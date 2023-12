Huit jeux québécois de 2023 pour «s’amuser local»

Comme toujours dans cette chronique hebdomadaire, on a d’abord testé les jeux ci-dessous afin de vous les suggérer. Ils sont offerts en français dans les boutiques spécialisées. On vous les présente sans ordre particulier.

DES JEUX PAR DES CONCEPTEURS QUÉBÉCOIS

Le jeu Earth (Randolph)

Earth

1 à 5 joueurs | 14 ans et plus | niveau avancé

45 à 90 minutes | 75 $ (pour la version française)

Concepteur : Maxime Tardif

Le pharmacien de Québec Maxime Tardif a frappé un grand coup avec Earth. Titre parmi les plus attendus de l’année, son œuvre aligne éloges et récompenses depuis sa sortie. Son joli design au thème «nature» invite les joueurs à façonner un écosystème de 16 cartes. On marque des points en misant sur la synergie de ces cartes, en faisant pousser des germes et des plantes dessus, en remplissant des objectifs de points et même en «compostant» des cartes. On trouve un grand plaisir dans chaque décision et action, qui profitent en même temps à tous les joueurs, pour des parties dynamiques et sans temps mort. Earth est un coup de maître!

*****

Le jeu Romi Rami (C't'à ton tour)

Romi Rami

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

20 à 30 minutes | 20 $

Concepteur : Antoine Lefebvre

Éditeur : Randolph

Avec Romi Rami, l’Abitibien Antoine Lefebvre a relevé avec brio le défi de concocter un jeu à la fois familier et renouvelé. Les adeptes de rummy trouveront leur bonheur dans ce titre sans prétention dans lequel on combine des cartes aux couleurs et aux chiffres différents. À coups de suites, de paires et de brelans, on remplit des «contrats» du marché commun pour marquer des points vers la victoire. Un petit jeu de cartes sympa et rapide!

*****

Le jeu Roll'n Bump (C't'à ton tour)

Roll’n Bump

2 à 5 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

15 à 25 minutes | 25 $

Concepteur : Louis-Nicolas Dozois

Éditeur : Boom

D’abord publié en 2011, Roll’n Bump a bénéficié en 2023 d’une cure de jeunesse! Du coup, ce petit jeu de dés a changé de look (toujours rétro) et a vu ses règles resserrées pour des parties plus rapides et punchées. Son âme est restée intacte : on continue de lancer des dés pour former des combinaisons de chiffres qui permettent de revendiquer des cartes de points. Une façon toute simple de réunir des joueurs de tous les âges et de toutes les expériences autour de la table.

*****

Le jeu Decrypto (C't'à ton tour)

Decrypto 5e anniversaire

3 à 8 joueurs | 12 ans et plus | niveau intermédiaire

15 à 45 minutes | 35 $

Concepteur : Thomas Dagenais-Lespérance

Éditeur : Scorpion Masqué

En 2018, le Québécois Thomas Dagenais-Lespérance surprenait la planète ludique avec Decrypto, un concept original de déduction, de communication brouillée, de transmission de codes secrets et d’interception d’indices en équipes. Une version «cinquième anniversaire» a été publiée cette année pour ajouter au succès de ce jeu d’ambiance. Avec son esthétique techno-rétro, ce nouveau Decrypto peut se jouer avec ou sans l’original, grâce à son contenu renouvelé.

*****

Le jeu L'éveil des Sang-Dragons (Gladius)

L’éveil des Sang-Dragons

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

45 à 60 minutes | 50 $

Concepteur : Thomas Wilson

Éditeur : Gladius

De son nom complet Héros du Mont Dragon — L’éveil des Sang-Dragons, ce titre fantastico-médiéval est un jeu «à l’ancienne». On avance les pions à travers les royaumes du plateau au gré de jets de dés, comme au Serpent et échelles ou au Monopoly. Puis, on réagit selon l’endroit sur lequel on atterrit, en combattant des créatures ou en récoltant des trésors. Le but : nourrir un œuf de dragon (et amasser des points, bien sûr). Ce jeu coloré, simple et riche en composantes de qualité se destine définitivement aux plus jeunes, qui pourront y jouer seuls ou avec leur famille. De plus, son univers est l’inspiration d’une nouvelle série de romans éponyme.

DES JEUX PAR DES ÉDITEURS QUÉBÉCOIS

Le jeu Pyramido (Synapses Games)

Pyramido

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

30 à 45 minutes | 50 $

Éditeur : Synapses Games

Avec ses tuiles colorées de style domino, qu’on assemble en quatre étages pyramidaux, on pourrait aisément comparer Pyramido au fort populaire Kingdomino ou au plus récent Akropolis. Un rapprochement flatteur, nous avait confié en entrevue Carl Brière de Synapses Games, dont c’était là le plus gros lancement. Avec son thème égyptien, sa construction en «hauteur» et son agréable sentiment de «récompense» à chaque moment, le charmant Pyramido s’adresse autant aux débutants qu’aux amateurs du genre.

*****

Le jeu Sky Team (C't'à ton tour)

Sky Team

2 joueurs | 14 ans et plus | niveau intermédiaire

15 à 30 minutes | 35 $

Éditeur : Scorpion Masqué

Sky Team simule rien de moins qu’une expérience de vol et d’atterrissage dans les grands aéroports de la planète. Ce concept coopératif (dans lequel on joue ensemble «contre» le jeu) pour deux joueurs, à communication limitée, mise sur des jets de dés et des scénarios évolutifs, qui ajoutent graduellement de la nouveauté ou de la difficulté à vos parties. Un véritable «ping-pong entre deux joueurs», nous avait lancé Manuel Sanchez, patron de Scorpion Masqué. Le puzzle derrière Sky Team est un petit bijou parfait pour des parties en duo amusantes et réfléchies!

*****

Le jeu Zéro à 1000 (Randolph)

Zéro à 1000

2 à 12 joueurs | 12 ans et plus | niveau débutant

15 à 20 minutes | 20 $

Éditeur : Scorpion Masqué

Le jeu de party Zéro à 1000 s’enorgueillit d’être «le jeu de connaissances pour ceux qui n’en ont pas», comme son prédécesseur Zéro à 100. Pas besoin d’être un génie pour profiter de ce jeu-questionnaire par équipes. Le but est de trouver parmi les cartes-questions de votre main celle qui s’approche le plus de la réponse chiffrée (entre 0 et 1000) au centre de la table. Les questions portent sur des thèmes originaux et surprenants. Enfin un quiz simple et rapide dans lequel l’ignorance n’est pas un frein au plaisir!

*****

Malheureusement, on n’a pas eu le temps ou l’occasion d’essayer tous les jeux québécois lancés cette année. On pense notamment à Goldblivion de Jean-François Gauthier qui vient tout juste d’apparaître sur les tablettes, à Devinaigrette de l’animateur Pascal Morrissette ou à L’osti d’jeu — de marde et d’arc-en-ciel de l’humoriste Simon Cohen.

On a aussi omis les jeux pour enfants, comme Jooky Jooky de Synapses Games, Turbo Kidz de Scorpion Masqué ou les titres de l’orthopédagogue Anik Bois, publiés chez Gladius, entre autres.

Cela dit, leur nombre est la preuve que l’année a été riche en jeux dans la Belle Province!

*****

Qu’est-ce que cette chronique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps.

Je teste pour vous des jeux de table, de plateau, de dés et de cartes pour livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux offerts en français dans les boutiques du Québec.

*****

Note : certains de ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par ÎLO, Randolph, Asmodee Canada et Gladius, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.