Fondatrice de la conférence Goûter aux changements climatiques, autrice et enseignante des programmes du Wine and Spirit Education Trust (WSET), Michelle Bouffard est depuis 2015, la sommelière attitrée de l’émission Curieux Bégin, diffusée sur Télé-Québec. (Alma Kismic/michellebouffard.com)

« Dans le contexte des changements climatiques, il n’y a pas un million d’options pour nous les consommateurs. On doit consommer moins et mieux. Il faut aussi choisir d’encourager des vignerons qui s’engagent dans des pratiques durables à long terme », affirme Michelle Bouffard, sommelière et fondatrice de la conférence Goûter aux changements climatiques qui se tiendra au Marché Bonsecours de Montréal, les 22 et 23 janvier 2024. Pour tous les détails et pour commander votre billet, visitez tastingclimatechange.com

Cette semaine, je vous propose quelques suggestions qui figurent parmi les produits des nombreux producteurs et vignerons déjà engagés dans l’action, la recherche et l’élaboration de solutions durables pour la pérennité de la viticulture. Des vins qui visent l’excellence tout en demeurant très accessibles.

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2019

Sumarroca Brut Nature Gran Reserva Cava 2019 -18,55$ – 13408929 – 12 % - 1,6 g/l - Bio

Dans la région du Penedès en Espagne, la famille Sumarroca travaille la vigne depuis plusieurs générations. Sa passion pour la terre a toujours été alimentée d’une détermination de la cultiver de façon respectueuse et innovante. Son engagement se concrétise en 1999 quand, au hasard de la vie, Carles Sumarroca rencontre le Marquis de Monistrol qui veut vendre sa propriété de 400 hectares. Carles, en lui rachetant ses terres, s’offre ainsi la possibilité de produire son Cava en n’utilisant que ses propres raisins et donc, à garder un contrôle ultime sur la qualité de sa production. Pour ce vin certifié bio depuis 2018, tout est vendangé à la main afin de minimiser l’impact sur les sols, et la réduction de l’empreinte écologique se prolonge à la cave, avec entre autres l’utilisation de bouteilles allégées, de fournitures d’emballages certifiées FSC, un éclairage écoénergétique et le calcul du bilan carbone.

Famille Gassier Buti Nages

Famille Gassier Buti Nages - 17,15$ – 427625 – 13 % - 1,6 g/l – Bio

Situé au cœur d’une zone naturelle protégée sur le terroir des Costières-de-Nîmes, le Château de Nage appartient à la famille Gassier depuis cinq générations. Il est certifié bio depuis 2007. L’arrivée de la benjamine Isabel au sein de l’équipe familiale, apportera une nouvelle avancée, celle de la première certification d’agriculture régénérative en France. Donc, en plus du bio, l’engagement consiste en la régénération des sols, la diversification des cultures, la création d’habitats naturels et l’intégration animale. Il va sans dire que les vins demeurent extraordinaires. Michel Gassier étant une pointure de cette région du Rhône se définit humblement comme un paysan-chercheur. « Paysan de par son attachement à la terre où il a grandi et sa joie à travailler la vigne; chercheur, par son caractère perfectionniste et sa quête de produire un vin unique. »

Domaine de Cousignac PRO.I.B. 2021

Domaine de Cousignac PRO.I.B. 2021 - 20,70$ – 15223021 – 13,5 % - 1,4 g/l - Bio

Une nouveauté à découvrir. Un viognier de récolte nocturne et de fermentation à basse température, deux techniques permettant de conserver toute la fraîcheur du fruit. Situé en Ardèche, le domaine familial de sept générations est mené par le vigneron Raphaël Pommier qui cultive ses raisins en bio, sur des écosystèmes préservés et avec une approche holistique de la viticulture. Épris d’une liberté de créer, il déclasse volontairement plusieurs de ses parcelles AOP en Vin de France pour offrir plaisir et buvabilité, dans un contenant de verre allégé.

Les Vignerons de Buzet SANS Sulfites Ajoutés 2022

Les Vignerons de Buzet SANS Sulfites Ajoutés 2022 - 15,20$ – 13862081 – 13,5 % - 1,5 g/l – Bio, nature

Un judicieux assemblage de cabernet-sauvignon, cabernet franc et de merlot, produit par la coopérative des vignerons de Buzet, un regroupement de 160 viticulteurs qui fait partie des entreprises engagées pour la nature. Établie depuis 1953, la coopérative est pionnière de la transition agroécologique et ses membres sont engagés collectivement dans une démarche environnementale et une viticulture durable.

Torres Secret del Priorat 2021

Torres Secret del Priorat 2021 - 24,50$ – 14922137 – 13,5 % - 1,8 g/l – Bio

Dans un bel habillage orné de fleurs d’amandier, voici un rouge qui s’inscrit dans l’unicité et la qualité des vins du Priorat. En Espagne, la famille Torres est une des pionnières de la recherche et de la mise en place de technologies écologiques et durables. Leurs efforts sont constants dans la réduction de leur empreinte carbone, en plus de leurs programmes de viticulture régénérative et de restauration des variétés ancestrales. Leur objectif global est de réduire leur émission de CO² par bouteille de 60% en 2030 et d’être à zéro émission d’ici 2040, pour l’ensemble de leurs vignobles.

Pour des suggestions quotidiennes de vins, suivez-moi sur Instagram @nrartdevivre ou sur mon site natalierichard.com.