Comme d’habitude dans cette chronique hebdomadaire, j’ai testé pour vous les jeux ci-dessous avant de vous faire mes recommandations. Ils sont souvent offerts en français dans les boutiques spécialisées.

Le jeu Heat (Days of Wonder)

Heat

1 à 6 joueurs | 10 ans et plus | niveau débutant intermédiaire

45 à 60 minutes | 90 $

Illustré par l’inégalable artiste français Vincent Dutrait, Heat affiche un look vieillot pas piqué des vers, inspiré des courses automobiles des années 1960. Ses deux plateaux de jeux réversibles proposent quatre pistes colorées et sinueuses sur lesquelles se pourchassent d’adorables voiturettes de plastique.

Cela dit, c’est sous cette carrosserie irréprochable que le moteur de Heat chauffe vraiment.

À l’aide d’une main de sept cartes, on décide de la vitesse à laquelle on file, de la manière dont on négocie un virage en épingle, de la surchauffe du moteur qui donne un boost immédiat, mais risque de coûter un tête-à-queue plus tard, etc. Du coup, chaque tour très rapide devient riche en décisions et en émotions fortes.

Pour relever la compétition, il est possible d’ajouter plus de voitures que le nombre de joueurs (ce que je vous recommande chaudement de faire). Les manœuvres de ces adversaires automatisés sont aisément et rapidement dictées par un petit paquet de cartes, grâce auquel ce titre brille aussi en solo.

Les adorables voiturettes de plastique du jeu Heat (Days of Wonder)

Enfin, quelques modules supplémentaires (comme des cartes de météo et de conditions routières changeantes, des événements surprises, etc.) ainsi qu’une formule de jeu « en mode championnat » viennent enrichir l’expérience.

Dynamique, varié, évolutif et modulable, Heat est tout simplement parfait. L’adrénaline ne fait jamais relâche en cours de partie, qu’on aime jouer la pédale au plancher!

Est-ce le meilleur jeu de course de tous les temps? Impossible à dire sans les avoir tous essayés. Toutefois, Heat est certainement devenu mon jeu de course favori. À essayer sans faute pour les amateurs de jeux en général, de jeux de course en particulier, même pour les familles.

*****

Le jeu Lumen: le monde perdu (Lumberjacks Studio)

Lumen : le monde perdu

2 joueurs | 12 ans et plus | niveau débutant intermédiaire

40 à 60 minutes | 50 $

En 2020, le légendaire créateur Bruno Cathala (avec qui j’ai eu le récent plaisir de m’entretenir) sortait Trek 12, un jeu montagnard dans lequel on choisit, additionne, multiplie ou manipule les résultats de deux dés pour créer des chaînes de chiffres consécutifs ou identiques.

Avec le récent Lumen, le prolifique Français revient à la charge avec ce même mécanisme, y greffant cette fois une carte colorée sur laquelle on déploie et déplace des tuiles-combattants aux capacités diverses. La victoire dépend désormais des territoires qu’on occupe au final dans ce royaume fantastique.

L’idée est intéressante et bien concrétisée. Les aficionados de Trek 12 trouveront peut-être que Lumen lui apporte un souffle nouveau. Pour ma part, le jeu m’a plu, mais n’a pas réussi à me faire oublier la simplicité et la pureté du design original, auquel je reviendrais de préférence.

*****

Le jeu Bridgerton (Asmodee Canada)

Bridgerton : le jeu de la haute société

3 à 6 joueurs | 16 ans et plus | niveau débutant intermédiaire

30 à 45 minutes | 40 $

Avis aux amateurs d’histoires d’amour historiques : un jeu vous permet maintenant de plonger dans l’univers de la populaire série Bridgerton. Votre but : participer à des bals dansants pour dénicher un homme à épouser dans la haute société londonienne du 19e siècle, rien de moins. À chacun des huit tours, vous jouez une carte au pouvoir unique, vous jetez votre dévolu sur un célibataire prometteur et tentez de faire grimper son prestige pour finir la partie avec l’union la plus « payante ».

Doté d’une certaine stratégie malgré sa légèreté, Bridgerton traduit bien l’impression de jouer du coude entre jeunes aspirantes à l’amour. Toutefois, je recommande ce jeu presque exclusivement à celles et à ceux qui ont adoré la série au point de vouloir l’explorer davantage. Peut-être est-ce parce que je n’en suis pas un fan que cette nouvelle mouture n’a pas su me séduire davantage?

*****

*****

