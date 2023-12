Étourdissante Mexico

Quoi dire? J’avais envie de voir le pays de Frida Kahlo, autrement que par ses plages. Une présentation des Grands Explorateurs sur cette ville m’avait laissé assez d’images en tête pour que j’aie envie de la découvrir.

Le clinquant musée Soumaya, dans le quartier Polanco. (Isabelle Pion, La Tribune)

Clinquant Soumaya

On la dit tentaculaire et effervescente. Les guides touristiques m’avaient un peu préparée mentalement. Ici, pas de musée à ciel ouvert comme à Paris. Pourtant, la capitale est capable de susciter les exclamations, parfois au moment où on s’y en attend le moins. Comme à notre arrivée face au clinquant musée Soumaya… à deux pas d’un Costco.

En rentrant à pied après sa visite (du musée, pas du Costco), on longe le parc linéaire Ferrocarril De Cuernavaca, qui me rappelle vaguement la Highline à New York. On y croise les écoliers sur le chemin du retour et des gens qui s’entraînent en plein air.

J’ai saisi la démesure du territoire en atterrissant en début de nuit, frappée par un tableau de lumières sans fin.

On comprend l’étendue de Mexico en grimpant dans le Mexicable, un téléphérique servant de système de transport, en partie en périphérie de la métropole. (Isabelle Pion, La Tribune)

Survoler Mexico

J’ai compris aussi l’ampleur de l’étalement urbain en grimpant dans le Mexicable, un téléphérique servant de système de transport, en partie en périphérie de la métropole. On a ainsi pu survoler les bouchons de circulation… et constater la densification qui s’étire même sur les collines environnantes.

Vrai que mon voyage en Chine remonte à 2009, mais je ne me souvenais pas d’avoir été frappée par autant de monde… vu d’en haut du moins. Si le Mexicable n’est pas une attraction en soi, ça demeure une belle façon de voir la ville autrement.

Mexico n’a pas bonne réputation, entre autres à cause de sa pollution atmosphérique et de son trafic routier. On a rapidement eu envie de s’échapper dans ses espaces verts, somme toute nombreux malgré l’omniprésence du bitume. (Isabelle Pion, La Tribune)

Chercher les oasis

Mexico est démesurée. Étourdissante.

Rapidement, j’ai eu envie de trouver refuge dans la nature. Heureusement, elle en compte plusieurs, des espaces verts.

Mexico compte l’équivalent d’un Central Park… avec un château en prime. Le parc de Chapultepec compte plus de 5000 hectares, et on y retrouve entre autres un lac et un zoo.

Le château de Chapultepec a longtemps servi de résidence aux anciens présidents mexicains. Une section abrite le Musée d’histoire nationale, tandis que l’autre nous fait découvrir la résidence d’anciens présidents.

Ces derniers pouvaient profiter d’une vue magnifique sur la ville. Du balcon, on peut apercevoir Paseo de la Reforma, une avenue de quelque 12 km de long.

On ne lésine pas avec la sécurité, ici : on nous fait même jeter notre paquet de gommes (!) et vider nos gourdes d’eau. La visite est une belle occasion de survoler l’histoire politique mouvementée du Mexique à travers les siècles.

Pour notre dernière journée, on a opté pour le Jardin botanique de l’Institut de biologie de l’UNAM (Université nationale autonome du Mexique), un peu excentré, mais où l’on a retrouvé la sainte paix, dans un décor de cactus et d’arbres fleuris. Étonnamment, on y croise peu de gens, peut-être à cause de l’étendue du territoire.

On fait ensuite une pause au parc Masayoshi Ohira, créé en l’honneur d’un premier ministre japonais à la suite d’une visite officielle au pays.

