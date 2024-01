5 jeux de société pour les amoureux des chats

Ne reculant devant rien pour plaire à ses lecteurs, cette chronique hebdomadaire ose vous présenter cinq titres qui font la part belle aux minets dans leur thématique, leur matériel et leurs illustrations.

Comme toujours, j’ai d’abord testé les jeux ci-dessous avant de vous les recommander. Ils sont souvent faciles à trouver en français dans plusieurs boutiques spécialisées du Québec.

Le jeu MLEM: Space Agency (Rebel Studio)

MLEM : Space Agency

2 à 5 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant-intermédiaire

30 à 60 minutes | 45 $

J’admets que le thème des chats-astronautes et même l’illustration de la boîte de MLEM : Space Agency me laissaient au mieux dubitatif, au pire froid. J’ai vite changé mon fusil d’épaule en trouvant dans ce jeu de style «stop ou encore» une dynamique rapide, stimulante et amusante.

Chaque tour, vous embarquez un de vos jetons-chats dans une fusée à destination du cosmos. Par des lancers de dés à répétition, vous tentez de les faire voyager aussi loin que possible : sur des lunes, sur des planètes en forme de pelotes de laine, etc. Jouerez-vous d’audace en visant l’infini ou plutôt de prudence avant de vous écraser?

Le jeu MLEM: Space Agency (Asmodee Canada)

J’ai trouvé un plaisir enfantin à tenter ma chance aux dés, question de catapulter mes félins intrépides sur un long tapis spatial. Si vous aimez les chats ou les jeux du genre Les charlatans de Belcastel, ce titre du même acabit risque de vous séduire. MLEM est mon premier coup de cœur de 2024!

En passant, le mot mlem serait un terme né sur Internet pour signifier «le son que fait un animal qui sort la langue pour lécher quelque chose»…

••••

Le jeu Cat in the Box (Bézier Games)

Cat in the Box

2 à 5 joueurs | 10 ans et plus | niveau intermédiaire

20 à 40 minutes | 40 $ (pour la version française)

Avec Cat in the Box, le plaisir des jeux de plis ou de levées (comme le bridge et le Joffre) passe au niveau supérieur. Par le biais d’un thème scientifique inspiré de l’expérience de pensée du chat de Schrödinger, on joue avec l’incertitude de manière surprenante.

En effet, aucune carte n’a de couleur définie; elles sont toutes noires. C’est vous qui en décidez la couleur au moment de la mettre sur table. Chacun joue donc son tour sans savoir exactement ce qu’il a en main. Un concept nouveau et fascinant qui intriguera les amateurs de cartes!

••••

Le jeu Calico (Randolph)

Calico

1 à 4 joueurs | 10 ans et plus | niveau intermédiaire

30 à 45 minutes | 55 $ (pour la version française)

L’excellent Calico invite les joueurs à broder la plus jolie et invitante des courtepointes à l’aide de tuiles hexagonales aux couleurs et aux motifs variés. Le but est d’attirer le plus de chats à venir y paresser. Adorable, non?

En vérité, ce jeu est un redoutable puzzle qui stressera — peut-être — vos neurones! Pour maximiser vos points, il faut assembler de manière bien précise vos tuiles pigées au hasard.

On adore la séduisante simplicité de Calico, dont les choix se font de plus en plus souffrants au fil de la partie. Quand notre plan fonctionne, on a l’impression d’être la créature la plus brillante de l’univers! Exigeant, mais charmant, à plusieurs comme en solo!

••••

Le jeu L'île des chats: Explore & Draw (Randolph)

L’Île des chats : Explore & Draw

1 à 6 joueurs | 8 ans et plus | niveau intermédiaire

30 à 45 minutes | 50 $ (pour la version française)

Si vous avez aimé le jeu L’Île des chats (à lire ci-dessous), vous raffolerez sûrement de son petit frère L’Île des chats : Explore & Draw. Cette récente version délaisse les mignons polyominos félins (des pièces qu’on emboîte comme des morceaux de Tetris) du jeu originel pour se contenter de crayons-feutres sur un plateau-bateau. Le plaisir de ce puzzle ne perd rien au change, bien au contraire!

Du coup, Explore & Draw devient moins encombrant, moins intimidant et moins cher que son expansif prédécesseur, tout en offrant à peu près le même plaisir. Quant au thème, qui n’a pas envie de rescaper sur son bateau des chats naufragés sur une île? Un excellent jeu que je recommande!

••••

Le jeu L'île des chats (Randolph)

L’île des chats

1 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau intermédiaire

60 à 90 minutes | 90 $ (pour la version française)

Si l’on en croit L’île des chats, il existe quelque part un îlot peuplé de félins menacés d’extermination. Votre mission est de rescaper ces matous à bord de votre bateau. L’espace y est restreint, certes, mais ces chats sont fort heureusement capables de contorsions remarquables!

On prend un grand plaisir à imaginer les mille façons d’enchâsser nos pièces pour trouver la solution optimale avant que le temps soit écoulé. Pour un jeu massif et immersif, préférez cette version. Pour essayer ou pour payer moins cher, choisissez la version Explore & Draw (à lire ci-dessus).

••••

Qu’est-ce que cette chronique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps.

Je teste pour vous des jeux de table, de plateau, de dés et de cartes pour livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux offerts en français dans les boutiques du Québec.

••••

Note : des copies de certains de ces jeux ont été fournies gracieusement pour nos tests par Asmodee Canada, ÎLO et Randolph, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.