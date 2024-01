Titre coopératif (dans lequel on joue ou on perd ensemble « contre » le jeu), Sky Team simule une expérience de vol et d’atterrissage dans les grands aéroports de la planète. Ce concept pour deux joueurs mise sur des jets de dés et de nombreux scénarios variés et évolutifs, permettant même de reproduire la célèbre mésaventure du commandant Robert Piché. Ce pilote québécois avait été forcé de faire atterrir en catastrophe son avion de ligne après un vol plané sans moteurs de plus de 20 minutes, aux Açores (Portugal) en 2001.

Le Soleil a discuté avec le chef de studio Manuel Sanchez au sujet de cette nouvelle sortie — qui suscite un bel engouement et obtient déjà des chiffres de vente impressionnants — ainsi que de la philosophie de la maison d’édition montréalaise Scorpion Masqué, acheté par le géant français Hachette en 2021.

Le design du plateau de jeu de Sky Team s'inspire du cockpit d'un avion. (C't'à ton tour)

Q Quel est le concept derrière Sky Team?

R C’est un jeu coopératif pour deux joueurs. Juste ça, c’est déjà extraordinaire parce qu’il y en a très, très peu. Ici, vous pouvez jouer ensemble sans affrontement. Après, la thématique nous plonge dans le cockpit d’un avion qu’il faudra opérer et faire atterrir en équipe. C’est un ping-pong entre les deux joueurs.

Q Déjà, les échos semblent positifs quant aux chances de succès de cette nouveauté.

R C’est la plus grosse première impression de notre histoire, avec 53 000 exemplaires en français et en anglais. Devant l’intérêt et notre succès au salon de Gen Con (un festival de jeux tenu à Indianapolis en août dernier), on a très rapidement lancé d’autres impressions. On atteindra les 110 000 copies avant la fin de l’année. Pour l’instant, on a plus peur de la rupture de stock que d’en avoir trop! Sky Team sera disponible dans plus de 25 pays et dans 14 langues différentes au courant de 2024.

Q Avec Turing Machine paru l’an passé, Scorpion Masqué réussit à publier coup sur coup deux petits miracles ludiques aux concepts surprenants. Comment y êtes-vous arrivés?

R On a beaucoup de chance, ce qu’il ne faut jamais oublier. On dépend des auteurs qui nous proposent des jeux. On est chanceux que Fabien Gridel et Yoann Levet (Turing Machine) ainsi que Luc Rémond (Sky Team) nous aient fait confiance. Si on ne nous propose pas de jeux de cette trempe, alors on n’en a tout simplement pas.

Q C’est bien humble de votre part, mais c’est la réputation de Scorpion Masqué qui permet d’attirer ces auteurs, non?

R Une réputation, ça se construit jeu après jeu. Nous bâtissons depuis longtemps l’image de l’éditeur. En 2006, Christian Lemay a fondé seul Scorpion Masqué avec une ligne éditoriale de petits jeux de cartes et de quiz modestes, faciles à développer. Au fil du temps, nous avons développé une appétence pour des jeux plus stratégiques, plus complexes.

Q Qu’est-ce qui a changé la donne?

R Le jeu Décrypto (conçu par le Québécois Thomas Dagenais-Lespérance) a été le point tournant pour nous. Plusieurs éditeurs l’avaient refusé parce qu’ils le trouvaient trop compliqué. On a relevé le défi et on a brillé un petit peu là où les autres n’ont pas osé faire. C’est la première fois qu’on a eu autant de visibilité à l’international. Ç'a été un premier jalon, et les auteurs voient ça. Ensuite, on a eu Zombie Kidz, un jeu pour enfants qui a eu une grande portée et a suscité un bel engouement. Turing Machine et Sky Team nous permettront d’aller plus loin encore.

Manuel Sanchez, chef de studio chez Scorpion Masqué. (Scorpion Masqué)

Q Quelle place occupe Scorpion Masqué dans le monde du jeu?

R Il y a beaucoup de studios infiniment plus gros que nous, mais on monte les barreaux de l’échelle un par un. Pour travailler dans cette direction, il faut de bons jeux, de bons produits. Il faut à la fois qu’un jeu soit extraordinaire et qu’il rejoigne un public large.

Q Comment évolue le marché du jeu, selon vous?

R C’est plus difficile en ce moment, car le marché a changé énormément. Les fonds de catalogues fondent puisqu’on se trouve maintenant dans un marché de nouveautés. Plusieurs jeux connus ralentissent. C’est plus ardu qu’auparavant de construire sur nos succès. Mais notre but reste de continuer de soutenir nos jeux.

Q Quelle est votre philosophie pour choisir ces projets?

R Au départ, nous avions une ligne éditoriale extrêmement claire : des jeux pour enfants et des jeux d’ambiance légers pour adultes. Des jeux malins qui s’expliquent en moins d’une minute. Aujourd’hui, on a un peu glissé de cette ligne de conduite!

