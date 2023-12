Allez-vous à l’hôtel avec votre chien?

De plus en plus de voyageurs veulent apporter leur chien à l'hôtel. (123rf)

Un sondage réalisé aux États-Unis par l’American Pet Products Association a estimé en 2021 que 78 % des propriétaires de chiens considèrent leur animal comme un membre de la famille, si bien que plusieurs ne veulent plus partir en vacances sans leur canin.

L’industrie touristique québécoise veut donc s’adapter à cette demande et explorer les meilleures pratiques à adopter.

Lors de son dernier congrès annuel, l’Association hôtellerie Québec (AHQ) a sondé 81 gestionnaires hôteliers le tourisme canin. La grande majorité d’entre eux (74 %) disaient déjà accepter les chiens dans leur hôtel et 15 % songent à les accepter.

Malgré cela, 97 % des hôteliers interrogés ont déclaré avoir «une connaissance très limitée, voire inexistante des bonnes pratiques d’accueil canin dans l’industrie».

L’AHQ lance donc une enquête pour connaître les besoins et les attentes des voyageurs, qu’ils aient eux-mêmes des chiens ou non. L’étude est réalisée en collaboration avec le centre de recherche de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Au Québec, un foyer sur quatre a un chien à la maison, selon un sondage Léger de 2021.

La clientèle légèrement défavorable

Cet automne, l’AHQ a commandé un sondage auprès de Léger afin de connaître l’opinion du reste de la clientèle sur la présence de chiens dans les hôtels.

Environ 35 % des répondants se sont dit défavorables à leur présence, contre 29 % qui sont à l’aise avec leur présence. Les autres individus sondés sont indifférents (36 %).

Les principaux irritants chez les répondants défavorables sont la gestion de l’hygiène, les allergènes et le bruit occasionné par les aboiements.