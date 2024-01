Le bémol est bien simple: vous devez être accompagnés d’un guide, qui «3 fois sur 4», pilotera une motoneige à moteur thermique pour des raisons de sécurité, admet Gaétan Guyard, guide chez NordExpe.

Le modèle électrifié en question est le Grand Touring Electric 2024, qui n’est pas encore en vente pour les particuliers. Ski-Doo ne dévoile pas le prix de la machine, et estime l’autonomie à seulement 40 kilomètres pour le moment.

«C’est justement pour ça qu’elles sont seulement en essai, c’est pour définir l’autonomie moyenne réelle. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu: le poids des personnes, l’utilisation des accessoires, la qualité de la neige», explique M. Guyard.

Les consommateurs qui les piloteront à partir d’un point de location NordExpe – au Manoir Richelieu à La Malbaie ou à Sainte-Brigitte-de-Laval – participeront ainsi à l’évaluation des produits par la maison mère de Ski-Doo.

Les Ski-Doo Grand Touring Electric 2024 chez NordExpe au Complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. (Sylvain Foster/Go-Xplore.com)

«Nous toutes les semaines on doit brancher la machine dans un ordinateur pour envoyer les données directement à BRP», détaille M. Guyard. Les Grand Touring Electric sont aussi disponibles en location chez Uncharted Society, à Montebello et Saint-David-de-Falardeau.

Bienvenue aux débutants

Puisque le produit et son autonomie sont toujours en stade d’évaluation, la vitesse maximale de la motoneige est limitée à 40 km/h afin de ne pas surutiliser la batterie.

Une vitesse amplement suffisante pour les petits sentiers de sous-bois, mais dont la limite est rapidement atteinte dans les espaces dégagés et les lignes droites.

«Son terrain de jeux idéal, ce sont les petits sentiers tapés, sinueux et même un peu escarpés», confirme le guide de NordExpe.

Le Ski-Doo Grand Touring Electric 2024, seulement disponible en excursion-location. (Sylvain Foster/Go-Xplore.com)

Les amateurs de vitesse et de sensation fortes ne seront certainement pas comblés. La clientèle visée est totalement différente.

«C’est plus pour des débutants, ou pour les excursions familiales. Par exemple, c’est vraiment intéressant pour les gens qui veulent découvrir la nature au lieu de se concentrer sur la performance.» — Gaétan Guyard, guide chez NordExpe

Ceux qui sont intimidés ou incommodés par le bruit d’un moteur thermique, ou encore par les odeurs d’essence, pourraient aussi être attirés par ce genre de véhicule.

Légère et maniable

Gaétan Guyard souligne que les ingénieurs de BRP ont pensé ce modèle afin qu’il soit le plus léger possible: la motoneige est plus petite, la chenille est moins large et plus courte, les skis ne sont pas trop gros, le pare-brise a été raccourci, le nombre d’accessoires est limité, etc.

Les crampons de la chenille sont également «plus courts que les modèles à essence» afin de réduire la friction et d’augmenter l’autonomie de la batterie.

En règle générale, les voitures électriques sont relativement plus lourdes que leurs équivalentes à essence. Toutefois, grâce au travail des ingénieurs, la règle ne s’applique pas au Grand Touring Electric.

«Le modèle électrique est à 529 livres, alors que le Grand Touring à moteur thermique se situe entre 509 et 589 livres», selon le moteur et les options choisies, note M. Guyard.

Le Ski-Doo Grand Touring Electric 2024, seulement disponible en excursion-location. (Sylvain Foster/Go-Xplore.com)

Les représentants des médias ont été invités à piloter le Grand Touring Electric dans les sentiers charlevoisiens. À leur retour d’une balade d’environ deux heures parsemées d’arrêts, les trois motoneiges électriques ont affiché une autonomie restante d’environ 20 kilomètres.

La petite taille et le poids de la machine frappent dès les premières minutes de pilotage. La sensation s’apparente davantage à celle des vieilles motoneiges plutôt que celle des gros engins modernes.

L’expérience est comparable à une séance de karting: une conduite nerveuse et enivrante dans les virages, mais sans grande vitesse de pointe. De plus, comme les go-kart, le véhicule est accessible à tous, mais doit rester sur la piste en tout temps.

Comparaison difficile

BRP, via sa marque Ski-Doo, en est à ses premiers pas dans le monde des motoneiges électriques. Une jeune entreprise québécoise fondée en 2015, Taiga, en propose déjà trois modèles aux consommateurs.

Il est toutefois difficile de comparer le Grand Touring Electric à son rival de Taiga, le Nomad. Ce dernier est doté d’un moteur de 90 KW, d’une puissance de 120 chevaux et une autonomie de 100 km.

Pour sa part, le Ski-Doo électrique est doté d’un moteur de 28 KW et d’une puissance estimée à environ 70 chevaux.

Le Taiga Nomad se détaille au prix de base de 21 989$. Les prix du Grand Touring Electric n’ont pas été dévoilés. De son côté, le Grand Touring à essence commence au prix de 13 849$.

NordExpe propose des excursions d’une durée d’environ deux heures au volant d’un Ski-Doo Grand Touring Electric à partir de 259$.