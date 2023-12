3 jeux de société pour ceux qui rêvent de voler

Je vous présente trois jeux de société sur le thème du vol ― que ce soit en ballon ou en machine à ailes ― que j’ai pu tester pour vous. Ils sont offerts en français dans de nombreuses boutiques de jeux. Je vous les recommande si l’idée de flotter parmi les nuages vous séduit.

Voici donc Les tribus du vent, CloudAge et Les îles dans le brouillard…

Le jeu Les tribus du vent (Randolph)

Les tribus du vent

2 à 5 joueurs | 14 ans et plus (sûrement un peu plus jeune)

40 à 90 minutes | 68 $ à 70 $ (pour la version française)

Dans un futur post-apocalyptique «absolument inimaginable», la Terre est devenue si polluée que les humains doivent bâtir leurs villages à la cime des arbres. Et se déplacer à l’aide de machines ailées qui ont l’air de sortir tout droit de l’esprit de Léonard de Vinci. À la tête de votre clan, vous harnachez désormais les éléments pour nettoyer la planète. Voilà pour le thème aérien, poétique et écolo.

Le point fort, dans Les tribus du vent, est que vous jouez vos cartes en fonction de celles de vos adversaires, dont vous ne voyez que les endos. Et de cette comparaison entre les possibilités offertes par vos propres cartes et les couleurs des autres cartes en jeu découlent vos choix à chaque tour. Par exemple, si vous possédez plus de cartes bleues que les autres, vous gagnerez davantage d’eau en jouant. Ou, s’il y a au moins trois cartes Feu en jeu, vous pourrez retirer plus de pollution que normalement. Pas un mauvais concept du tout. Puis, par la suite, vous bâtissez des villages et des temples sur le sol « dépollué » pour obtenir des bonus et marquer des points.

Superbement illustré, joliment coloré, Les tribus du vent est un titre dont les tours fluides font avancer la partie d’un bon pas. Surtout, c’est un jeu léger ― sans jeu de mots ― qui ne sacrifie toutefois par les décisions intéressantes. J’aime bien.

*****

Le jeu CloudAge (Nanox Games)

CloudAge

1 à 4 joueurs | 10 ans et plus (sans doute un peu plus vieux)

60 à 100 minutes | 78 $ à 90 $ (pour la version française)

L’excellent concepteur de jeux Alexander Pfister est reconnu pour ses designs élaborés et exigeants, mais souvent très satisfaisants. Il suffit de penser à Maracaibo ou à Great Western Trail, par exemple. Avec CloudAge, créé en duo avec Arno Steinwender, Pfister nous offre toutefois un jeu bien de son style qui s’avère beaucoup plus accessible, même s’il n’est pas sans défi.

Ce jeu coloré vous invite à survoler en dirigeable une terre désolée et désertique. Forcément, vous devez vous arrêter au-dessus de villes en ruines afin de vous battre pour obtenir quelques ressources, comme du fer et de l’eau, ou pour planter quelques végétaux. Du haut des airs, difficile de voir ce qui vous attend au sol : cet état de fait est brillamment représenté par des cartes en partie masquées. En effet, elles sont glissées dans des pochettes de plastique transparent qui camouflent certaines parties des cartes. Vous devez donc prendre le risque de deviner ce qui s’y trouve si vous voulez bâtir au mieux votre main de cartes. Une très belle idée!

Avec ses teintes de jaune orangé, d’ocre et de turquoise, ainsi que ses petits dirigeables de bois et ses plateaux de jeux assemblés comme des casse-têtes, CloudAge a d’abord le mérite d’accrocher l’œil. Puis, avec sa formule de trois scénarios et sept chapitres de campagne consécutifs, on a le sentiment de vraiment explorer le jeu, ses possibilités et ses stratégies. Ce titre « presque complexe » est l’un de mes favoris, autant à plusieurs qu’en solo. Je l’adore parce qu’il me donne – juste parfois – l’impression d’être plus intelligent que je ne le suis en réalité…

*****

Le jeu Les îles dans le brouillard (Francis Higgins/Le Soleil)

Les îles dans le brouillard

2 à 4 joueurs | 10 ans et plus

45 à 60 minutes | 40 $ à 43 $

Belle découverte qui est passée sous mon radar ― pardonnez encore le jeu de mots ― que Les îles dans le brouillard! On aurait presque pu l’appeler Le tour du monde est 80 jours tellement son apparence et son style rappellent le roman classique de Jules Verne. Dans ce jeu, on vole en ballon à travers un épais brouillard à la recherche d’îles aux paysages divers, représentés par des tuiles hexagonales que vous tentez de lier les unes aux autres. Pour y parvenir, vous flottez au gré du vent (décidé par un jet de dés) vers des territoires inexplorés. Mais Éole ne vous entraîne pas toujours dans la direction souhaitée… On a été franchement étonné par le charme des Îles dans le brouillard. Sans prétention, il n’en est pas moins charmant, rapide et très efficace. Sympathique choix!

*****

*****

Note: ces jeux ont été fournis gracieusement pour nos tests par ÎLO, Asmodee Canada et Randolph.