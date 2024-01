Un voyage de 2500$ coûte aujourd’hui 3000$... sans contrepartie

Inflation, récession, contraction et tous les autres mots qui se terminent en -ion pour dire que la situation économique est encore précaire en 2024. Si voyager était un luxe par le passé, ce l’est encore plus cette année.

Le budget moyen d’un vacancier était de 848$ en 2022, selon l’enquête annuelle de CAA. Ce montant est passé à 1043$ en 2023. Attachez votre tuque avec de la broche pour 2024. Le budget prévu pour un voyage s’élèverait maintenant à 2322$. Ça a plus que doublé.

Une question se pose. Le budget des vacanciers augmente-t-il réellement par choix? Pour certains oui, pour d’autres non. Mais un constat est tangible, voyager coûte plus cher. Surtout si nos standards sont élevés.

«On ne trouve plus le forfait idéal au prix qu’on aurait aimé payé. Les voyageurs doivent monter le budget pour avoir ce qu’ils veulent réellement. Pour notre part, on doit patauger pour trouver des prix qui conviennent aux clients», mentionne la propriétaire de l’agence de voyages Plein Soleil à Québec, Hélène Boulianne.

Ce n’est pas un secret pour personne, à moins de vivre sous une roche, absolument tout a augmenté. Chaque petite augmentation impactera le prix de votre voyage. Du salaire de l’employé sur le tarmac, en passant par le coût de l’essence jusqu’au prix de la nourriture (médiocre) sur l’avion. Tout y passe.

«Un forfait voyage qu’on payait 2500$ en 2023 est aujourd’hui à 3000$. On n’a rien de plus même si on paie plus cher. C’est seulement une mise à niveau de l’industrie.»

— Hélène Boulianne, propriétaire de l’agence de voyages Plein Soleil