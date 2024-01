Suivre le courant

Domaine Baud Crémant du Jura Brut Sauvage

Domaine Baud Crémant du Jura Brut Sauvage – 31$ – 12100316 – 12 % - 5,1 g/l – Terra Vitis

Tout ce qui provient du Jura est unique et bien souvent exceptionnel. Ce vin effervescent du Domaine Baud en est un exemple. Vignerons indépendants depuis 1742, leur savoir-faire se transmet depuis neuf générations, selon une tradition ancestrale engagée dans la viticulture durable. L’assemblage de chardonnay (70%) et de pinot noir (30%) a reposé 24 mois sur lattes pour offrir une bulle fine et élégante aux arômes de pâte d’amandes, auxquelles se joignent des effluves de pomme sur une finale légèrement saline qui invite la prochaine gorgée.

Crazy Creatures Grüner Veltliner 2022

Crazy Creatures Grüner Veltliner 2022 – 20,75$ – 13593335 – 12 % - 2,8 g/l – Vegan

Avec un habillage très original qui présente quatre différentes étiquettes d’insectes étranges pour le même vin, on peut dire que les grüners autrichiens de Wiengut Malat se démarquent. Et ce n’est pas juste pour ses «créatures folles» qu’on aime le vin, c’est surtout pour sa fraîcheur d’agrumes salins, dans une expression classique et précise du cépage, soit des notes de pomme verte et de poire fraîche, sur une finale de poivre blanc.

Les Domaines Landron Muscadet Amphibolite 2022

Les Domaines Landron Muscadet Amphibolite 2022 – 27,15$ – 12741084 – 11,36 % - 1,5 g/l – Bio, nature

Jo Landron est un des vignerons les plus respectés de la région du Muscadet, alors n’hésitez pas quand vous trouvez un de ses vins. Surtout si vous avez momentanément boudé le melon de Bourgogne, voilà une belle occasion de renouer avec ce cépage marin emblématique de la côte ligérienne.

Fontanafredda Langhe 2022

Fontanafredda Langhe 2022 – 20,45$ – 13553392 – 13,5 % - 1,5 g/l

Un bon nebbiolo du Piémont, bien réalisé et tout à fait satisfaisant dans un rapport qualité-prix imbattable. Les raisins proviennent des collines du Langhe et du Roero et le vin a passé 8 mois en fûts et 2 à 3 mois en bouteille avant d’être relâché. Il est généreux et prêt à boire en jeunesse, mais si on le garde quelques années, il développera des notes plus complexes. Fontanafredda est un des vignobles pionniers du Barolo, établi en 1858 grâce à une histoire d’amour entre le roi d’Italie Vittorio Emanuele II et Rosa Vercellana.

Lan Rioja Reserva 2017

Lan Rioja Reserva 2017 – 24,95$ – 11414145 – 13,5 % - 2,1 g/l

Un autre excellent rapport qualité-prix quand on souhaite un vin corsé qui a de la matière pour accompagner des grillades ou des viandes braisées. Le vin est élevé au moins 20 mois en barriques de chêne américain et français, puis repose en bouteille pendant 22 mois avant d’être mis en marché. Il est prêt à boire en 2024 et pourra se conserver au cellier jusqu’en 2030, si vous souhaitez l’attendre. Le nom du domaine viticole, Bodegas LAN, est un acronyme qui fait référence à trois provinces du nord de l’Espagne, soit Logroño (maintenant Rioja), Álava et Navarra.

M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Collection Bio Adunatio 2021

M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Collection Bio Adunatio 2021 – 21,55$ – 12207025 – 14 % - 1,9 g/l – Bio

Au sein du grand éventail des vins de l’univers M. Chapoutier, la collection bio regroupe cinq vins de la gamme tradition, dont Adunatio, un assemblage de grenache et de syrah élevé en cuve de béton. Un bouquet d’herbes séchées fait place à la générosité du fruit, la framboise et le bleuet domine sur des notes de cacao, des tannins soyeux complétés d’une élégante fraîcheur en finale. Temps de garde de 3 à 5 ans. Vous remarquerez l’embossage du braille sur les étiquettes des vins Chapoutier, un élément important qui depuis 1996, permet l’autonomie aux amateurs mal ou non voyants.

Que le courant vous comble de santé, de bonheur et d’amour en 2024.

