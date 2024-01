La Gaspésie en mode lenteur... et hivernal

Lorsque j’y suis retournée huit ans plus tard, je m’y suis posée pour rayonner. Je suis revenue plus reposée, émerveillée par les panoramas du mont Saint-Pierre ou encore ceux vus de la rive de Mont-Louis.

Cette fois, j’avais envie de découvrir Forillon en hiver. Parce que oui, je l’ignorais, mais bien qu’il soit fermé officiellement pendant la saison hivernale, une partie de son territoire demeure accessible, notamment à la marche et en ski de fond.

Pardonnez le cliché, mais j’avais aussi envie de voir le rocher Percé sous la neige et sans les touristes. Et parce que je suis convaincue que l’on ne connaît pas une région en profondeur tant que l’on ne l’a pas vue à travers les différentes pages du calendrier… tout particulièrement l’hiver.

Au final, avec tout ce que je voulais voir, je me suis retrouvée à faire un tour de la Gaspésie en version hivernale. Cette fois, en mode slow travel.

Le temps des Fêtes, là-bas, oblige à une certaine lenteur, puisque différents établissements ferment leurs portes et ne rouvrent qu’autour du 8 ou 10 janvier.

De la Gaspésie hivernale, je connaissais principalement les sommets enneigés des Chic-Chocs. J’avais aussi envie de voir, cette fois, ses côtes et ses villages.

On ne s’est pas ennuyé : l’offre demeure multiple pour les amateurs de plein air.

Le Centre culturel Le Griffon propose la locations de deux yourtes au parc national de Forillon. (Isabelle Pion, La Tribune)

Incursion à Forillon

À Forillon, on s’est arrêté deux nuits dans une yourte, un hébergement qui peut servir de ski in ski out. Les deux yourtes sont situées en retrait des pistes de ski de fond et à quatre kilomètres du stationnement le plus près.

Grâce à une bande de bénévoles, 35 kilomètres de pistes sont entretenues dans le secteur de l’Anse-au-Griffon, où coule la rivière du même nom. Cette année, il a toutefois fallu attendre au 30 décembre pour qu’un beau tapis de neige recouvre ce secteur.

Toby Germain, directeur du Centre culturel Le Griffon, n’avait jamais vu ça. C’est donc en marchant qu’on a découvert le secteur, mais nous aurions également pu emprunter des vélos à pneus surdimensionnés, qui sont prêtés par le centre.

On a aussi admiré au loin les falaises qui m’avaient charmée 13 ans plus tôt en marchant dans le sentier du Banc, tout près du phare de Cap-des-Rosiers.

Le Domaine Renard à Percé (Isabelle Pion, La Tribune)

Percé sans les touristes

À Percé, j’ai enfin pu découvrir le Géoparc mondial UNESCO, qui met en lumière les différentes caractéristiques géologiques des lieux.

On a opté pour le sentier des belvédères, conçu de telle sorte que l’on compte différents points de vue. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut randonner en voyant le rocher Percé, me suis-je exclamée.

Si le géant de roc vole souvent la vedette, d’autres attraits naturels, dont la forêt magique et la «table à Roland (le sommet du mont Sainte-Anne)», ponctuent aussi cette randonnée. La beauté des lieux nous incite à faire une incursion dans d’autres sentiers, qui cumulent 18 kilomètres au total.

Le rocher Percé est visible non seulement de la ville du même nom, mais le géoparc mondial UNESCO de Percé permet de l'admirer sous différents points de vue. (Isabelle Pion, La Tribune)

Sans la présence du mythique rocher, j’aurais peut-être eu un peu de difficulté à m’extirper du confortable dôme où nous étions logés. Le Domaine Renard, à Percé, propose six unités du genre, dont certains ont vu sur la mer.

Du matin au soir, le tableau se modifie au gré de la lumière, surtout lorsque le ciel s’embrase. Tout est pensé en fonction du confort, de la gestion de la température par iPad en passant par les planchers chauffants et la cuisine équipée.

J’ai quand même manqué de temps pour aller marcher dans le sentier de la pointe Saint-Pierre, situé à quelques pas du Nordet, à Saint-Georges-de-la-Malbaie, qui offre à la fois de l’hébergement et le Thuya spa en hiver.

Un sentier de marche et de fatbike à la station touristique Pin Rouge, à New Richmond. (Isabelle Pion, La Tribune)

La Baie-des-Chaleurs... tranquillement

En chemin, on s’est arrêté dans des lieux où on n’avait pas forcément prévu de s’arrêter.

Alors qu’on se dirigeait vers la station touristique Pin Rouge à New Richmond, le pont couvert de Saint-Edgar forçait un arrêt.

L’imposant ouvrage, érigé en 1938, surplombe la Petite rivière Cascapédia.

On pensait faire du vélo à pneus surdimensionnés dans ce centre de plein air également station de ski alpin; on a plutôt marché aux abords de la rivière et pique-niqué au soleil.

Saint-Siméon-de-Bonaventure, où nous avons fait escale pendant deux jours. (Isabelle Pion, La Tribune)

De la Baie-des-Chaleurs, je ne gardais que peu de souvenirs. J’étais sans doute passée rapidement, en direction de la maison. Moins spectaculaire que le nord de la péninsule, elle regorge pourtant de beautés et mérite qu’on s’y attarde.

Cette fois, on s’est arrêté quelques minutes au parc de la Pointe-Taylor, à New Richmond, pour admirer la vue. Notre deuxième journée de l’année s’est close sur un coucher du soleil à Saint-Siméon-de-Bonaventure, comme la plage était à deux pas de notre douillet hébergement (La Ruelle).

À défaut de ski de fond, on a découvert le sentier longeant la petite rivière Saint-Siméon, décoré joliment pour les Fêtes et emprunté par plusieurs résidents.

ÈST Éco-Cabines à Nouvelle offre des refuges vitrés à deux pas d'une station thermale. (Isabelle Pion, La Tribune)

Le séjour a pris fin chez ÈST Éco-cabines de Nouvelle, situées à deux pas du parc national du même nom. Les refuges vitrés offrent une immersion en nature… et sont situés à deux pas de la nouvelle station thermale construite sur le site.

Particularité de l’endroit, on peut réserver l’une des unités de la station thermale en location exclusive pour une plage horaire de trois heures. Elles offrent notamment un espace de détente avec foyer, un hammam et un sauna et peuvent accueillir jusqu’à six personnes. La sainte paix, quoi!

Autant de choses que je n’aurais pas vu si nous étions passés en coup de vent! Comme cet ancien collègue, aujourd’hui résident de Maria, croisé par hasard à la Brûlerie du Quai de Carleton-sur-Mer. Mais ça, c’est une autre histoire…

Bon à savoir :

L’avantage, en hiver, c’est que l’on n’a pas à réserver des mois à l’avance pour trouver un hébergement : on peut être beaucoup plus flexible.

On a eu de la chance pour les conditions météo, mais on conseille de vérifier l’état des routes, autant pour la neige que les grandes marées, qui peuvent avoir une incidence sur la route 132.

Suggestions, questions, commentaires : écrivez-moi à isabelle.pion@latribune.qc.ca

Suivez-moi sur Instagram : isabelle.pion

La chroniqueuse était l’invitée de Tourisme Gaspésie.