Accords mets et vins de février

Pour les accords vins et fromages, on choisira un blanc fruité et vif pour les fromages de chèvre et les fromages frais. Pour les fromages à croûte fleurie, on optera pour un blanc aromatique et rond ou un rouge léger comme du pinot noir ou du gamay. Et pour les fromages forts et à pâte ferme, un rouge plus corsé est de mise. Par contre, pour le fromage bleu et les autres pâtes persillées, l’idéal sera toujours un vin liquoreux de style Sauternes, ou encore un cidre ou un vin de glace.

François Chidaine Touraine 2022

François Chidaine Touraine 2022 - 20,70 $ – 14286521 – 13 % - 1,2 g/l

Le Domaine François Chidaine est situé à Montlouis-sur-Loire, une appellation prestigieuse surtout reconnue pour ses vins moelleux et demi-secs à base de chenin, ainsi que pour ses vins effervescents. François Chidaine qui travaille selon les principes de la biodynamie depuis 1999 produit également un très bon sauvignon blanc en appellation Touraine et issu de sols d’argiles à silex. Un vin fruité qui révèle progressivement ses notes d’agrumes sur une subtile trame minérale. Compagnon idéal des poissons grillés et des crustacés, c’est un vin qui se déguste agréablement à l’apéro et avec une entrée de burrata au coulis de pesto, une salade de chèvre chaud ou quelques brins de gouda sans lactose.

Corte Moschina Roncathe Soave 2022

Corte Moschina Roncathe Soave 2022 - 19,25 $ – 14954155 – 12,5 % - 4,4 g/l – Bio

Une savoureuse découverte de la région de Soave. Du garganega en toute simplicité avec de la rondeur, de la fraîcheur et la typicité des vins issus de terroir volcanique. Le vin parfait pour accompagner vos menus à l’italienne, pensez linguinis aux palourdes, risotto aux crevettes et asperges, et même vos plats tomatés les plus costauds comme une escalope de veau ou de porc alla parmigiana.

Le Caillou Côtes du Rhône 2022

Le Caillou Côtes du Rhône 2022 - 22,20 $ – 14716923 – 13,5 % - 1,2 g/l – Bio, nature

Le Clos du Caillou est un domaine historique de Châteauneuf-du-Pape qui cultive aussi des vignes en appellation Côtes-du-Rhône. Malgré que 2022 ait été un millésime complexe et une année chaude, les vins présentent un bel équilibre. Les raisins sont bien mûrs et l’assemblage de grenache, viognier et clairette offre une amplitude gourmande qui ne manque pas de fraîcheur. C’est le vin à servir avec votre poulet du dimanche, rôti au four ou bien des pétoncles poêlés, accompagnés d’une purée de pommes de terre et de céleri-rave.

Gabriel Meffre Côtes-du-Rhône Villages 2020

Gabriel Meffre Côtes-du-Rhône Villages 2020 - 20,05 $ – 14836976 – 14,5 % - 2,7 g/l - Végane

Gabriel Meffre est une référence de la Vallée du Rhône. Sa gamme Laurus est une des représentations de son excellence, dans un rapport qualité-prix exceptionnel. Laurus qui signifie « laurier » en latin, était aussi un symbole d’excellence pour les Romains. Ainsi, la maison Gabriel Meffre élève cette gamme dans des barriques Laurus, un fût spécial de 275 litres qui procure aux vins une signature unique. La moitié de cet assemblage de grenache, syrah et mourvèdre a séjourné 14 mois dans un fût Laurus, ce qui résulte en un rouge corsé aux tannins soyeux. Le vin peut se conserver jusqu’en 2030, mais il est prêt à boire maintenant, avec du confit de canard ou un magret, sauce bleuets et miel.

Mas Pujol Côtes du Roussillon L’Imprévu 2019

Mas Pujol Côtes du Roussillon L’Imprévu 2019 - 22,45 $ – 14984194 – 13 % - 2,3 g/l – Bio, nature

Les vins du sud sont souvent des vins d’hiver grâce à la robustesse chaleureuse de leurs jus, issus de raisins ayant baignés au soleil. La syrah complète cet assemblage où le carignan donne le ton avec des notes de canneberges séchées, de cannelle et de tabac. À servir avec un couscous aux légumes et merguez, ou encore un mets classique du Languedoc-Roussillon, comme le cassoulet.

Le Vieux Pin Syrah Cuvée Classique 2020

Le Vieux Pin Syrah Cuvée Classique 2020 - 82 $ – 15221973 – 14 %

Si vous êtes amateurs des vins de l’Okanagan, vous connaissez sûrement le réputé domaine Le Vieux Pin, situé à Oliver sur le fameux Black Sage Bench.

Le vignoble qui est établi depuis 2005, pratique un style de vinification française traditionnelle, tout en préservant l’identité propre de son terroir unique où s’épanouissent les vignes, sous la gouverne attentive de la vigneronne Séverine Pinte.

Parmi ses vins d’exception, la Cuvée Classique est une syrah de haute voltige, à servir avec un gigot d’agneau braisé. Disponible via SAQ en ligne seulement.

