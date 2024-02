Sur deux roues, été comme hiver… en vélo-cargo

La Montréalaise d’origine utilisait déjà le vélo comme mode de déplacement avant de venir s’installer à Sherbrooke en 2009.

«Quand je suis arrivée à Sherbrooke en 2009, je trouvais que c’était un autre défi. Je me suis mise à faire du vélo quand j’ai commencé à travailler à l’université. Le vélo utilitaire, je ne le voyais pas sans batterie.»

En 2019, elle s’est équipée d’un vélo électrique.

Ses deux garçons étaient alors tout petits. C’est sur deux roues que le plus grand a commencé à fréquenter la garderie en milieu familial.

Les enfants ont grandi, mais l’habitude est demeurée. Elle pensait d’abord pédaler pendant les belles saisons.

«L’hiver, je trouvais que c’était encore possible», dit-elle en soulignant qu’elle emmitouflait ses garçons dans une couverture.

Anne Painchaud-Ouellet, une Sherbrookoise qui transporte ses deux garçons en vélo-cargo, Antoine et Éli. (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est encore très possible. Je me suis mise à faire du vélo quatre saisons», souligne-t-elle en ajoutant que le vélo-cargo, lui, est arrivé en juin dernier.

Cette employée de l’Université de Sherbrooke pédale entre les écoles Sacré-Cœur, Brébeuf et l’Université de Sherbrooke, son employeur.

«On se croise les doigts pour que le deuxième rentre à Sacré-Cœur pour simplifier la logistique», glisse-t-elle en entrevue. «Les enfants sont habitués […] On se fait saluer. Les gens sont contents de nous voir.»

Quant aux autres déplacements, Anne Painchaud-Ouellet compte de multiples autres solutions, que ce soit Communauto ou l’emprunt d’une voiture à ses proches.

Chargée de projet en mobilité durable au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), Kristell Savard a elle-même eu un coup de cœur pour le vélo-cargo alors qu’elle vivait en Suisse avec sa famille.

Une station libre-service se trouvait à quelques pas de sa résidence. Ce mode de transport lui sert encore, même s’il est entrecoupé de déplacements en voiture, entre autres en raison des différentes activités des enfants.

Kristell Savard a découvert le vél-cargo en Suisse. (Kristell Savard)

«Ce qui nous rattrape un peu, ce sont les contraintes d’organisation. Si on avait un autobus à Magog, déjà ce serait différent. Ma grande aurait plus d’autonomie.» Elle et son conjoint réussissent néanmoins à n’avoir qu’une seule voiture.

Le fait de transporter les enfants en vélo-cargo les incitera-t-il à devenir cyclistes ?

«Mon opinion par rapport à ça, c’est que les jeunes, quand ils sont petits, ils cherchent à nous imiter, ils vont avoir tendance à adopter des habitudes qui viennent de leurs parents, qui leur ont été enseignées. Si on leur montre tôt qu’il y a une façon de se déplacer autrement et qu’on n’a pas besoin d’être dépendant la voiture, je pense que ça peut faire en sorte que plus tard, lorsqu’ils vont avoir à choisir leur moyen de transport, ils vont être conscients que c’est une possibilité et il va y avoir de plus en plus de gens [qui vont faire ce choix].» Je le vois comme quelque chose à long terme. »

Le CREE organise différentes campagnes afin d’encourager les enfants à opter pour des déplacements à pied et à vélo. Parmi elles, on compte «À l’école à pied à vélo, je suis capable.»

«À la suite de ça, ils l’ont fait, ils voient que c’est possible de le faire.» Les enfants peuvent ensuite eux-mêmes inciter leurs parents à opter pour le transport actif.

Kristell Savard note qu’il existe plusieurs contraintes à la mobilité active, notamment pour le vélo-cargo… particulièrement en hiver.

Kristell Savard estime que l'utilisation du vélo-cargo compte quelques défis, dont l'hiver au Québec. La Magogoise utilise tout de même ce mode de déplacement avec ses enfants, tout en jumelant le transport en voiture. (Kristell Savard)

«C’est difficile au Québec de faire ce virage-là», dit celle qui lève son chapeau à Anne Painchaud-Ouellet.

«Il y a plein de conditions qui étaient regroupées pour que ça me facilite la vie et que j’essaie le vélo-cargo en Suisse. Si je n’étais pas allée en Suisse, je ne suis pas sûre que j’aurais aussi facilement franchi le pas de me débarrasser d’une voiture et de m’acheter un vélo-cargo. C’est moins accessible, il y a la contrainte de l’hiver. Je pense que les enfants viennent jouer un rôle intéressant parce qu’ils peuvent montrer à leurs parents que leur itinéraire, ça peut se faire… et pour eux, ça leur apporte de la joie d’être là-dedans. Ça attire beaucoup l’attention, le vélo-cargo. Les jeunes trouvent toujours ça trippant.»

Suggestions, questions, commentaires ? Écrivez-moi à isabelle.pion@latribune.qc.ca

Suivez-moi sur instagram : isabelle.pion