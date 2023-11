3 jeux récents pour un succès familial (presque) assuré

Comme d’habitude dans cette chronique hebdomadaire, j’ai testé pour vous les jeux ci-dessous avant de vous faire mes recommandations. Ils sont souvent offerts en français dans les boutiques spécialisées.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-moi à fhiggins@lesoleil.com.

Le jeu Moon River (ÎLO)

Moon River

2 à 4 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

30 à 60 minutes | 34 $

Après vous avoir fait visiter des royaumes médiévaux, des mondes fantastiques de dragons et de géants puis des contrées préhistoriques, la franchise Kingdomino vous invite maintenant dans le Far West. En 2016, le concepteur français Bruno Cathala (que j’ai eu l’occasion de rencontrer récemment) lançait Kingdomino, un classique instantané vendu à 1,5 million d’exemplaires. Voilà qu’il revient avec un codesign intitulé Moon River, du nom d’une rivière au cœur de ce jeu inspiré par la ruée vers l’or américaine.

Par un habile système de sélection à tour de rôle, vous choisissez des morceaux de casse-tête qui s’assemblent deux par deux pour former des dominos. Vous placez ensuite ces tuiles créées de votre main près de votre rivière, question de former de vastes territoires de prairies, de désert, de canyons, de champs, de fermes et de forêts. Du coup, vous amassez le bétail, les pépites d’or et les cow-boys associés à vos tuiles.

Le jeu Moon River (ÎLO)

Avec ses pièces de puzzle, Moon River enrichit le mécanisme du Kingdomino original d’un niveau de décision supplémentaire que j’aime bien. Il ajoute aussi un côté espiègle qui permet de porter quelques coups bas aux adversaires; je m’en serais passé, mais c’est une considération mineure.

J’avais beaucoup apprécié l’opus précédent de cette série, Kingdomino Origins, avec ses hommes des cavernes et ses niveaux évolutifs. Moon River se distingue tout autant, faisant de cette plus récente version une option très alléchante pour les familles et les nouveaux joueurs. Suffit de choisir votre thématique de préférence : le Far West ou l’ère préhistorique? On ne peut pas se tromper…

*****

Le jeu Accomplices (ÎLO)

Accomplices

À 2 ou à 4 joueurs | 10 ans et plus | niveau débutant

10 à 20 minutes | 38 $

Le coloré Accomplices (parfois aussi appelé Complices) est davantage une activité qu’un jeu de société « traditionnel », mais je l’ai trouvé assez rigolo et original pour qu’il mérite une recommandation amusée. Dans ce titre coopératif pour deux ou quatre joueurs (en équipe), vous tenez le rôle de cambrioleurs qui ont deux minutes pour se rendre à leur butin, tout en évitant les lasers de sécurité.

Toutefois, chacun de vous — affublé d’une paire de lunettes au filtre bleu ou rouge — ne voit que la moitié de ces menaçants rayons. Votre mission est donc de communiquer assez efficacement pour aider le voleur « dessinateur » à tracer au crayon-feutre un parcours vers des pièces de monnaie, un trésor et la sortie… sans trop franchir les faisceaux lumineux à moitié invisibles.

Le jeu Accomplices (ÎLO)

Un concept charmant, élégamment matérialisé, avec beaucoup plus de défi et de rejouabilité (16 salles et quatre niveaux de difficulté) qu’on pourrait le croire. J’imagine aisément Accomplices remporter un franc succès auprès des jeunes joueurs et des familles pendant les réunions des Fêtes.

*****

Le jeu Mindbug (IELLO)

Mindbug

2 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

15 à 25 minutes | 30 $ (en version française)

Imaginez un duel dans lequel la carte qui devait vous donner la victoire… est détournée par l’adversaire qui l’utilise aussitôt contre vous! C’est là l’âme de Mindbug, un rapide jeu de cartes de niveau familial qui plonge deux joueurs dans un thème d’invasion extraterrestre.

Le paquet de 54 cartes regorge de « créatures » aux pouvoirs variés, essentiels pour frapper votre ennemi, pour vous défendre contre ses attaques ou pour regagner des points de vie. Sans oublier ces deux cartes Mindbug capables de reprendre à votre compte une carte jouée par la partie adverse.

Le coloré et épuré Mindbug crée un affrontement dynamique qui apporte un souffle intéressant à un style qui a fait ses preuves. Tout le plaisir provient du choix des bonnes cartes jouées aux bons moments, après un instant passé à tenter de deviner la stratégie de l’adversaire. Pas mal pour un si petit paquet de cartes!

*****

Qu’est-ce que cette chronique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps.

Je teste pour vous des jeux de table, de plateau, de dés et de cartes pour livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux offerts en français dans les boutiques du Québec.

Visitez chaque semaine la page Web lesoleil.com/vivre/passe-temps/jeux-de-societe et consultez la section Vivre de l’application du Soleil.

*****

Note : ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par ÎLO, qui n’a reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.