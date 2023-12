Des chalets flottants sous un ciel étoilé à Bury

Je vous en avais glissé un mot lors de leur arrivée, le printemps dernier. Après Sainte-Brigitte-de-Laval dans la région de Québec, Bora Boréal a ouvert ces hébergements aux abords du lac Batley, à Bury.

L'un des chalets flottants de Bora Boréal en Estrie. (Isabelle Pion, La Tribune)

L’endroit peut devenir une destination en soi : je m’imaginais très bien siroter un verre sur la terrasse en plein été. Ou faire basculer la porte du chalet pour ne faire qu’un avec l’horizon. Les hébergements comptent en effet un mur vitré que l’on peut soulever un peu comme une porte de garage en plein été.

Et pendant la saison froide? On n’a pas de mal à laisser le temps s’étirer, tranquillement, en regardant le lac, surtout lorsque le soleil se pointe le nez.

Le soir, le temps dégagé nous permet d’admirer la lune et Vénus.

Après tout, on est en plein cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM), qui s’étire sur 5300 km carrés autour du mont Mégantic. D’ailleurs, Bury peut constituer un très beau pied à terre pour aller y randonner ou skier.

Ceux et celles qui ont envie de changer d’espace peuvent s’installer dans le pavillon l’Espace Temps, comptant de grandes fenêtres vitrées et des chaises suspendues qui invitent à la détente. On peut aussi faire le tour du plan d’eau à pied.

Pour moi, cette période-ci, c’est un peu comme un éloge à la lenteur.

Mes randonnées raccourcissent un peu comme les journées. Bien installée sur un fauteuil à côté du poêle à bois, avec les rayons du soleil qui s’infiltrent doucement, il faut que je me pousse un peu pour sortir à l’extérieur…

La shed de Lingwick, qui fait partie du Circuit des sheds panoramiques. (Isabelle Pion, La Tribune)

Explorer les environs

Mais c’est plus fort que moi : l’envie me prend de quadriller ce secteur que je connais peu. Le territoire regorge de petits lieux secrets que je découvre au fil d’une balade en auto.

Premier arrêt : la shed de Lingwick, du Circuit des sheds panoramiques.

Coup de cœur pour cet endroit, qui se trouve en plein cœur du parc du Belvédère, où la rivière au Saumon se montre toute puissante. J’y apprends qu’on y a déjà fait de la drave. Les billots de bois étaient destinés aux papetières du coin. Le parc compte un court sentier. Au bout d’une rue sans issue, l’endroit semble un secret bien gardé.

On retrouve aussi, tout près, le pont couvert de Lingwick.

Je décide de poursuivre la route vers Weedon (Saint-Gérard), question de cocher une autre shed à ma liste.

Celle-ci se trouve dans la halte du Barrage. Le vent se lève, les nuages aussi : la visite sera de courte durée.

Tant pis, elle m’aura permis de faire un arrêt à la fromagerie P’tit Plaisir, mais aussi de découvrir, complètement par hasard, le marché de la Ferme Patry.

L’endroit est un véritable coffre aux trésors, rempli des produits de la ferme, de la boulangerie et d’autres produits régionaux.

Un tout nouveau sentier a été inauguré au parc du Barrage, dans le secteur de Sawyerville, à Cookshire-Eaton. (Isabelle Pion, La Tribune)

Sur le chemin du retour

Le jour du départ, on fait une halte à la shed de Cookshire-Eaton. La journée est splendide, et même si je suis déjà passée dans le coin, je ne me souviens pas avoir profité de ce point de vue que le ciel bleu met en valeur.

Ensuite, direction Sawyerville, où un nouveau sentier a tout récemment vu le jour au parc du barrage. Un trottoir de bois permet de découvrir les abords de la rivière Eaton. Au final, j’ajoute cette trouvaille comme coup de cœur à ma liste.

Bon à savoir

Des travaux étaient en cours, à mon passage, fin novembre, pour l’ajout d’autres chalets.

Les six chalets flottants pouvant accueillir quatre invités comptent une toilette, et le pavillon offre des salles de bain complètes… qui prennent les allures de celles qu’on retrouve dans les spas, avec distribution de savon intégré et serviettes fournies.

Bora Boréal caresse également d’autres projets, dont la construction de deux « Bora Villas », qui pourront accueillir chacun six personnes, de même que trois bains thermaux adjacents à la salle de relaxation du pavillon l’Espace Temps cet hiver. Le visage du site est encore appelé à changer.

La cuisine compte un mini-frigo et une cuisinière, mais il est aussi possible de se prévaloir d’un service de traiteur jusqu’à 48 heures avant l’arrivée. Les hébergements fonctionnent à l’énergie solaire et comptent des prises USB pour la recharge des téléphones.

Il est possible de faire le tour du lac Batley à pied. (Isabelle Pion, La Tribune)

Quoi voir dans les environs?

Si vous avez envie d’une simple marche, la Promenade-du-Ruisseau, dans le secteur Franceville du parc national du Mont-Mégantic, s’avère parfaite pour cela. On en a profité pour arrêter au Marché AMI, à Scotstown, afin de faire le plein de saucissons de Charcuterie Scotstown.

Si vous avez envie d’un roadtrip, ce ne sont pas les possibilités qui manquent : vous pourriez emprunter le Chemin des Cantons, sillonner le Circuit des sheds panoramiques ou encore vous élancer sur la route des Sommets. Le Chemin des Cantons sillonne les Cantons-de-l’Est sur plus de 400 km. La portion traversant Dudswell, Bury et Cookshire-Eaton permet notamment de découvrir l’héritage des immigrants venus des États-Unis, d’Angleterre et d’Écosse.

La chroniqueuse était l’invitée de Bora Boréal.

Suggestions, questions, commentaires? Écrivez-moi à isabelle.pion@latribune.qc.ca.

Suivez-moi sur Instagram à isabelle.pion