Un palmarès des bulles du Nouvel An

Léon Courville Muse 2020 – 38,25$ – 14721933 – 12 % - 7 g/l

Quelle belle découverte que le vin effervescent de méthode traditionnelle du vignoble Léon Courville de Lac-Brome. Une bulle expressive et crémeuse aux notes balsamiques et aux saveurs de fête. Le vin qui est 100% de cépage St-Pépin, a passé 15 mois sur lies pendant sa deuxième fermentation, ce qui lui apporte une grande richesse aromatique.

En cette fin d’année, levons nos verres de Muse à la mémoire du vigneron visionnaire Léon Courville qui nous a quittés il y a quelques mois. Un homme passionné qui nous laisse l’empreinte marquante de son inestimable contribution à la viticulture québécoise.

Francesco Cirelli Wines of Anarchy Frizzante

Francesco Cirelli Wines of Anarchy Frizzante – 25,10$ – 14946471 – 10,5 % - 1,2 g/l – Bio, nature

En 2003, après quelques années à Milan, Francesco Cirelli est retourné sur le terroir de son enfance dans les Abruzzes. Avec son épouse Michaela, il cultive ses 22 hectares de vignes en bio et biodynamie et vinifie ses vins en amphore. Son frizzante est un «pet nat» à base de trebbiano d’Abruzzo. C’est un produit unique que j’ai adoré pour ses notes herbacées qui rappellent la sauge et le romarin, ses bulles énergiques et son taux d’alcool faible, un atout très appréciable dans le temps des Fêtes.

Vilarnau Barcelona Cava Riserva

Vilarnau Barcelona Cava Riserva – 18,40$ – 15108461 – 12 % - 8 g/l – Bio

Une délicieuse nouveauté aux bulles énergiques et aux arômes de violette et de framboise. Son assemblage majoritairement grenache, avec 15% de pinot noir, lui confère une couleur rose saumon et de délicates saveurs de petits fruits. Vilarnau est une entreprise moderne située à San Sadurni d’Anoia, la capitale du cava. Son cellier avant-gardiste qui a été inauguré en 2005 est l’œuvre des architectes Luis Gonzalez et Antonio Miro.

Mestres Gran Reserva Brut Nature 2016

Mestres Gran Reserva Brut Nature 2016 – 38$ – 14316938 – 12 % - 3,3 g/l - Bio

Une rare occasion de déguster un vieux millésime de cava. La mention Gran Reserva signifie que le vin doit passer un minimum de 30 mois sur lies dans la bouteille, avant dégorgement. Or, celui-ci de la maison Mestres a la particularité d’avoir connu un vieillissement de 42 mois, ce qui lui confère des notes briochées et une complexité hors du commun qui regroupe un ensemble de fleurs, d’agrumes et de fruits blancs. Mestres est le pionnier des cava Brut nature (ou sans dosage), une maison qui compte 29 générations et dont les premiers celliers remontent à l’an 1312. «La philosophie familiale est de faire le meilleur vin avec le moins d’intervention possible, afin de préserver sa véritable nature et sa propre identité.» - Juan Aura Llargues

Masi Modello Prosecco

Masi Modello Prosecco – 19,30$ – 13572729 – 11 % - 9,6 g/l

Pour les après-midis de dolce vita, l’effervescence du prosecco est de mise, grâce à ses bulles crémeuses et la douceur de ses notes de fruit, comme la poire et l’abricot. Celui-ci est agréablement anisé et offre assez de longueur pour faire durer le plaisir. La marque Modello est une des divisions de la méga entreprise vénitienne Masi, très connue pour ses amarone et la gamme Campofiorin.

Champagne Nominé-Renard Brut

Champagne Nominé-Renard Brut – 47,50$ – 15223021 – 12 % - 7,3 g/l

Le Nominé Renard remporte la palme des champagnes parmi les meilleurs rapports qualité-prix. Un nez invitant de brioche saline et de fleur d’acacia accueille des bulles vives et dynamiques, aux notes citronnées et d’une longueur portant vers le zeste de lime. Un assemblage classique de chardonnay, de pinot meunier et de pinot noir que la maison décrit comme une invitation au voyage, et je cite librement : « Le chardonnay qui conduit à la méditation, aide à séduire. Le pinot meunier incite à la tendresse et le pinot noir nous emmène au pays de la sensualité et de la passion. » Oh lala…

Pour des suggestions quotidiennes de vins, suivez-moi sur Instagram @nrartdevivre ou sur mon site natalierichard.com.

