MARTINIQUE | L’odyssée de l’esclavage

Le musée en plein air, fondé par Gilbert Larose en 2000, est d’autant plus impressionnant qu’il s’agrandit et se bonifie d’année en année grâce aux efforts acharnés de M. Larose. C’est lui qui a défriché le site et y a reconstitué un village et l’histoire de son peuple, sans subvention ou aide de l’État. « Je n’ai pas envie qu’on contrôle le discours. L’histoire de l’esclavage n’est pas quelque chose qu’on peut aborder n’importe comment », raconte-t-il.

Ainsi a-t-il lancé son projet, contre vents et marées, alors que d’aucuns le considéraient comme un marginal. Aujourd’hui, le musée aux sentiers balisés couvre près de trois hectares. « Beaucoup de gens aiment la Martinique pour les plages, mais il faut aussi parler de l’esclavage, parce que c’est notre histoire. C’est déjà un grand pas de fait quand les écoles viennent visiter la savane pour connaître l’histoire de la Martinique », ajoute M. Larose.

Le site comprend un village consacré aux autochtones, un autre village avec des cases traditionnelles et des jardins illustrant le mode de vie après l’abolition de l’esclavage, mais surtout, la rue Case-Nègres et la place de l’Esclave Romain, qui illustrent très clairement la vie des esclaves.

À la Savane des Esclaves, on découvre des cases et des maisons rappelant les conditions de vie des esclaves avant et après leur affranchissement. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On apprendra que des Français, « les engagés », des colons partis pour planter du tabac, ont été vendus comme esclaves à leur arrivée en Martinique. Ils ont dû travailler pendant 36 mois pour rembourser leur voyage de l’autre côté de l’Atlantique. Les premiers Africains placés en état d’esclavage arrivent quant à eux vers 1638.

S’amorce alors le commerce triangulaire, où les bateaux partent de Nantes, Le Havre ou Bordeaux avec du matériel à échanger contre des esclaves en Afrique. Les individus arrachés à leur terre sont alors transportés vers les Antilles, où ils sont vendus. Les navires repartent pour l’Europe chargés de denrées.

On y découvre également le terrible Code Noir, rédigé par Colbert, qui réglemente la vie des esclaves sur les plantations. On y édicte les châtiments à infliger à ceux qui cherchent à s’enfuir, soit l’amputation des deux oreilles pour une première offense, d’un jarret pour une deuxième offense, et la mort à la troisième tentative.

L’esclavage a été aboli en 1848, mais ceux ayant ainsi recouvré leur liberté devaient bâtir leur vie à partir de rien du tout. Les maîtres ont de façon générale gardé les terres sur le littoral, si bien que les anciens esclaves ont bâti leurs maisons en hauteur.

À la Savane des Esclaves, les statues sont criantes de vérité, comme ici, cette femme qui réalise toute son impuissance après avoir été capturée. (Jonathan Custeau/La Tribune)

La Savane des Esclaves nous raconte aussi comment le quotidien des esclaves s’organisait; comment ils s’alimentaient. Des statues troublantes illustrent tantôt l’impuissance, tantôt les châtiments des hommes et des femmes qu’on a déshumanisés.

Sur la route du retour, vers le sud, on s’arrête au Cap 110 pour le mémorial du même nom, aussi appelé Mémorial de l’Anse Caffard. Il est composé de quinze statues placées en forme de triangle qui symbolisent le commerce triangulaire entre les Caraïbes, l’Europe et l’Afrique. Il a été érigé en 1998 pour commémorer le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Les statues du Mémorial du Cap 110 regardent dans la direction du golfe de Guinée, d'où sont probablement partis plusieurs bateaux transportant des esclaves. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Le lieu, quant à lui, est stratégique puisqu’un navire transportant des esclaves s’y est échoué en avril 1830. Par ailleurs, les 15 statues pointent leur regard vers le golfe de Guinée, en Afrique, d’où serait vraisemblablement parti le bateau.

Un après-midi au spa

Dans un tout autre état d’esprit, aux Anses-d’Arlet, au cœur des montagnes, au bout d’une route un peu cahoteuse, se trouve une autre attraction lancée sans aide de l’État ou subvention. Misant sur l’agriculture bio, la Ferme Attitude a ouvert son spa en plein air, au cœur d’une exploitation familiale.

C’est Éric Dondin qui a tout imaginé. Amorcée en 2020, la construction s’est faite uniquement à la main et s’est inspirée d’une visite dans un spa au Québec. L’idée, c’est de valoriser le bien-être tout en faisant la promotion des produits locaux.

La Ferme Attitude, en montagne, est un spa inspiré des expériences thermales du Québec. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Aller au spa dans un climat tropical, avec une douche extérieure, des toilettes sèches et des poules qui caquettent en courant de gauche à droite paraît inusité, mais on se laisse prendre au jeu. Le site est aussi entouré des plantations de manioc, de giraumons, de pastèques et d’aubergines bios. D’ailleurs, une collation concoctée avec ces produits de la terre est offerte dans le prix de l’expérience.

On nous propose un masque d’argile à la pulpe de coco, pour le visage, et un soin des pieds en trempant les orteils dans un bassin rempli de poissons. Un gommage pour tout le corps au thym, à l’aloe vera, à l’hibiscus et aux petits fruits promet de purifier la peau et de la rendre douce immédiatement.

La Ferme Attitude propose des soins à base de produits cultivés à même la plantation familiale. (Jonathan Custeau/La Tribune)

En attendant la construction d’un sauna hammam chauffé au feu de bois, on peut se reposer dans la piscine à température ambiante, qui paraît bien chaude déjà, avant de se tremper dans le bassin d’eau chaude qui donnera un tout autre point de vue sur la température extérieure.

En expansion constante depuis son ouverture, la Ferme Attitude propose des massages, mais espère ajouter une offre de thalassothérapie dans le futur. Pour le moment, 25 visiteurs peuvent être admis à la fois, les vendredis et samedis.

L’expérience se veut assurément différente de ce qu’on s’imagine habituellement de la Martinique, où les touristes ont tendance à longer les côtes.

Enfin, fait à noter, puisqu’il sera plus facile de se déplacer en voiture : on raconte que toutes les stations-service de l’île affichent le même prix. Inutile de chercher une aubaine, puisque la Martinique compte une seule raffinerie qui alimente toute l’île.

