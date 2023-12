Trouvailles et coups de coeur de l’année 2023

Au-delà des décors survolés, ce sont souvent les moments partagés qui font qu’une destination va se tailler une place dans notre cœur.

Si vous pensez tout connaître de Charlevoix, essayez du haut des airs. (Isabelle Pion, La Tribune)

Charlevoix… en hélicoptère

C’était une première pour moi : j’ai pris l’avion à plusieurs reprises, mais jamais l’hélicoptère. J’avoue que j’étais un peu fébrile à l’idée de grimper dans l’hélicoptère d’Héli-Charlevoix. Quand le pilote nous a accueillies gentiment en nous disant qu’il travaillait pour l’entreprise depuis quelques semaines (ou était-ce quelques jours?), mon sourire a figé, je pense. Il blaguait... et il m’a bien eue.

Charlevoix se targue d’être l’attraction terrestre… et elle est tout aussi spectaculaire du haut des airs. Là, l’Isle-aux-Coudres se dessine devant nous; là encore, un orignal semble se reposer sous un arbre. Entre le fleuve et les montagnes de l’arrière-pays qui s’étirent devant nous, je n’ai pas assez de yeux pour tout voir.

Le kite est un sport prisé à Essaouira. (Isabelle Pion, La Tribune)

Le Maroc, entre montagnes et déserts

Le Maroc n’était pas prévu en 2023… jusqu’à ce que l’opportunité de m’y rendre se dessine. À l’étranger, ce fut assurément mon grand coup de cœur de l’année. Je suis revenue imprégnée de ses multiples contrastes, entre le silence du désert et les montagnes enneigées, mais aussi de la rencontre avec ses habitants et du dépaysement qu’il m’a procuré. C’est sans compter les anecdotes de voyages qui me font encore sourire.

Le cœur m’a fendu en deux, en septembre dernier, lors du séisme de magnitude 6,8 dans le Haut-Atlas marocain, qui aurait fait près de 3000 morts et environ 6000 blessés. À ce sujet, un reportage de La Presse + racontait récemment que les habitants des montagnes redoutent maintenant l’hiver.

En dépit de cette tragédie, on risque d’entendre de plus en plus parler de cette destination. Air Transat a annoncé cet automne une liaison annuelle vers Marrakech, et Lonely Planet a fait du Maroc l’un des meilleurs endroits à visiter en 2024. Au Québec, l’agence Karavaniers organise des treks dans ce pays depuis plusieurs années.

La plage de Sandy Hook, aux Îles-de-la-Madeleine, d'où l'on peut apercevoir l'île d'Entrée... et des phoques en soirée. (Isabelle Pion, Archives La Tribune)

Observer les phoques aux Îles-de-la-Madeleine

Difficile de passer sous silence mon séjour aux Îles-de-la-Madeleine, même si les deux semaines passées là-bas l’étaient pour le travail. J’ai néanmoins profité de chaque moment libre. Dix ans après un premier passage, j’ai redécouvert la plage de Sandy Hook en début de soirée, une fois les touristes (presque tous) repartis. Ça a donné lieu à de petits moments parfaits, comme cette rencontre avec des phoques. Ils semblaient nous observer à quelques mètres de la rive.

J’ai aussi craqué d’innombrables fois pour les pluviers siffleurs… et leurs petits pas dans le sable.

Pour moi, les Îles, c’est aussi un chapelet d’arrêts gourmands. Je pense que j’aurais pu me nourrir que des produits du Fumoir d’antan. Si vous prévoyez un arrêt dans l’archipel, essayez leurs pétoncles fumés, c’est tout simplement divin.

Je suis revenue de là-bas avec l’envie d’y retourner. Encore.

Le sentier des Caps de Charlevoix, dans le secteur de Beaupré, figure parmi mes plus belles randonnées en 2023. (Isabelle Pion, Archives La Tribune)

Le sentier des Caps, secteur de la Côte-de-Beaupré

Ce fut sans aucun doute une de mes randonnées coups de cœur : le Sentier des Caps de Charlevoix, cette fois-ci dans le secteur de la Côte-de-Beaupré. Avec mes amis, nous avons sillonné quelque 11 km du sentier des Lacs.

Était-ce les points de vue magnifiques à partir de l’un des belvédères? Le ciel bleu sur un décor tout blanc, avec le fleuve en arrière-plan? Ou la simple présence de mes amis que je ne vois pas assez souvent? Sans doute un mélange d’un peu tout ça, mais cette journée arrive bien haut dans mes souvenirs de l’année.

La Côte-de-Beaupré, pour moi, c’est aussi la route parfaite des escales gourmandes, pour le cassoulet de Québec-Oies, les victuailles des Bonyeuses (qu’on retrouve aussi à Baie-Saint-Paul) ou encore la tarte au chocolat de Praline et chocolat.

Si vous ne connaissez pas la Bio Ferme des Caps, à Saint-Tite-des Caps, il s’agit d’une autre bonne raison de vous y arrêtez, puisque l’enseigne s’apprête à devenir un économusée de Kombucha. À mon passage, l’hiver dernier, la fondatrice Dominique Bouchard m’avait fait goûter à quelques-uns de ses grands crus, m’ouvrant du même coup un univers que je ne connaissais pas du tout.

En route pour l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, en Gaspésie. (Isabelle Pion, Archives La Tribune)

Gaspésie

Pour moi, les montagnes des Chic-Chocs, c’est comme entrer dans un monde à part. Et imaginez lorsque les sommets sont tout enneigés… Ce sont ces sommets abrupts qui m’ont frappée en entrant dans la réserve faunique de Matane, à l’orée des monts Chic-Chocs, en début d’année, lors d’un séjour à l’Auberge de montagne des Chic-Chocs. Si, comme moi, vous n’êtes pas fan des tout inclus, le séjour pourrait néanmoins vous réconcilier avec cette formule.

Le parc régional Montagne du Diable fut l’une de mes très belles découvertes hivernales. (Isabelle Pion, Archives La Tribune)

Parc régional Montagne du Diable

Je l’admets, je connais peu les Laurentides, encore moins les Hautes-Laurentides. Elles comptent toutefois des arguments de taille pour attirer les adeptes de plein air. L’un d’eux : le parc régional Montagne du Diable, où les conditions de ski de fond étaient tout simplement géniales. En famille, il peut être chouette de séjourner dans l’un des chalets situés tout juste à l’entrée des sentiers de ski de fond. On compte aussi tout un éventail d’offres, de la randonnée en passant par le ski nordique. Je m’y suis promise d’y retourner... en hiver ou en été.

Pas besoin d’aller loin pour profiter de la nature. Ci-dessus, le parc du Barrage, dans le secteur de Sawyerville, à Cookshire-Eaton. (Isabelle Pion, Archives La Tribune)

La nature de proximité… chez moi en Estrie

Pas besoin d’aller loin pour profiter des bienfaits de la nature. J’ai découvert au cours des derniers mois des endroits dans ma région où il fait bon s’arrêter, en solo, à deux ou en famille : le parc des Deux-Rivières à East Angus, le parc du Belvédère à Lingwick ou encore celui du Barrage à Cookshire-Eaton, dans le secteur de Sawyerville, en sont quelques exemples. Des arrêts parfaits pour un grand bol d’air… et un roadtrip.

