5 jeux de société pour faire la fête

Comme je le fais chaque semaine dans ma rubrique hebdomadaire, j’ai testé pour vous les jeux ci-dessous avant de vous faire mes recommandations. Ils brillent tous lorsque joués en petits groupes, jusqu’à 12 personnes dans un cas. Ils sont assez accessibles pour séduire les joueurs débutants, mais assez amusants pour plaire aux plus expérimentés.

Ils sont disponibles en français dans les boutiques spécialisées du Québec (sauf un qui paraîtra très bientôt). Amusez-vous bien!

Le jeu Dixit Disney (Libellud)

Dixit Disney

3 à 6 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

20 à 40 minutes | 52 $ à 55 $ (pour la version française)

Avec 12 millions d’exemplaires vendus, Dixit est sans contredit le plus populaire des jeux d’interprétation d’images. Dans un mariage auquel on ne s’attendait pas (mais qui tombe pourtant sous le sens), on découvre sa nouvelle version dans l’univers Disney. On trouve sur ses 84 cartes de superbes et oniriques illustrations tirées des films les plus célèbres de Disney (qui fête en 2023 son 100e anniversaire) et de Pixar. Sans oublier ses adorables minifigurines de bois à l’effigie de certains de vos personnages favoris.

Le but du jeu est d’identifier une carte choisie secrètement parmi toutes celles sur la table, à l’aide d’un indice énigmatique dévoilé par un « conteur » qui s’inspire de la carte en question. Le défi est de trouver des indices ni trop faciles ni trop ardus, car les points varient selon le nombre de personnes qui résolvent l’énigme. Léger et interactif, Dixit Disney rehausse avec plaisir et élégance une formule éprouvée qui risque — plus que jamais — de plaire à tous les publics. Sa sortie est prévue le 15 septembre.

Le jeu Challengers! (petits tapis de néoprène compris) (Francis Higgins/Le Soleil)

Challengers!

1 à 8 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant-intermédiaire

40 à 75 minutes | 52 $ à 55 $

Le jeu Challengers! a récemment remporté le prestigieux Kennerspiel des Jahres, soit l’Oscar du monde des jeux de société pour connaisseurs. Ici, pas de demi-mesure: on aime ou on déteste. Les nostalgiques de la bataille de cartes et du drapeau — le jeu de vitesse qu’on jouait en équipes dans la cour d’école — risquent d’aimer renouer avec ces plaisirs d’enfance.

Challengers! est un tournoi dans lequel les joueurs s’affrontent simultanément en duel. Chacun leur tour, ils dévoilent les cartes de leurs paquets personnalisés, renforcés de magiciens, de gangsters, de dinosaures et d’autres personnages dotés d’effets uniques. Si on s’accommode du hasard omniprésent et qu’on ne se laisse pas intimider par la mise en place initiale, ça donne des parties dynamiques qui roulent à vive allure!

Et si vous aimez, sachez que la suite Challengers! 2 Beach Cup est attendue à la fin de l’année!

Le jeu Roll'n Bump (C't'à ton tour)

Roll’n Bump

2 à 5 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

15 à 20 minutes | 25 $

On aime bien le nouveau look rétro de la récente réédition du jeu Roll’n Bump par le concepteur québécois Louis-Nicolas Dozois et l’éditeur tout aussi québécois Boom. Cette version rafraîchie donne l’impression de s’amuser avec un jeu classique du bon vieux temps. Tout au long de la partie, vous lancez des dés afin d’obtenir des résultats précis (une suite, trois pareils, etc.). Ces combinaisons permettent ensuite de remporter des cartes aux pointages variés qui sont étalées devant vous. À moins que vos adversaires ne les chipent en étant plus chanceux que vous! Si vous osez relancer vos dés, vous prenez le risque de gonfler vos résultats… ou de faire patate et d’échapper la victoire! Avec ses règles revues et corrigées, Roll’n Bump file à la vitesse de l’éclair sans laisser le temps de s’ennuyer.

Le jeu Super Mega Lucky Box (Randolph)

Super Mega Lucky Box

1 à 6 joueurs | 8 ans et plus | niveau débutant

15 à 20 minutes | 30 $ à 32 $ (pour la version française)

Ne vous laissez pas berner par son nom tout droit sorti d’une émission échevelée de la télé japonaise, Super Mega Lucky Box ressemble plutôt à une bonne vieille partie de bingo! À la différence près que quand vous remplissez une ligne ou une colonne, vous espérez déclencher des bonus en cascade sur l’ensemble des petites grilles de neuf cases devant vous. Évidemment, le hasard est toujours au rendez-vous, grâce aux cartes à piocher qui remplacent le boulier traditionnel. La chance n’enlève toutefois rien au plaisir de ce jeu riche en récompenses qui peut fort bien réunir les générations à la même table.

Le jeu Zéro à 1000 (Randolph)

Zéro à 1000

2 à 12 joueurs | 12 ans et plus | niveau débutant

15 à 20 minutes | 20 $

Zéro à 1000 s’enorgueillit d’être « le jeu de connaissances pour ceux qui n’en ont pas », tout comme le faisait son prédécesseur Zéro à 100. Pas besoin d’être un génie pour trouver son petit bonheur avec ce jeu-questionnaire par équipes de l’éditeur québécois Scorpion Masqué. Le but est de trouver parmi les cartes-questions de votre main celle qui s’approche le plus de la réponse chiffrée (entre 0 et 1000) au centre de la table. Les questions portent sur des thèmes originaux, parfois carrément surprenants. Par exemple, quel est le nombre maximal de pattes d’un mille-pattes? Enfin un jeu-questionnaire — simple et rapide — qui n’enlève rien au plaisir, même quand on ignore la réponse!

Qu’est-ce que cette rubrique Jeux de société?

Passionné de jeux de société, je teste pour vous des jeux de table, de plateau et de cartes pour ensuite livrer mes recommandations et mes premières impressions sous forme de palmarès thématiques, de suggestions de nouveautés, de rencontres avec des créateurs, etc.

Je plonge avec vous dans le monde ludique, gardant à l’œil la perspective du consommateur qui — comme moi — découvre et explore ce passe-temps. Et ce, toujours en faisant une belle place aux jeux en français offerts en boutique au Québec.

Visitez chaque semaine la page Web lesoleil.com/vivre/passe-temps/jeux-de-societe et consultez la section Vivre de l’application du Soleil.

Note : ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par ÎLO, Randolph et Asmodee Canada, qui n’ont reçu ni exercé aucun droit de regard sur le contenu de cet article journalistique.