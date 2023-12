Cinq jeux pour s’amuser pendant les Fêtes

Comme toujours dans cette chronique hebdomadaire, on vous recommande les jeux récents ci-dessous après les avoir testés. Ils sont souvent faciles à trouver en français dans les boutiques spécialisées.

Le jeu Ready Set Bet (ÎLO)

Ready Set Bet

2 à 9 joueurs | 10 ans et plus | niveau débutant

45 à 60 minutes | 55 $

Ready Set Bet est tout désigné pour ajouter un peu de chaos et de folie dans vos soirées. Ce jeu de paris sportifs invite toute votre bande à miser sur des courses de chevaux. Au fil de la partie, vous placez vos mises en temps réels sur les poulains, prenant le pari qu’ils finiront en tête. Un joueur peut se charger de brasser les dés (pour faire avancer les chevaux) et de décrire la partie. Encore mieux, selon moi, vous pouvez laisser l’application gratuite se charger de tout, même d’afficher la course à l’écran. On aime Ready Set Bet pour le plaisir de miser gros dans des parties pleines d’ambiance survoltée et de dynamisme.

Le jeu Cosy Casa (Randolph)

Cosy Casa

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

25 à 40 minutes | 60 $

C’est bien connu : le temps des Fêtes est propice à la nostalgie. Or, peu de jeux de 2023 rappellent aussi bien la belle époque que Cosy Casa, inspiré du Connect 4 de votre jeunesse. Ici, vous rassemblez des jetons de livres, de plantes et de cadres pour les ranger dans votre bibliothèque verticale. Votre sens de l’organisation en fonction des objectifs vous permettra de marquer des points dans ce jeu fort sympathique. De plus, sa fière allure en 3D risque d’attirer quelques curieux autour de la table!

Le jeu Cat in the Box (Bezier Games)

Cat in the Box

2 à 5 joueurs | 10 ans et plus | niveau intermédiaire

20 à 40 minutes | 40 $

Les soirées en famille sont des moments parfaits pour sortir les jeux de cartes. Avec Cat in the Box, l’expérience des jeux de plis ou de levées (comme le bridge et le Joffre) passe au niveau supérieur. Par le biais d’un thème scientifique inspiré de l’expérience de pensée du chat de Schrödinger, on joue avec l’incertitude de manière surprenante. En effet, aucune carte n’a de couleur définie; elles sont toutes noires. C’est vous qui en décidez la couleur au moment de la mettre sur table. Chacun joue donc son tour sans savoir exactement ce qu’il a en main. Un concept nouveau et fascinant qui intriguera les amateurs de cartes !

Le jeu Yum Pirates (Gladius)

Yum Pirates

2 à 4 joueurs | 7 ans et plus | niveau débutant

15 à 25 minutes | 25 $

Même si Yum Pirates se destine aux jeunes, les plus «vieux» trouveront leur compte dans ce jeu de dés inspiré de la bonne vieille mécanique du Yum ou du Yahtzee. Chaque tour, on brasse les dés jusqu’à trois fois pour obtenir des dés identiques. Selon le résultat, on attaquera le bateau de pirates de l’adversaire, achètera des boulets ou réparera son bateau. Sans oublier le dé de pouvoir qui peut donner un coup de pouce inespéré. Yum Pirates est simple, accessible, rapide et tout indiqué pour des parties «intergénérationnelles».

Le jeu Accomplices (ÎLO)

Accomplices

À 2 ou à 4 joueurs | 10 ans et plus | niveau débutant

10 à 20 minutes | 38 $

Accomplices est assez rigolo et original pour mériter une recommandation amusée. Dans ce titre pour deux ou quatre joueurs, vous avez deux minutes pour réussir en équipe un cambriolage sans déclencher les lasers de sécurité. Toutefois, vous êtes affublés de lunettes colorées qui masquent la moitié des menaçants rayons. Votre mission est donc de communiquer efficacement pour aider votre partenaire «dessinateur» à tracer au crayon-feutre un lien entre le trésor et la sortie… sans franchir les faisceaux lumineux. Un concept charmant avec plus de défi qu’on pourrait le croire.

Qu’est-ce que cette chronique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps.

Je teste pour vous des jeux de table, de plateau, de dés et de cartes pour livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux offerts en français dans les boutiques du Québec.

Note : ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par ÎLO, Randolph et Gladius, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.