Rassurez-vous, cet article ne contient aucun renseignement qui viendrait divulgâcher les secrets à découvrir dans ce jeu aux nombreux secrets.

Le jeu Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest, avec son plateau fait de pièces de casse-tête qui laissent deviner la suite des choses… (Asmodee Canada)

Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest, c’est quoi?

À la tête de votre nouvelle compagnie ferroviaire, vous rêvez de profiter du boom économique des États-Unis du 19e siècle. C’est par la ruée vers l’Ouest que vous assouvissez vos ambitions de richesse et de grands espaces, par l’entremise de chemins de fer enchevêtrés que vous développez depuis la côte Est. Cependant, pareille opération ne se fait pas sans heurts. D’autant plus que des barons du rail jaloux n’hésitent pas à mettre des bâtons dans les roues de vos locomotives.

C’est quoi pour vrai?

Légendes de l’Ouest est un jeu compétitif de cartes et de plateau pour 2 à 5 joueurs. L’expérience varie d’une partie à l’autre, façonnée par le scénario et les décisions des joueurs dans cette version legacy de l’original Aventuriers du Rail, lancé en 2004.

C’est quoi un jeu legacy?

Le site Web BoardGameGeek (BGG pour les intimes) est une bible en ligne qui recense des milliers de jeux de société. Il décrit ainsi les jeux legacy : «des jeux qui sont joués en plusieurs parties au cours desquels des changements permanents et irréversibles aux règles et au matériel se répercutent sur les parties suivantes. Les composants peuvent être modifiés à l’encre permanente, déchirés, recouverts d’un autocollant, etc.»

En conséquence, Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest change passablement d’apparence et de taille au fil des 12 parties du scénario. À la fin, on se retrouve avec une version du jeu unique et personnelle qu’on peut réutiliser par la suite.

Le jeu Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest (Asmodee Canada)

En résumé, comment on joue?

Dans chaque partie, on relie des villes par des voies ferrées (avec des petits wagons de plastique) en piochant et en jouant des cartes de couleur appropriée. On complète aussi des tickets qui donnent des points en fonction des chemins construits.

Chaque partie amène à découvrir des objectifs divers, des habiletés différentes, des territoires inexplorés et des perspectives nouvelles. Mais je n’ose en dire plus de peur de gâcher les surprises…

Points forts

L’esprit de découverte, le bonheur de la surprise.

Le plaisir de transformer le jeu au fur et à mesure.

La simplicité et l’accessibilité du jeu original sont toujours au rendez-vous.

Le système de classement qui facilite la prise en main, la mise en place et le rangement.

L’aspect général du jeu, avec un plateau d’envergure, joliment dessiné et coloré.

Points faibles

Le prix. À 165 $, ça peut en effrayer plusieurs. Quoique si vous calculez 12 parties à quatre joueurs, ça revient à moins de 4 $ par personne par partie…

Certains nouveaux éléments du jeu disparaissent trop vite. J’aurais aimé explorer ces nouveaux mécanismes pendant plus d’une partie ou deux.

La partie narrative est un peu faible, se résumant à quelques lignes à lire en début et en fin de partie, sans grand impact sur le reste.

C’est pour qui?

Si vous aimez Les Aventuriers du Rail original, ce jeu vous permettra de pousser l’expérience plus loin.

original, ce jeu vous permettra de pousser l’expérience plus loin. Si vous aimez les jeux legacy , celui-ci est une version intéressante qui, sans réinventer la roue, arrive à surprendre par son recours efficace à des mécanismes éprouvés.

, celui-ci est une version intéressante qui, sans réinventer la roue, arrive à surprendre par son recours efficace à des mécanismes éprouvés. Je le suggère autant aux familles initiées aux jeux de société ainsi qu’aux joueurs d’expérience.

Pourquoi j’adore Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest?

Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest est l’une de mes meilleures expériences de jeu de l’année 2023. La richesse des découvertes et le sens de l’exploration élèvent ce jeu relativement simple en une espèce d’épopée ludique de longue haleine.

On se retrouve avec le sentiment excitant de plonger dans une version réinventée d’un de nos jeux préférés. Comme si on l’avait sorti d’un univers parallèle.

Et même si ce titre ambitieux n’est pas sans failles, il m’a amusé à presque chaque instant. Pas une mince tâche pour un jeu qui dure 12 parties.

Je recommande chaudement!

Le jeu Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest (Asmodee Canada)

À savoir

Nom : Les Aventuriers du Rail Legacy : Légendes de l’Ouest (version française de Ticket to Ride Legacy: Legends of the West )

(version française de ) Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs

Âge : 10 ans et plus

Durée : 20 à 90 minutes

Prix : 157 $ à 165 $ (pour la version française)

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Éditeur : Days of Wonder

Concepteurs : Rob Daviau, Matt Leacock, Alan R. Moon

Illustrateurs : Cyrille Daujean, Julien Delval

Distributeur au Québec : Asmodee Canada

*****

*****

