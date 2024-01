Vivre dehors, le temps d’une visite à Farouche Tremblant

Farouche: vivre dehors, nous incite l’enseigne en arrivant dans la cour de cette adresse qui fait à la fois office de refuges, buvette et marché fermier.

L’entreprise propose sept refuges aux abords de la rivière du Diable, dotés d’un très grand lit, d’un poêle au gaz et d’un mini-réfrigérateur.

Farouche Tremblant propose sept refuges aux abords de la rivière du Diable, dotés d'un très grand lit, d'un poêle au gaz et d'un mini-réfrigérateur.

Un bain nordique est aussi accessible sur réservation pendant le séjour. Les chiens sont également acceptés dans la plupart des refuges.

On convie les visiteurs à prendre les repas à la buvette, située à quelques pas des refuges, tout comme les salles de bain privées ou semi-privées.

La grande salle à manger fenestrée, où il fait bon profiter du décor montagneux et du foyer, est aussi le lieu de rendez-vous de l’après-ski, à la fois pour les résidents et les gens du coin. En hiver, la buvette accueille la clientèle les week-ends.

Les sept refuges de Farouche Tremblant se trouvent tout près de la buvette, fournie par la ferme nordique des propriétaires. (Isabelle Pion/La Tribune)

«Vivre dehors», c’est aussi ce que voulaient les deux propriétaires, Geneviève Côté et Jonathan Casaubon, lorsqu’ils ont acquis ce terrain situé à deux pas du parc national du Mont-Tremblant (secteur de la Diable).

L’ancienne avocate et l’ancien urbaniste se sont un jour lassés de la métropole; le dimanche prenait des airs de blue Sunday lorsqu’ils devaient retourner à Montréal en semaine. Jusqu’à ce qu’ils décident de s’installer à Sainte-Adèle avec leurs trois enfants, il y a huit ans.

Farouche, c’est d’abord et avant tout l’histoire de leur ferme nordique, autour de laquelle s’est greffé le concept d’hébergement touristique.

Ce qu’on y produit – en très grande majorité des légumes – se retrouvent dans les assiettes de la buvette et sur les étals de la petite boutique.

Au départ, le couple reluquait les terrains en pensant à la retraite et s’imaginait comme jeunes retraités.

La buvette de Farouche compte aussi une petite boutique. (Isabelle Pion/La Tribune)

«C’est quelque chose qu’on avait en tête. L’idée tournait autour de l’autonomie, de l’autosuffisance. Le côté ferme était au cœur de notre projet. On voulait jumeler l’hébergement pour pérenniser ça, pour nous permettre de fonctionner à l’année.»

Le terrain a été un coup de cœur instantané, raconte celle qui a passé toute sa jeunesse à Tremblant.

«On a décidé de suivre notre cœur plus que notre raison. Ça coïncidait aussi avec une crise de la quarantaine, je pense: ce n’est pas vrai qu’on va être coincé derrière nos écrans jusqu’à temps qu’on soit trop vieux pour profiter d’être dehors, dit-elle en riant. Les deux, on aime travailler de nos mains et on adore la nature. Finalement, on a juste décider de devancer un peu par rapport au projet initial.»

Au fil du temps, Farouche est devenu un assemblage de leurs amours et leurs passions.

Le projet agricole, lui, a posé beaucoup de défis, qui a été accompagné par une agronome.

La terre avait déjà été un pâturage dans les années 50. «Ça n’avait pas été entretenu, ça avait repoussé en sapinage. Il y avait de la mousse de sphaigne, des bleuets en quantité», raconte Geneviève Côté.

L’objectif était d’alimenter le site en premier. «On cultive énormément de choses, de variétés, mais en petite quantité.»

La production du moment influence grandement le menu de la Buvette. En saison d’abondance, environ 80 % se retrouve à la Buvette. «L’objectif est d’utiliser au maximum ce qu’on a.»

Comme on y fait aussi beaucoup de transformation et de congélation, les légumes servent aux repas servis en hiver, comme les soupes. Cet été, l’enseigne souhaite travailler avec des chefs invités.

Farouche offre différents forfaits avec l’hébergement, dont le prêt de vélos à roues surdimensionnées.

En été, on peut louer des planches à pagaie pour sillonner la rivière du Diable. Farouche est partenaire de l’entreprise Taiga.

J’en étais à ma deuxième visite dans ce secteur : montagneux, bordé de cours d’eau. C’est le visage des Laurentides que je préfère: les Laurentides côté nature.

Quoi faire dans les environs?

Les idées de sorties plein air ne manquent pas: la station de ski Tremblant est située à environ 20 minutes en voiture.

Le parc national de Tremblant, secteur de la Diable. (Isabelle Pion/La Tribune)

Au parc national du Mont-Tremblant, secteur de la Diable, les amateurs de ski nordique et de ski de fond ont de quoi s’occuper.

Uniquement pour le ski de fond classique, on retrouve environ 55 km de pistes. À notre passage mi-janvier, les conditions de glisse étaient tout simplement parfaites. Les suggestions de sentiers de marche, en raquettes ou crampons, ne manquent pas non plus.

À noter qu’il n’y a pas de sentiers de fatbike dans le secteur de la Diable.

Par contre, il est possible de parcourir la route # 1. Il est toléré de rouler sur une portion de la Boucle des Chutes-Croches du Centre de découverte jusqu’aux chutes, aller et retour; il s’agit d’un sentier multifonctionnel, me précise-t-on au parc.

Une portion du P'tit train du Nord, entre Prévost et Piémont. (Isabelle Pion/La Tribune)

Le P’tit train du Nord

Le réseau cyclable se transformant en pistes de ski de fond l’hiver n’a plus besoin de présentation, et je me devais de tester ce grand classique. Ce parc linéraire de plus de 230 km emprunte une ancienne voie ferrée entre Bois-des-Fillion et Mont-Laurier. On a donc parcouru un tronçon entre Prévost et Piémont… superbement tracé. Le parcours plat est parfait pour les débutants et les familles.

Le Scandinave Spa, à Tremblant. (Isabelle Pion/La Tribune)

Scandinave Spa

Si vous avez suffisamment joué dehors, il est possible de relaxer au Scandinave Spa, à Tremblant. Les installations sont immenses et situées en bordure de la rivière du Diable, où vous pourrez même faire une saucette si le cœur vous en dit. Salles de yoga et de relaxation, saunas, bains chauds et nordiques, les options de détente sont nombreuses. On peut aussi profiter du soleil dans le bistro de l’établissement, qui propose entre autres des bols poké, soupes et sandwichs. L’enseigne, ouverte en 1999, compte aussi un établissement en Colombie-Britannique et dans le Vieux-Montréal.

