HAWAÏ | Les paysages volcaniques de l’île d’Hawaï

Il y a beaucoup de ça sur la grande île : de la lave durcie, encore nue, qui redéfinit les contours des côtes à l’occasion. Et beaucoup de verdure, luxuriante, qui pousse autant à l’intérieur des terres qu’au son des vagues léchant les berges. Entre le touristique et le sauvage, entre les plages de sable noir où se réchauffent les tortues et les montagnes où trônent les télescopes de Mauna Kea, il y a ce boum boum souterrain, ces battements qui risquent à tout moment de se transformer en secousses, en coulée brûlante.

Et aux premières loges se trouve l’attraction la plus mémorable de l’île, la plus naturelle et la plus puissante à la fois : le parc national des Volcans. Étrangement, on s’y adonne à la randonnée comme si de rien n’était, sachant pourtant que le volcan-bouclier Kilauea figure parmi les plus actifs du monde. Il a été en activité de manière quasi continue de 1983 à 2018 et la dernière « éruption » remonte... à septembre 2023.

Pourtant, un mois plus tard, presque plus rien ne paraissait. Au centre des visiteurs, où il est toujours recommandé de s’arrêter, au sud de l’île, on mentionnait qu’il était à ce moment impossible de voir quelque coulée de lave que ce soit. Rien qui bouillonne en surface, malgré l’activité sismique intense des récentes semaines. Celles-là forçaient la fermeture des sentiers à l’ouest du parc.

« Dans le doute, il est plus simple de fermer le secteur que de secourir des touristes en détresse en cas d’urgence », résumait la garde-parc consultée.

Pour peu qu’on soit aventureux et contemplatif, une journée dans le parc ne suffira pas, à moins d’avoir dormi là, dans le village qui porte justement le nom de Volcano. Et encore. L’obscurité s’affale tôt sur l’île d’Hawaï, comme la fatigue de passer la journée dans les chaleurs intenses des flans volcaniques. Mais on peut quand même s’en tirer avec de bons souvenirs en commençant tôt.

Il faudra prévoir 30 $ par voiture pour l’accès au parc. Les guichets de perception sont aujourd’hui inutilisés. On paye en ligne, avec notre téléphone. Le centre des visiteurs, lui, ouvre à 9 h, mais on peut s’offrir plus tôt, malgré tout, la marche sur le sentier Kilauea Iki, en sens antihoraire. La promenade d’un peu plus de 6 km n’a rien de difficile, mais elle traverse un cratère en plein soleil pour environ la moitié de la distance. À partir de midi, mieux vaut un bon chapeau et beaucoup d’eau pour éviter les coups de chaleur.

Les premiers pas, à l’ombre des arbres, offrent une vue en plongée sur le cratère et sur les autres randonneurs, tout petits, qui s’offrent la traversée du désert de lave durcie en contrebas. Le Kilaueu Iki est entré en éruption en 1959 et il aura fallu 30 ans pour que le lac de lave se solidifie en son coeur. Une fois dans le cratère, on suit un parcours balisé par des piles de roches. Les fissures, çà et là, ne laissent aucun doute sur la violence avec laquelle la croûte s’est déchirée.

Le soleil plombe dans le cratère du Kilaueu Iki. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Y règne une atmosphère de bout du monde en même temps qu’une humilité qu’on ressentirait devant l’œuvre inachevée d’un artiste de renom. S’ajoute cette impression d’infiniment grand, de vulnérabilité et de contemplation à la fois.

Au bout de la boucle, le long de Crater Rim Drive, la route qui nous a menés là en voiture, on s’aventure dans le « tunnel de lave », un tunnel formé quand sa croûte supérieure a durci alors que la lave continuait de s’écouler sous la surface. Éclairé artificiellement, le tunnel d’une cinquantaine de mètres peut être visité en quelques minutes seulement.

Le tunnel de lave se forme lorsque la croûte durcit mais que le magma continue de couler sous terre. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Chain of Craters Road

De là, en voiture, il vaut absolument la peine de conduire jusqu’au bout de la Chain of Craters Road, vers le sud. Longue de 30 km, elle traverse d’abord une forêt avant d’approcher la côte, plus dégagée. On s’arrêtera au début aux quelques points de vue qui laissent un peu indifférent, devant des cratères de moindre envergure. Mais on arrivera à des belvédères bien venteux qui, tout à coup, permettront d’apercevoir la côte et le contraste des coulées de lave subséquentes depuis 1969.

On constatera d’ailleurs, après une chute vertigineuse de la route, que la voie de circulation a dû être reconstruite après avoir été coupée par les différentes éruptions. Seulement quatre ans après avoir été ouverte, elle a été entravée une première fois. Plus récemment, la coulée de 2003 a forcé une nouvelle reconstruction.

Le long de la Chain of Craters Road, des belvédères permettent de voir à la fois la mer et les coulées de lave durcie. (Jonathan Custeau/La Tribune)

La Chain of Craters Road traverse des champs de lave qui l'ont à plusieurs occasions coupée en deux. (Jonathan Custeau/La Tribune)

On peut s'arrêter le long de la Chain of Craters Road pour admirer le paysage. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Étonnamment, après une éreintante marche sous le soleil, presque en bord de mer, on pourra néanmoins encore apercevoir des pétroglyphes au site Pu’uloa. Les dessins encore visibles auraient été gravés dans une croûte de lave durcie qu’on estime vieille de 400 à 700 ans.

En revenant sur nos pas jusqu’à l’autre bout de la route, on apercevra les volutes de la falaise fumante et une fumée blanche qui s’échappe de la caldera de Kilauea.

Avec un peu de chance (et de danger probablement), on peut dans certaines conditions apercevoir les lueurs de la lave, une fois la nuit tombée. Aucune coulée n’était pourtant visible lors de mon passage.

Les pétroglyphes du parc national des Volcans ont entre 400 et 700 ans. (Jonathan Custeau/La Tribune)

Une fois les paupières aussi lourdes que le poids de la journée bien remplie, on choisit de s’imposer une heure de route vers les villages de l’est, comme Pahoa, ou un peu plus pour regagner les grands centres que sont Hilo, à l’est, ou Kona à l’ouest. L’autre option, celle de dormir à Volcano, sera assurément coûteuse en raison de la localisation avantageuse. Au surplus, les restaurants et autres services y seront peu nombreux. On retrouvera plusieurs autres touristes au Volcano’s Lava Rock Cafe, seul établissement aux heures d’ouvertures décentes lors de notre passage, ou en matinée, au Eagle’s Lighthouse Cafe, une cantine minuscule offrant des sandwichs-déjeuners plus savoureux que ceux de l’épicerie.

On comprendra rapidement qu’il faudra ajouter une journée à l’horaire pour parcourir n’importe quel autre sentier d’envergure.

Pour ceux dont l’énergie n’aura pas complètement faibli à la fin de la journée, il arrive que des conférences scientifiques soient offertes au centre des visiteurs en soirée.

Quoi qu’il en soit, aucune visite sur l’île d’Hawaï ne sera complète sans un arrêt au parc national des Volcans.