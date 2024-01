Boire mieux et plus léger

Plusieurs discussions et modèles de solutions ont été mis en lumière lors de la conférence «Goûter aux changements climatiques» qui avait lieu la semaine dernière. Un happening très inspirant et encourageant pour l’avenir. Parmi les sujets abordés qui concernent notre participation active en tant que consommateurs, le choix d’une bouteille de vin allégée fait l’unanimité.

Si vous prenez le temps de soupeser les bouteilles de vin à la SAQ, vous remarquerez qu’elles n’ont pas toutes le même poids.

En effet, 83 % des vins de 25 $ et moins sont offerts dans des bouteilles allégées, ce qui permet une réduction jusqu’à 20% de l’impact environnemental par rapport aux bouteilles plus lourdes, en plus de réduire les frais de transport.

Une autre action concrète serait de choisir des vins de producteurs qui font l’effort de s’engager dans des pratiques responsables.

Quand un vignoble bonifie ses pratiques vers une agriculture raisonnée ou régénérative, jusqu’à rencontrer les exigences d’une certification, il s’engage aussi à offrir au consommateur un produit de meilleure qualité. C’est sans compter son engagement environnemental, social et envers le mieux-être de ses travailleurs.

Quelle que soit sa démarche ou son choix, parmi les nombreuses options de certification, on peut faire une différence en les encourageant et ainsi célébrer leur mission commune de faire mieux. Et contrairement à ce qu’on peut penser, les vins ne sont pas nécessairement plus chers.

Si le sujet des changements climatiques vous passionne et vous avez manqué la conférence, on peut la visionner en différé en s’inscrivant via le site tastingclimatechange.com.

Meinklang Prosa 2022

Meinklang Prosa 2022 – 19,50$ – 14651824 – 10,5 % - 8,8 g/l – Bio, biodynamie, végan

De l’Autriche, un pet nat rosé léger en alcool, d’un dosage qui préserve la fraîcheur des cépages qui lui font honneur, principalement du zweigelt, assemblé avec du blaufränkish, du saint-laurent et du pinot noir. La canneberge mène le bal des saveurs de cet assemblage effervescent de la ferme familiale Meinklang.

Westcott Vineyards Butler’s Grant Riesling Twenty Mile Bench 2020

Westcott Vineyards Butler’s Grant Riesling Twenty Mile Bench 2020 – 19$ – 15109181 – 11 % - 12 g/l

De l’Ontario, un riesling idéal pour accompagner les sushis, avec des notes de pêche, d’abricot et de citron Meyer.

Les raisins proviennent de vieilles vignes de la parcelle Butler Grant, un des plus prestigieux emplacements du fameux Twenty Mile Bench de la péninsule du Niagara.

Wescott est un vignoble établi depuis une dizaine d’années qui produit également d’excellents chardonnays et pinots noirs. Si vous avez comme projet de visiter la région de Niagara, leur boutique est ouverte en hiver pour des dégustations, du vendredi au dimanche.

Nordiq Rouge Rubis

Nordiq Rouge Rubis – 21,60$ – 15224630 – 9,5 % - 1,6 g/l – nature

Des Cantons-de-l’Est, voici le fruit d’une super collaboration entre la cidrerie Milton et le vignoble Château de Cartes.

Rouge Rubis combine une partie égale de pommes rubinette et de golden russet, repassées sur des marcs de vidal, frontenac gris et sainte-croix pour produire un cidre léger en alcool et peu dosé où les flaveurs de fleurs et de fruits s’expriment sur des tannins soyeux.

Reyneke Organic Chenin Blanc Western Cape 2022

Reyneke Organic Chenin Blanc Western Cape 2022 – 20,30$ – 14221242 – 13 % - 1,5 g/l – Bio, végan

À proximité de False Bay en Afrique du Sud, Reyneke est un des plus grands vignobles biodynamiques au monde. Les vignes de chenin poussent sur des sols granitiques, à quelques kilomètres de l’océan Atlantique, ce qui confère au vin une fraîcheur marine et une agréable vivacité.

Les arômes de rayon de miel et de pomme golden font place à des saveurs de poire mûre riches en texture, grâce à un élevage de trois mois sur lies, le tout sur finale chaleureuse aux notes de crème de citron.

Michel Gassier Côtes-du-Rhône Les Halos de Jupiter 2021

Michel Gassier Côtes-du-Rhône Les Halos de Jupiter 2021 – 20,30$ – 11903619 – 15 % - 4,7 g/l

Dans la Vallée du Rhône méridionale, Michel Gassier du Château de Nages a démarré le projet Les Halos de Jupiter il y a une quinzaine d’années avec son bon ami, le légendaire et regretté œnologue Philippe Cambie.

La gamme a été conçue dans le but d’élever et d’assembler des vins exceptionnels à base de vieilles vignes de grenache, en plus d’établir des relations humaines franches et profondes avec les vignerons et vigneronnes qui les préservent.

«Philippe était un être unique et exceptionnel, en sa mémoire, nous poursuivons ce projet qui met en valeur la qualité du travail de nos artisans», souligne Michel Gassier.

