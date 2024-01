Les vins chaleureux du Liban

Oui, le Liban est un des berceaux de la viticulture. C’est dans la vallée de la Bekaa qu’on trouve 80% des vignobles et la majorité de la production des vins libanais.

Les vignes sont plantées à des altitudes variant entre 800 et 1400 mètres sur des sols principalement argilo-calcaires.

Le climat est caractérisé par des étés très chauds, des hivers froids et très peu de précipitations. Un climat idéal pour produire des vins puissants et généreux, issus de vignes cultivées en agriculture raisonnée, car les maladies sont quasi-inexistantes. Les éléments les plus influents sur la qualité des millésimes sont la durée des canicules et la quantité de neige. On y produit surtout des vins de cépages internationaux comme le cabernet sauvignon, le grenache et la syrah, mais pour donner une identité propre aux vins libanais, on vinifie de plus en plus de cépages autochtones comme les merwah, meksasi et obeidy, surtout utilisés pour l’arak, ainsi que zawtarani pour les rouges.

Château Ksara Blanc De Blancs Vallée de Bekaa 2022

Château Ksara Blanc De Blancs Vallée de Bekaa 2022 – 17,95$ – 10210677 – 13 % - 1,9 g/l

Le Château Ksara fut établi en 1857 par les Jésuites, puis vendu à un particulier par le Vatican en 1973. Ses caves souterraines ont été découvertes en 1892 grâce à un renard qui s’est échappé du poulailler avec une poule. En le suivant alors qu’il se glissait entre deux rochers, ils ont découvert un passage souterrain d’une distance de 2 km. Ces caves qui sont devenues les celliers du vignoble jusqu’à aujourd’hui, ont même servi pendant la guerre, pour cacher les habitants du village. Château Ksara produit d’excellents vins rouges à mettre sur votre liste de souhaits pour le prochain arrivage.

Actuellement, on trouve leur Blanc de Blancs, un assemblage majoritaire de sauvignon blanc avec un peu de sémillon et 30% de chardonnay, élevé sur lies pendant deux mois en barrique française.

Un blanc qui offre beaucoup de relief, sur des notes de noisette, citron Meyer, poire et carambole dans une longueur qui se décline sur la noix de Grenoble en finale. Un rapport qualité-prix exceptionnel, que l’on peut conserver au cellier jusqu’à quatre ans.

Château St-Thomas Vallée de la Bekaa 2016

Château St-Thomas Vallée de la Bekaa 2016 – 27,90$ – 927830 – 14 % - 3,8 g/l

Le Château St-Thomas est un domaine familial qui produisait surtout de l’arak et qui a commencé à faire davantage de vins depuis deux générations, avec à la barre, l’œnologue Joe Touma qui poursuit l’œuvre de son père.

Cette cuvée qui assemble cabernet sauvignon et merlot, est le rouge libanais le plus vendu au Québec. C’est un vin puissant, à la fois gourmand et élégant, avec des notes de mûre, de prune et de tabac, dans une finale suave aux tannins veloutés.

Massaya Terrasses de Baalbeck Vallée de Bekaa 2020

Massaya Terrasses de Baalbeck Vallée de Bekaa 2020 – 24,95$ – 904102 – 14,5 % - 3,2 g/l

Massaya signifie crépuscule en arabe. Baalbeck est une cité de la Grèce antique où l’on produisait jadis les vins de la Bekaa et où on a érigé, au milieu du 2e siècle après J.-C., un spectaculaire temple consacré à Bacchus.

Ce temple en l’honneur du dieu grec de la vigne et du vin tient toujours debout, bien préservé après tant d’années.

Et c’est au pied du mont Liban, à 1000 mètres d’altitude au-dessus du fameux site archéologique que sont plantées les vignes de grenache, syrah et mourvèdre qui composent cette cuvée corsée et bien concentrée.

Paxton Now Shiraz 2022

Paxton Now Shiraz 2022 – 24,30$ – 13897419 – 14 % - 1,6 g/l – Bio, biodynamie

Dans la catégorie des vins chaleureux, les shiraz australiens figurent au premier rang. Celui-ci du vignoble Paxton de McLaren Vale est plutôt sur la fraîcheur avec des notes de violette, un fruit généreux de prune fraîche et de framboise, une salinité de roche ferreuse et des tannins plutôt souples pour un shiraz. Un vin super intéressant, à boire maintenant.

Joel Gott 815 Californie 2021

Joel Gott 815 Californie 2021 – 25,95$ – 12257014 – 13,9 % - 3,8 g/l

Un bon vin, bien balancé qui sera apprécié par les amateurs de cabernet sauvignon californien. Moins corsé que ceux qui proviennent de Napa mais d’une bonne concentration avec des notes de cassis qui perdurent sur une bonne longueur, avec en finale des effluves de tabac et une pointe d’eucalyptus.

