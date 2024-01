Deux jeux de société parfaits pour votre pause café

Pour ajouter du plaisir à vos pauses au travail, on vous propose un café, un beigne et des jeux de société! (Yuliyakhvosch/123RF)

Comme toujours dans cette chronique hebdomadaire, j’ai d’abord testé les jeux ci-dessous avant de vous les recommander. Ils sont souvent faciles à trouver en français dans plusieurs boutiques spécialisées du Québec.

Maintenant, prenons une pause pour jouer!

Le jeu Donuts (ÎLO)

Donuts

2 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

10 à 15 minutes | 40 $

Malgré sa petitesse et sa vitesse fulgurante, le coloré Donuts fait belle impression. Ce mélange approximatif qui rappelle un peu le tic-tac-toe et les dames vous intime simplement d’aligner cinq de vos beignes — chocolat ou vanille — sur la grille.

Ici, chacun de vos placements pâtissiers dicte et limite le placement suivant de l’adversaire (et vice-versa), en vertu de la direction des lignes de séparation rose-blanc sur chaque case. Vous pouvez aussi ― et je vous le suggère fortement ― vous insérer entre deux jetons pour les rallier à votre camp, en les retournant pour les changer de «saveur», à votre faveur.

Conçu par le célèbre designer français Bruno Cathala (avec qui j’ai eu la chance de discuter récemment), ce duel en apparence anodin recèle une sympathique ― quoiqu’un brin sournoise ― dose de stratégie où l’on tente de se projeter deux ou trois coups à l’avance. Après chaque partie de Donuts (10 minutes à peine), je vous garantis qu’on a envie d’en jouer une autre en vitesse avant de retourner au boulot!

*****

Le jeu Coffee Rush (Korea Boardgames)

Coffee Rush

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau intermédiaire

20 à 30 minutes | 50 $

Depuis que j’ai essayé Coffee Rush, je compatis davantage avec les employés des cafés qui croulent sous les demandes pressantes des clients! En début de partie, on recueille tranquillement des ingrédients (grains de café, lait, caramel, chocolat, glaçons, etc.) pour concocter des recettes de boissons diverses. Toutefois, on se retrouve très, très vite enseveli sous les commandes qui défilent à vive allure, s’accumulent et tombent dans l’oubli, au grand dam de la clientèle!

Dans mon esprit de non-buveur de café, Coffee Rush simule à merveille la pression du métier de barista. En plus, le jeu offre un plaisir tactile remarquable grâce à ses ingrédients colorés à déposer dans de véritables petites tasses translucides. À essayer pour obtenir une bonne dose d’adrénaline… sans caféine!

*****

Qu’est-ce que cette chronique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps.

Je teste pour vous des jeux avant de livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux offerts en français dans les boutiques du Québec.

Visitez chaque semaine la page Web lesoleil.com/vivre/passe-temps/jeux-de-societe et consultez la section Vivre de l’application du Soleil.

*****

Note : ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par Asmodee Canada et ÎLO, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.