Londres en quelques jours

Une escapade de quelques jours à Londres peut être une belle idée pour décrocher... et nous faire voir et revoir des endroits spectaculaires, comme le parlement britannique qui domine la Tamise. (Anthony Ozorai)

Il n’y a pas de meilleure façon de débuter un séjour à Londres – comme dans bien d’autres villes, d’ailleurs – par un tour d’autobus de type «hop-on hop-off», histoire de se repérer un peu dans le cœur de la ville et de découvrir quelques endroits où on voudra déjà revenir passer plus de temps.

Les tours «hop-on hop-off» permettent de monter et de descendre de l’autobus quand et où bon vous semble. Ils offrent une manière pratique et flexible de découvrir les trésors de cette ville emblématique, de jour comme de nuit. Ces visites guidées à ciel ouvert vous permettent de profiter pleinement de l’ambiance unique de Londres.

Chaque compagnie a ses circuits et ses arrêts, mais peu importe laquelle on choisit, on ne se trompe pas vraiment. S’il fait beau, assurez-vous de prendre place à l’étage supérieur, non couvert. Plus pratique pour les photos, notamment…

J’ai pu tester le tour de jour, avec Golden Tours Bus, guidé au moyen d’un audioguide multilingue. Les circuits vous plongent dans un voyage captivant à travers les sites les plus emblématiques de la ville, tels que le Palais de Buckingham, le London Eye, la Tour de Londres, et bien plus encore. Vous pouvez monter et descendre à votre guise, explorer les attractions qui vous intéressent, puis remonter à bord pour continuer votre périple. C’est l’option idéale si vous souhaitez découvrir la riche histoire et la beauté architecturale de Londres à votre propre rythme.

Un tour guidé de soir permet d'admirer Londres dans toute sa splendeur. (Anthony Ozorai)

La magie de Londres ne s’arrête pas lorsque le soleil se couche. Le tour de soir offre une expérience différente. On recommande celui de Big Bus Tours, mené par un guide qui connaît la ville comme le fond de sa poche et qui ne manque pas d’humour. Bien sûr, c’est en anglais. Mais ça vaut la peine de vivre l’expérience.

Que vous optiez pour une visite de jour ou de nuit, les tours d’autobus «hop-on hop-off» de Londres vous permettent de vivre une expérience touristique incomparable.

Churchill War Rooms

Londres est une ville de musées. Les amateurs d’art feront un détour vers le Victoria and Albert Museum, la Tate Gallery ou le Tate Modern. Les amateurs d’histoire, eux, pourront visiter les classiques, notamment le British Museum. Mais pour en apprécier le contenu, il faut parfois compter des heures!

Un musée qui sort de l’ordinaire? Il y en a quelques-uns à Londres. Mais une visite aux Churchill War Rooms vaut le détour.

Le musée des Churchill War Rooms permet de plonger de façon unique dans l’univers de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le premier ministre britannique et son cabinet de guerre vivaient et travaillaient dans les sous-sols d’un immeuble pouvant résister aux bombardements. (Richard Ash)

Au cœur de Londres, à quelques pas du 10 Downing Street, se trouvent les «Churchill War Rooms», un lieu historique fascinant qui témoigne de l’un des chapitres les plus mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Ces chambres souterraines, situées sous l’édifice qui abritait le ministère des Finances, étaient le quartier général secret du premier ministre britannique Winston Churchill pendant la guerre.

Les «Churchill War Rooms» ont été ouverts au public en tant que musée, offrant aux visiteurs la possibilité de plonger dans l’histoire et de découvrir l’environnement où des décisions cruciales ont été prises pour l’avenir du Royaume-Uni et du monde entier. Lorsqu’on entre dans ces salles, on a l’impression d’être transporté dans le passé. La reconstitution des pièces, dans les sous-sols qui ont accueilli ces quartiers généraux, est frappante.

Les «Cabinet War Rooms» se trouvaient à seulement 11 pieds sous le niveau du sol et n’étaient pas entièrement à l’épreuve des bombes. Un coup direct aurait pu faire tomber le bâtiment. Ce n’est qu’en 1943 qu’une couche de béton de six pieds (the slab) a été coulée au-dessus des salles de guerre pour ajouter une protection.

