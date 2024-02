Comment éviter de s’envoler à bord du Boeing 737 Max 9?

Les Boeing 737 Max 9 étaient cloués au sol depuis le 5 janvier après qu’une porte-bouchon de la carlingue d’un avion de la compagnie Alaska Airlines s’est détachée en plein vol. La nouvelle a fait les manchettes un peu partout dans le monde. Et pour cause!

Imaginez un instant ce qui aurait pu se produire si les deux sièges près de la porte n’étaient pas vacants. Ou si l’avion avait atteint l’altitude où il est possible de se promener librement dans l’avion et d’enlever sa ceinture de sécurité. L’anecdote aurait viré au drame.

Au moins, rien de tout ça n’est arrivé, mais les gens sont certainement méfiants envers ce modèle d’avion. «Au début, les gens vont avoir des questions et même de l’anxiété. Par contre, comme le temps fait bien les choses, la confiance envers cet avion va se rebâtir», a indiqué le président-directeur général de Alaska Airlines, Ben Minicucci.

Il serait juste, et même tout à fait normal, de vouloir éviter le Boeing 737 Max 9 pour l’instant. (Associateed Press via Bureau national de la sécurité des transports)

Et il a peut-être raison. Aucune ligne aérienne canadienne ne possède le Boeing 737 Max 9 dans sa flotte. On utilise plutôt le Max 8. Je parie que la plupart d’entre vous ont déjà embarqué sur ce modèle sans la moindre once de stress. Pourtant, deux d’entre eux se sont écrasés en 2018 et 2019, tuant par le fait même 346 personnes. On a la vilaine tendance à oublier.

L’identification des modèles

Il serait juste, et même tout à fait normal, de vouloir éviter le Boeing 737 Max 9 pour l’instant. Heureusement, seuls United Airlines et Alaska Airlines utilisent ce modèle en Amérique du Nord. Ça facilite grandement les choses.

Avant de réserver votre voyage en ligne, vous pouvez vérifier le type d’appareil qui est inscrit à l’horaire pour les différents vols vers la destination de votre choix.

Disons que vous avez la forte envie d’aller passer quelques jours à South Beach. Vous remarquez, sur les différents moteurs de recherche, que United Airlines offre les meilleurs prix. Vous prenez toutefois le réflexe d’aller identifier le modèle avant de sortir la carte de crédit.

Les moteurs de recherche affichent généralement le modèle de l’avion, soit dans la grille de résultats ou dans les détails d’un vol spécifique. Mais je vous conseille d’utiliser KAYAK pour sa simplicité.

Ce moteur de recherche propose un filtre sur le côté gauche de sa page de résultats de recherche de vols. Les voyageurs peuvent inclure ou exclure certains modèles d’avions d’une recherche. Comme le Boeing 737 Max 9 par exemple.

Il est aussi possible de trouver le type d’appareil utilisé directement sur le site Web des lignes aériennes. Certaines offrent cette information à portée de main, alors que d’autres rendent la tâche moins évidente.

Je veux conclure en mentionnant que le Boeing 737 Max 9 n’est pas un avion dangereux pour autant. Si la Federal Aviation Administration permet à nouveau à ce type d’avion de s’envoler, c’est parce qu’il est sécuritaire et en bonne et due forme.

Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Il y a bien plus d’accidents de la route que d’accidents d’avion. On ne va pas arrêter de conduire à cause de cela.