« On fonctionne maintenant par passion, par coup de cœur. On choisit des jeux qu’on a envie de faire et de voir. Et on continue de passer beaucoup de temps pour développer le concept et le graphisme. On reste perfectionnistes. » — Manuel Sanchez, chef du studio Scorpion Masqué

Q Quel est votre plus gros succès?

R Souvent, un éditeur compte un gros succès qui le tire. On a été moins puissant, mais beaucoup plus régulier dans l’effort. On a quatre jeux vendus à plus de 250 000 exemplaires environ : J’te gage que, La chasse aux monstres, Décrypto (450 000) et Zombie Kidz à plus de 500 000. Scorpion Masqué à vendu plus de deux millions de jeux dans plus de 40 pays depuis 2018.

Turing Machine a été une énorme surprise pour tout le monde. Ce jeu avait aussi été refusé par plusieurs éditeurs. C’est un jeu de niche, technique et compliqué. On savait qu’on prenait un risque, mais ce jeu nous semblait nécessaire puisqu’il est unique et incroyable, sans savoir qu’il atteindrait cette ampleur. Il plaît à beaucoup plus de monde qu’on pourrait le croire, dont des amateurs de sudokus. Cela dit, notre première impression n’était que de 9000 copies. En l’occurrence, on a atteint 100 000 copies vendues dans la première année. On est ravis!

Le jeu Sky Team (Scorpion Masqué)

Q Pourquoi avoir choisir le nom Scorpion Masqué?

R Christian Lemay, qui était autrefois professeur de littérature, trouvait qu’un scorpion était cool, mais dégoûtant. Lui ajouter un petit masque le transformait en héros et le rendait un peu ridicule, ce qui allait bien avec nos jeux qui ne se prenaient pas au sérieux. Christian était loin de se douter au tout début qu’il lui aurait fallu un nom pour l’international que tous pourraient prononcer!

Q Qu’est-ce qui vous a amené dans le monde du jeu?

R Dès la fin des années 1980, j’allais avec ma famille au salon de jeu de Cannes (M. Sanchez est né à Nice, en France). J’ai longtemps été un amateur de jeu de confrontation avec figurines. Pour mes études, j’ai fait les beaux-arts à Toulouse. Puis, j’ai travaillé comme motion designer (graphisme animé et vidéo) pour la télé. En parallèle, je donnais des ateliers et j’ai écrit des articles et livres sur la peinture de figurines. J’ai travaillé avec le studio Days of Wonder et Asmodee pour faire de la figurine, du décor et de la vidéo.

En 2008, j’ai déménagé au Québec avec ma conjointe. À Noël 2014, j’ai rencontré Christian Lemay chez un ami commun. On a passé une journée à faire des jeux de société ensemble. À l’époque, il travaillait seul depuis des années et m’a demandé de le rejoindre. J’ai fait le saut dans l’inconnu et je ne l’ai jamais regretté.

« L’équipe du Scorpion Masqué a réussi à intégrer le scénario de mon fameux atterrissage aux Açores à leur jeu de société Sky Team. C’est impressionnant et très bien pensé. Moi qui ne suis pas un grand joueur, j’ai beaucoup aimé l’esprit du jeu. Le thème de l’aviation est très bien représenté et l’immersion est très forte! », a déclaré le commandant Robert Piché par communiqué au sujet de Sky Team. Le scénario de son célèbre vol est disponible en quantités limitées à l’achat du jeu en ligne ou peut être téléchargé gratuitement depuis le site Web de Scorpion Masqué. (C't'à ton tour/Flightdeck Solutions)

Q Quels sont les projets d’avenir pour Scorpion Masqué?

R On a lancé un gros projet qui me tenait à cœur depuis longtemps sur les plateformes de sociofinancement : c’est la version de table du jeu vidéo Dead Cells, prévue fin 2024 ou début 2025.

En 2024, on a plusieurs autres très chouettes projets qui s’en viennent, dont le jeu de cartes NOW!, qui revient à notre amour des bons petits jeux simples. Premier trimestre, il y a aura la suite du jeu d’enquête jeunesse Flashback. Appelée Lucy, elle nous emmènera dans l’univers effrayant d’une maison hantée.

À la fin de l’année, on vise un jeu pour enfants de quatre ans et plus avec L’encyclopédie des monstres, qui tient du jeu de mémoire et du livre afin de voyager dans le monde entier pour découvrir les cultures différentes.

Pour le reste, on va souffler un petit peu, car on a eu une année absolument éreintante avec Sky Team qui a largement débordé!

Info : scorpionmasque.com

Sky Team est disponible en français dans les boutiques de jeux.

Le jeu Sky Team est conçu strictement pour deux joueurs. (C't'à ton tour)

