D’intervenant en toxicomanie… à garde-parc patrouilleur

Ce long parcours s’ajoute à un début de carrière comme professionnel de recherche à l’Université de Sherbrooke.

« J’avais étudié en psychoéducation. J’ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise… Pendant ma maîtrise, un chercheur [Laurier Fortin, aujourd’hui retraité, sommité du décrochage scolaire] m’avait approché; j’étais bien intéressé par ce sujet-là », raconte Pierre Lemoine, assis à une table du pavillon le Cerisier, porte d’entrée du parc national du Mont-Orford (PNMO).

Parce que oui : même si son CV n’avait rien de standard à tous ceux déposés sur la pile, Pierre Lemoine, maniaque de plein air, a obtenu l’emploi.

Pierre Lemoine a travaillé dans le monde scolaire pendant une vingtaine d’années avant de devenir garde-parc patrouilleur au parc national du Mont-Orford. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Ma patronne m’a dit : tu ne présentes aucun des critères ou des caractéristiques dont on a besoin, mais ton CV est vraiment intrigant. On va te passer en entrevue… »

Son environnement de travail s’est transformé en kilomètres de sentiers, aux abords du lac Stukely et des multiples sommets du parc.

Un terrain de jeu qui s’agrandit avec le territoire prévu dans l’agrandissement du PNMO. « On patrouille tout le territoire actuel et l’agrandissement qui va se développer. »

Il aimait encore le milieu scolaire, mais trouvait le contexte plus difficile. Il avait alors besoin de relever de nouveaux défis.

À l’époque où j’étais journaliste à l’éducation, j’ai jasé quelques fois d’intimidation, de cyberintimidation et d’homophobie avec lui. Des thématiques qui varient au fil du temps, mais qui demeurent toujours au cœur de la réalité des écoles.

« La pandémie a été un accélérateur de réflexion. J’en avais déjà amorcé une; il me restait 15 ou 16 ans avant la retraite prévue… À un moment donné, je m’étais toujours dit : quand je suis moins bien dans quelque chose, je change », raconte celui qui avait d’abord été « confortable » comme professionnel de recherche mais qui a eu envie d’aller travailler sur le terrain.

« En revenant de Noël 2022, j’ai comme eu un déclic. Je trouvais ça difficile; je trouvais que l’écart d’âge était plus grand - j’avais 46. Je me disais que j’étais peut-être moins significatif pour eux. J’aimais ça encore, mais je ne voulais pas partir négatif. » — Pierre Lemoine

Au printemps 2022, il entreprend une nouvelle carrière.

Le père de deux enfants a néanmoins fait des compromis : ses horaires sont principalement la fin de semaine et son salaire a diminué. Les horaires de sa conjointe et le fait que ses filles étaient grandes lui permettaient quand même de trouver un équilibre entre le travail et la famille.

« Plus jeune, du plein air, j’en faisais beaucoup plus. J’ai toujours aimé être dehors. » La pénurie de main-d’œuvre facilitait aussi cette transition.

« J’avais le bon âge pour faire ce changement-là […] Il y a des choses qui avaient changé. Je ne voulais pas être sur le pilote automatique jusqu’à la fin de ma carrière. Il y a des choses dont je m’ennuie. L’équipe, les jeunes », dit-il en soulignant du même coup se plaire à Orford avec ses collègues.

Sur le terrain, il s’assure notamment de faire respecter de la réglementation, de la conformité de la signalisation, en plus de faire de la prévention.

Lorsque Pierre Lemoine a postulé comme garde-parc patrouilleur à la Sépaq, son curriculum vitae a causé la surprise. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« On gère des problèmes de non-respect de réglementation, énumère-t-il. J’ai un mandat d’assistance en protection de la faune, en plus, j’ai fait la formation… Pour le braconnage, on travaille en collaboration avec les agents de protection de la faune […] On fait beaucoup de patrouilles dans les sentiers de randonnée, pour s’assurer qu’il n’y a pas de méfait. L’hiver, on s’occupe des premiers soins en cas d’urgence. On collabore avec les services d’urgence, mais c’est nous qui sommes premiers répondants, surtout l’hiver. »

Et si son CV pouvait surprendre à première vue, l’expérience acquise lui sert, même au cœur de la forêt.

« C’est ma force, au niveau des interventions et des relations interpersonnelles. Je pense que c’est beaucoup pour ça que j’ai été embauché. Intervenir auprès de la clientèle, ça prend quand même du doigté. »

Pierre Lemoine est de ceux qui croient qu’il faut oser. « Je peux parler pour moi : j’avais un bon contexte pour le faire. Il faut arrêter de remettre à plus tard. Je ne me suis jamais dit que je n’avais pas le goût d’aller travailler… Dans la vie, des fois, il faut faire des virages à 180 degrés. Je ne juge pas… Moi, j’avais besoin de ça. C’est peut-être mon côté hyperactif. »