Dans Coyoacán, le souvenir de la peintre Frida Kahlo n’est jamais bien loin : des murales et des statues nous rappellent l’oeuvre de cette célèbre icône. (Isabelle Pion, La Tribune)

Coup de cœur pour Coyoacán

Cette visite est une belle occasion de retourner dans le quartier de Coyoacán, un quartier où l’on retrouve beaucoup d’arbres, de résidences… et le musée de Frida Kahlo, où j’avais réservé avant l’arrivée au pays. La casa Azul nous fait découvrir la maison familiale de la célèbre peintre, où elle a aussi habité avec son mari Diego Rivera. On en profitera aussi pour aller visiter la maison de l’homme politique russe Léon Trotsky, où il a été assassiné en 1940, à deux pas de l’ancienne résidence du couple Kahlo-Rivera.

C’est là que nous avons commencé la visite du quartier au début du voyage. Mais il n’y a pas que le musée qui constitue un argument pour visiter ce secteur. Avec son architecture coloniale, Coyoacán, qui a été le premier siège du gouvernement espagnol, est une destination en soi, tant pour ses églises, son immense marché que ses parcs, dont celui rendant hommage à la résiliente peintre.

Les plus grandes pyramides

Dès la deuxième journée, on s’est enfui de la ville pour aller admirer les pyramides de Teotihuacan, un site archéologique regroupant des pyramides, des temples et des palais. Il s’agirait des plus hautes pyramides du Mexique, selon différentes sources, qui se dressaient dans «la plus vaste cité de Mésoamérique», selon Lonely Planet.

Il n’y a pas que ce legs historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui vaut le détour : le site aussi. On découvre l’ancienne cité dans un décor entouré de montagnes et parfois survolé par des montgolfières (un des attraits touristiques du coin).

Et tant qu’à avoir fait l’heure de route, on en profite pour visiter la ville du même nom, qui compte un marché aux nombreux étals. Mon acolyte préféré en profite pour me faire découvrir (je n’oserais pas dire déguster) le chicharron, qui s’apparente à nos «oreilles de crisse» québécoises.

Dans la capitale, mon premier coup de cœur a été pour le Zócalo, ce centre historique qui a d’abord été le cœur de l’ancienne Mexico et cité aztèque Tenochtitlan. Il s’agirait d’une des plus grandes places publiques au monde. À notre passage, des décorations installées pour la fête des Morts trônaient toujours aux abords de la cathédrale métropolitaine.

Notre semaine de vacances n’aura pas été de tout repos. Mexico est certes étourdissante, mais ce n’est pas une raison pour ne pas l’aimer.

Le sanctuaire de la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe. (Isabelle Pion, La Tribune)

En vrac

Même si le taux de change demeure avantageux pour nous, la capitale n’est pas bon marché. Les prix à l’épicerie s’apparentent aux nôtres.

Si vous cherchez des activités gratuites, mettez le cap vers le musée Soumaya, la découverte des parcs (qui en valent franchement le détour) ou encore la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe. Pas besoin d’être pratiquant pour apprécier la visite du vaste sanctuaire, qui compte plusieurs églises sur un petit périmètre. Il s’agirait du lieu de pèlerinage le plus visité après le Vatican, selon différents guides touristiques. En prime, on peut admirer la vue au loin.

Même si vous êtes de bons marcheurs, préparez-vous à prendre le transport en commun ou Uber, tellement les distances sont grandes. Le métro est efficace et très économique, mais oubliez votre bulle le temps du trajet (!) J’avais lu avant le départ qu’Uber était recommandé pour les prix et la sécurité (les voitures sont géolocalisées) et nous avons privilégié cette option.

Pour moi, l’un des plaisirs du voyage, c’est de préparer le périple en amont pendant des semaines, en lisant tout ce qui me tombe sous la main. J’ai beaucoup aimé 300 raisons d’aimer Mexico, de Marie-Ève Parenteau, Québécoise d’origine. Comme l’autrice habite depuis plusieurs années dans la capitale, on sort des recommandations très génériques. On a un peu l’impression de ressentir l’âme de la ville à travers le bouquin.

