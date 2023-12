Amateurs d’ABBA, courez vite à Londres!

Il n’était pas étonnant que pour souligner mon 50e anniversaire de naissance, je suggère à mon conjoint d’aller voir le spectacle ABBA Voyage créé à Londres dans un stade spécialement conçu pour celui-ci.

ABBA Voyage, c’est une odyssée musicale époustouflante, qui offre surtout une expérience technologique unique qui ravive la magie intemporelle du légendaire groupe suédois.

Véritable immersion dans l’univers scintillant d’ABBA, avec une combinaison ingénieuse de technologies de pointe, d’éclairages spectaculaires et de performances live à couper le souffle, ABBA Voyage a été créé à partir d’avatars numériques – sortes d’hologrammes hyper-réalistes – représentant les membres du groupe dans la quarantaine, au pic de leur popularité, disons.

Pour donner vie à ces avatars, les membres du groupe se sont réunis et ont été filmés avec des capteurs de mouvements. Le résultat est bluffant, surtout avec les habillages. Jamais des changements de costumes n’ont été aussi simples dans un spectacle…

Bjorn, Agnetha, Frida et Benny... comme s’ils étaient là devant le public, au sommet de leur popularité. Le résultat est complètement bluffant.

Je suis de ceux qui croyaient que ABBA Voyage aurait pu être un prix de consolation pour les fans qui ont toujours espéré un retour sur scène du populaire groupe, le temps d’une tournée d’adieu. Mais les membres du groupe ont fait mieux que ça : ils ont conçu un spectacle qui leur assure la pérennité, qui peut être vu partout et pour lequel leur présence n’est pas requise. Qui leur survivra, en quelque sorte.

Dès l’entrée dans la salle, les spectateurs sont transportés dans une ambiance rétro-futuriste, un hommage visuel à l’ère dorée de la pop des années 70. Le spectacle crée une expérience immersive où le passé et le présent se rencontrent sur scène.

Les classiques intemporels tels que Dancing Queen, Waterloo et Mamma Mia sont réinventés avec une énergie nouvelle, captivant le public dans une vague de nostalgie euphorique. De nouvelles chansons – dont la très touchante I Still Have Faith in You – ont été enregistrées expressément pour ce spectacle.

L’aspect novateur d’ABBA Voyage réside dans la fusion magistrale de la technologie et du talent artistique. Les avatars semblent plus vrais que nature, recréant la magie qui a fait du groupe suédois l’une des sensations mondiales les plus mémorables de l’histoire de la musique. Même les écrans géants au-dessus de la scène offrent des gros plans saisissants.

Les projections visuelles dynamiques, synchronisées avec les performances live, créent une expérience multisensorielle qui transcende le simple spectacle musical. C’est une célébration de l’héritage d’ABBA, un hommage vivant qui séduit aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations.

Un groupe «réel» est aussi intégré au spectacle, notamment pour les chœurs et les accompagnements musicaux de haute précision. Et encore : le show lui-même est tellement bluffant qu’on finit par se demander si le groupe est bien «humain»…

Le ABBA Arena, conçu pour accueillir le spectacle, peut contenir 3000 personnes, les deux tiers assis et l’autre tiers debout dans un espace devant la scène. Idéal pour danser! Le coût des billets varie de 125 à 350 dollars canadiens.

Mais voir 3000 personnes qui partagent un moment de bonheur festif – et surtout en faire partie –, ça fait beaucoup de bien par les temps qui courent…

Mamma Mia! The Party: comme dans une suite de Mamma Mia!

Londres, une ville réputée pour sa scène artistique diversifiée, abrite une pléthore de spectacles de renom. Surtout dans le West End, où est souvent déterminé – ou confirmé – le succès de nombreuses comédies musicales. Mamma Mia!, basée sur les chansons de ABBA, y tient toujours l’affiche, près de 25 ans après sa création. À voir si ce n’est déjà fait…

Mais il y a un autre spectacle basé sur la musique d’ABBA qui mérite un détour si vous êtes à Londres. Mamma Mia! The Party se distingue comme une expérience unique, une plongée immersive dans l’univers enchanteur d’ABBA et de la Grèce. Installé dans un restaurant-décor à l’intérieur du complexe The O2, cet événement promet une soirée mémorable de musique, de danse, de délicieux repas grecs et de divertissement.

Le spectacle immersif «Mamma Mia! The Party» est présenté au complexe The O2. (Grant Walker - Mamma Mia! The Party)

Mamma Mia! The Party est une création de Björn Ulvaeus, membre du groupe suédois ABBA, qui a également écrit les chansons du célèbre musical Mamma Mia!.

Ce spectacle unique combine l’atmosphère enjouée de l’île grecque de Skopelos avec les chansons emblématiques d’ABBA. Les spectateurs sont invités à rejoindre la fête dans un cadre méditerranéen enchanteur, tout en étant plongés dans une histoire d’amour, d’amitié, et d’intrigues familiales. Les performances musicales et les numéros de danse sont intégrés naturellement dans le déroulement de la soirée, créant une atmosphère festive et interactive.

Les artistes interprètent les succès d’ABBA en direct, et les spectateurs sont encouragés à se lever, à danser, et à chanter avec eux. Pour les fans d’ABBA, Mamma Mia! The Party est une occasion rare de revivre l’émotion de ces chansons intemporelles en live. Les grands succès du groupe, tels que Dancing Queen, S.O.S., Take a Chance on Me et Gimme! Gimme! Gimme! résonnent à travers la salle, créant une atmosphère exaltante.

Spectateurs, musiciens et comédiens-chanteurs côtoient les serveuses et serveurs. L'ambiance de «Mamma Mia! The Party» est résolument festive! (Grant Walker - Mamma Mia! The Party)

Des forfaits de voyage Mamma Mia! The Party sont disponibles pour les touristes canadiens auprès de Kensington Tours. Il est aussi possible de se procurer des billets pour le souper-spectacle via ce site web. Il faut compter entre 250 et 380 dollars canadiens pour un billet pour le souper-spectacle.