La salle de réunion du cabinet de guerre de Winston Churchill. (Richard Ash)

Les visiteurs peuvent explorer les bureaux où Churchill et son équipe ont travaillé, voir les cartes murales utilisées pour suivre le progrès de la guerre, et même visiter le célèbre «Cabinet War Room», où Churchill lui-même a dirigé les opérations pendant les heures les plus sombres de la guerre. L’atmosphère est imprégnée d’histoire, et l’on ressent l’importance de cet endroit pour la défense de la liberté et de la démocratie.

En plus des espaces de travail, les «Churchill War Rooms» abritent un musée dédié à l’histoire de Winston Churchill, qui retrace sa vie et ses réalisations.

Que vous soyez passionné d’histoire ou simplement curieux de découvrir un pan important du passé, les «Churchill War Rooms» offrent une expérience inoubliable. À voir absolument!

Londres et les marchés publics

Londres, ville vibrante et éclectique, offre une expérience de magasinage unique à travers ses marchés publics emblématiques. Camden, avec ses ruelles animées, est un incontournable. Des stands de vêtements vintage aux créations artisanales, l’esprit alternatif de Camden Market attire les amateurs de style et d’originalité.

Découvrir Londres par ses marchés publics est une belle façon de s’imprégner de la culture et des habitudes de vie des Londoniens. (Anthony Ozorai)

Borough Market, véritable paradis culinaire, est le repère des gourmets. Des étals débordant de produits frais, de fromages artisanaux et de plats internationaux font de ce marché un lieu de découverte gastronomique inégalé.

Portobello Road à Notting Hill, célèbre pour ses antiquités, vêtements rétro et accessoires vintage, offre une plongée dans l’histoire et le charme bohème du quartier. Flâner entre les échoppes colorées est une aventure visuelle et culturelle.

Et pour dormir?

J’ai longtemps cherché la solution idéale pour l’hébergement à Londres. Les hôtels bien situés ne sont pas donnés. Les logements de type Airbnb non plus. Quelques semaines avant mon séjour, une amie m’a suggéré un hôtel différent, construit sur une barge de grande taille, avec deux étages et une terrasse sur le toit.

Situé au cœur de Londres, «The Good Hotel» est bien plus qu’un simple lieu d’hébergement. C’est une expérience hôtelière qui marie le confort luxueux avec une conscience sociale. L’hôtel tire son nom de sa philosophie centrée sur le bien commun. Chaque séjour dans cet établissement est synonyme de bienfaisance et d’engagement envers la communauté.

«The Good Hotel» est une belle option d’hébergement puisqu’il s’agit d’une entreprise d’économie sociale, à but non lucratif. L’intérieur est sobre et contemporain, alors que l’extérieur de cet hôtel flottant offre une terrasse sur le toit avec une vue spectaculaire sur la Tamise. (Anthony Ozorai)

L’hôtel offre un cadre élégant et contemporain, avec des chambres confortables offrant une vue imprenable sur les rives de la Tamise. Le design épuré et les équipements modernes créent une atmosphère accueillante pour les voyageurs.

Mais ce qui distingue véritablement «The Good Hotel», c’est son engagement envers la responsabilité sociale. L’hôtel collabore avec des initiatives locales et des programmes de formation pour offrir des opportunités d’emploi à des personnes défavorisées. Une partie des profits générés par l’hôtel est réinvestie dans des projets communautaires, ce qui signifie que chaque nuit passée ici contribue à améliorer la vie des habitants de la région.

Les espaces publics sont lumineux et confortables. (Anthony Ozorai)

L’hôtel est situé sur le bassin du quai Royal Victoria, à une centaine de mètres d’une station du train léger (Royal Victoria) et à 800 mètres de la station Custom House, située directement sur la toute récente Elizabeth Line. Qui, en passant, dessert l’aéroport de Heathrow…

Petit truc intéressant : le Good Hotel est situé juste à côté du point d’accès au téléphérique (IFS Cloud Royal Docks) qui traverse la Tamise et qui vous mène au complexe de divertissement et de magasinage O2, situé de l’autre côté, à Greenwich. Vues spectaculaires au menu pour cette traversée de quelques minutes à peine.

Se promener sur Regent Street permet non seulement d’apprécier l’architecture de la capitale mais aussi de faire un peu de lèche-vitrines. Il y en a pour tous les goûts... et tous les budgets. (Martin Francoeur)

À FAIRE AUSSI…