plans plus résistants aux insectes et aux maladies.

Des haut-parleurs diffusent effectivement des sons créés par ordinateur dix minutes le matin et dix minutes le soir pour prévenir les maladies. Cette technique est appelée la génodique.

«Quand la vigne est malade, elle émet des vibrations pour stimuler son système immunitaire. Le labo Genodics a capté ces vibrations et les a transformées en son pour stimuler la production d’anticorps», insiste Lili de Montal. «Chaque musique a un effet sur une maladie spécifique.»

Il n’est donc pas nécessaire d’être un consommateur d’alcool pour s’émouvoir d’une visite du Domaine d’Arton. Non seulement le site est impressionnant, mais toute l’histoire des lieux, du spiritueux aussi, et son mode fabrication, est particulièrement fascinante.

D’ailleurs, qu’est-ce qui différencie l’armagnac du cognac? Le nombre de distillations. Une seule dans le premier cas, deux dans le second.

La Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac

L’importance de l’Armagnac transparaît aussi à Condom, où le Québécois Jean Royer et son épouse française, Hélène, ont ouvert la maison d’hôte Les Bruhasses en 2013. Il ne faut pas se laisser berner par les tourelles de la maison, qui lui donnent un air de château. Le bâtiment de plus de 275 ans d’histoire était auparavant une ferme à laquelle des tours ont été ajoutées pour donner des airs de richesse.

La maison d'hôte Les Bruhasses est située à Condom. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Hélène et Jean ont tout rénové et accueillent désormais les invités, à qui ils servent le souper et le petit-déjeuner. Le sympathique duo en profitera pour raconter toutes sortes d’histoires sur la région, et on apprendra qu’Hélène est membre de la Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac. Si les membres, comme elle, sont répartis partout sur la planète, c’est à Condom qu’a lieu, le premier week-end de septembre, le Grand Chapitre des mousquetaires.

Leur mission : promouvoir l’armagnac et la mémoire de d’Artagnan. Selon Hélène, Albert de Monaco est d’ailleurs mousquetaire depuis longtemps.

Et pour la promotion de l’armagnac, Hélène Royer ne rate pas une occasion. Déjà, au souper, elle a préparé des bananes à l’armagnac pour le dessert. Sinon, elle organise des week-ends spéciaux de distillation de l’armagnac où de 80 à 90 convives mangent au pied de l’alambic. On y déguste alors des plats traditionnels comme la garbure au confit de canard, une sorte de ragoût contenant du pain rassis, des pommes de terre, du chou vert et bien sûr, du canard.

Après le repas, on sert le brûlot, de l’armagnac flambé auquel on ajoute du sucre, ou parfois du café.

Pour les curieux, le village natal de d'Artagnan, Lupiac, n’est situé qu’à 40 minutes de Condom.

Un fromage cubique

Après l’alcool, impossible de bouder le fromage. Et en matière de gastronomie, en passant dans la région, à Toulouse, la fromagerie Xavier s’inscrit parmi les incontournables. On y tient d’ailleurs une dégustation vins et fromages le jeudi soir. François Bourgon, qui y est crémier-affineur, a remporté le titre de Meilleur Ouvrier de France en 2011. S’il en est un qui sait mettre en mot les saveurs des fromages, c’est bien lui.

François Bourgon a remporté le titre de meilleur ouvrier de France en 2011. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Les prétendants au titre de Meilleur Ouvrier sont notés sur leur savoir-faire et leur créativité. Ils doivent savoir découper le fromage et savoir en parler. La compétition compte une dizaine d’épreuves.

«Le goût des fromages vient de la croûte. C’est le travail de l’affineur de la développer», explique-t-il. Il fera donc la différence entre la croûte fleurie et la croûte lavée.

Le pavé toulousain est un fromage cubique typique de Toulouse. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On s’intéressera aussi au pavé toulousain, qu’on appelle aussi la brique de Toulouse... un fromage cubique. «C’est un fromage entre la tradition et la modernité. Il est très doux. Il reflète son territoire. C’est un format qui n’existe quasiment pas dans le fromage.»

Et pour les curieux, demandez à M. Bourgon de vous entretenir de la présence d’acariens dans certains fromages...

