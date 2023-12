Plaidoyer pour la nature... et ses bienfaits

Je n’aurai jamais probablement la réponse, d’autant qu’elle est sans doute plus complexe. Les épreuves se surmontent tellement plus facilement lorsqu’on est bien entouré, et j’en suis. Mais personne ne pourra m’enlever l’idée que la nature est un puissant médicament.

J’en ai encore fait l’expérience récemment : une toute première sortie en skis et je vous jure que je souriais toute seule, béatement… Des soucis, quels soucis?

La réalité est évidemment plus nuancée, mais les études tendent à le démontrer : être en contact avec la nature a des effets bénéfiques sur la santé.

La nature agit comme un «déstresseur» sur l'humain. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Diminuer le stress

Dans une revue de littérature réalisée par une équipe de chercheurs de l’Institut de cardiologie de Montréal, intitulée Les bienfaits de la nature sur la santé globale, on peut en apprendre davantage sur ceux-ci.

Du nombre : une baisse du niveau de cortisol (un indicateur de stress), de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.

«Il paraît relativement bien établi que l’exposition à la nature puisse engendrer un certain nombre de bienfaits sur la santé», peut-on lire dans l’étude parue en 2021 et réalisée pour le compte de la Sépaq. Certains aspects pourraient être davantage étudiés, comme le lien entre la fréquence de l’interaction avec la nature et les bienfaits soulevés.

Le nombre de publications scientifiques sur le sujet n’a fait qu’augmenter, ces dernières années.

Pas étonnant qu’on entend de plus en plus parler d’initiatives comme «Prescri-Nature», ce premier programme provincial de prescriptions d’expositions à la nature.

«Les calculs ont déjà été faits dans de nombreux pays et montrent que la santé publique pourrait faire des économies absolument énormes si la population recourrait plus souvent à la nature», me disait en septembre dernier le fondateur d’Université dans la nature, Hubert Mansion.

La professeure et médecin de famille Marie-Eve Langelier disait d’ailleurs à mon collègue que le contact avec la nature devrait être considéré au même titre que l’alimentation et l’activité physique.

Imaginez si la nature pouvait avoir autant de place dans nos vies que celle des réseaux sociaux, les bienfaits qu’on pourrait y gagner.

Un tout nouveau sentier a vu le jour au parc du Barrage, à Cookshire-Eaton, dans le secteur de Sawyerville. Le projet s’est concrétisé grâce à plusieurs partenaires, dont la Municipalité et l’organisme Nature Cantons-de-l’Est. (Isabelle Pion, La Tribune)

À deux pas de la maison

Certes, les mauvaises nouvelles sont légion en matière d’environnement et de santé. Vrai qu’on est loin de la Scandinavie, où l’accès à la nature est mis de l’avant de différentes façons. Mais ici et là, des initiatives émergent, nous donnant le droit d’espérer à un meilleur accès à la nature.

S’il y a une (bonne) chose que la pandémie nous a laissée, c’est cet amour des espaces verts à deux pas de la maison. Depuis, les initiatives de plein air de proximité, déjà lancées avant la crise, semblent vouloir se multiplier. La bonne nouvelle, c’est que plus on est enclin à se retrouver dans la nature, plus on a envie de la protéger. Souhaitons que cet amour de nos espaces se transpose aussi en envie de les protéger, et que les principes du « Sans trace » continuent de se tailler une place... même si ce n’est pas gagné.

Personnellement, j’applaudis quand une piste cyclable devient une piste de ski de fond ou que le secteur d’un parc se transforme en sentier lumineux en hiver. Je sais, les défis sont là, nombreux, à commencer par l’accessibilité sous toutes ses formes.

La pratique de multiples activités de plein air a connu un sommet pendant le début de la pandémie, rappelle Stéphane Tanguay, directeur général de Nature Cantons-de-l’Est. Si elle n’est plus au même niveau, elle demeure néanmoins bien présente.

Le parc national du Mont-Mégantic en plein hiver. (Isabelle Pion/Archives La Tribune)

« Pour les municipalités, aller conserver des milieux naturels dans lesquels elles vont donner accès à leurs citoyens, ça augmente l’acceptabilité sociale des projets de conservation », estime-t-il.

À ses yeux, la conservation des milieux naturels a le vent dans les voiles en ce moment.

« Il y a une relation plus étroite de nos jours entre la conservation des milieux naturels et l’accès à la nature. Ça a été exacerbé par la pandémie. Les gens souffrent beaucoup d’anxiété, pour toutes sortes de raisons. On sait que d’aller profiter des milieux naturels, c’est vraiment un déstresseur. Il y a quelque chose de serein qui relève du battement de coeur tranquille: les saisons, le cycle de la nature... Les gens vont chercher ce contact qui les repose, les déstresse, qui leur montre qu’il peut se passer quelque chose dans la bande de Gaza, mais que dans nos forêts, la vie continue. »

J’écris cette chronique dans notre toute dernière édition papier en espérant que lorsque vous rouvrirez cette copie jaunie, l’accès à la nature se sera multiplié... et que les gens auront davantage envie d’aller jouer dehors. Et si vous me lisez sur le numérique, j’espère aussi vous avoir convaincus d’aller prendre l’air.

Optimiste, vous dites? Ça ne fait pas mal de rêver.

Joyeuses Fêtes, chers lecteurs, et on se retrouve sur notre plateforme numérique en janvier. Vous pourrez continuer de me lire à la source, dans notre édition numérique et sur notre site internet www.latribune.ca, dans la section Vivre.