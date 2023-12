Des suggestions accessibles pour Noël

Domaine St-Jacques Brut 2020

À l’apéro

Domaine St-Jacques Brut 2020 – 34,75$ – 14721888 – 12,3 % – 6,9 g/l

Un assemblage égal de vidal et de chardonnay qui offre un nez riche et alléchant, grâce à un élevage sur lies de 24 mois. Des notes florales et anisées invitent une bulle fine, élégante et d’une persistance crémeuse, sur une finale de pommes golden. Pour un apéro festif à souhait, à la fois gastronomique et appétissant.

Ecovitis Fuenteseca Utiel-Requena 2022

Avec la dinde…

Ecovitis Fuenteseca Utiel-Requena 2022 – 14,15$ – 12681131 – 12% - 1,3 g/l – Bio

Il est rare de trouver un vin d’une telle qualité pour un prix aussi doux. L’assemblage est majoritairement macabeo, un cépage espagnol aromatique qu’on appelle aussi viura. Ses notes de verveine, de melon miel peuvent parfois s’ouvrir vers la noisette et le zeste de lime, selon les régions. Ici, on est sur des terroirs d’altitude, avec de la fraîcheur et assez de rondeur pour accompagner une dinde farcie et sa traditionnelle sauce aux canneberges.

Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast 2022

Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast 2022 – 19,95$ – 14602889 – 13,5 % - 1,7 g/l

Si vous préférez le rouge, voici un excellent choix à servir avec la dinde ou la volaille. Un vin frais et digeste qui ne manque pas de concentration, avec des arômes de violette, des saveurs de framboise noire et de cacao, sur des tannins souples. L’assemblage de ce millésime comporte 61% de grenache, 20% de syrah, 15% de cinsault et 4% de petite sirah. Une bouteille idéale si vous aimez raconter des histoires rigolotes ou inusitées. L’inspiration du nom du vin « Cigare Volant » fait référence à un décret passé à Châteauneuf-du-Pape en 1954, qui interdit le survol, l’atterrissage et le décollage d’aéronefs dits « soucoupes volantes » ou « cigares volants ». Il est bien spécifié que si un tel engin atterrissait sur le territoire, il serait immédiatement mis à la fourrière.

7 Deadly Zin Lodi 2019

Avec la tourtière…

7 Deadly Zin Lodi 2019 – 24,85$ – 11383473 – 15 % - 6,1 g/l

Ce zinfandel californien puissant et corsé fait référence aux sept péchés mortels mais c’est un vrai péché mignon. Un vin concentré et généreux aux arômes de bleuets enrobés de chocolat et aux notes de raisins secs, de café moka et de cerise macérée. Le zinfandel (ou primitivo) est l’un des meilleurs cépages pour accompagner la tourtière ou le cipâte, quelle que soit la recette. Les saveurs de ce classique du temps des Fêtes varient selon les régions, les traditions familiales et le choix de viandes, mais le vrai secret est dans le mélange d’épices qui contient toujours du clou de girofle. Cette épice ancestrale est aussi primordiale dans les recettes de vin chaud et d’autres gâteries de Noël comme les biscuits de pain d’épices.

Fernandez Rivera Dehesa La Granja 2017

Fernandez Rivera Dehesa La Granja 2017 – 22$ – 928036 – 15 % - 2,4 g/l

La famille Fernandez Rivera est une des plus anciennes et des plus prestigieuses de la Ribera del Duero. Ses vins sont devenus de grands classiques pour tous ceux et celles qui aiment les vins espagnols bien concentrés et très corsés. Cette cuvée à 100% tempranillo a été élevée en fûts américains pendant 24 mois et a reposé trois ans en bouteille avant d’être mise en marché. On suggère de la décanter et de l’aérer un bon trente minutes avant le service pour en tirer le maximum de plaisir. Vous aurez de la matière et de quoi vous régaler à un prix très abordable pour la qualité.

Distillerie Vent du Nord Amaretto Quirel

Avec le dessert…

Distillerie Vent du Nord Amaretto Quirel – 26,35$ – 15146977 – 24 %

Une délicieuse nouveauté pour les amateurs de cocktails et de liqueur à base de noix. L’amaretto classique est une liqueur douce d’origine italienne, plus précisément de la ville de Saronno, en Lombardie. Dépendant du producteur, on l’élabore avec des noyaux d’abricots ou de pêche, ou encore avec des amandes amères ou douces. Celui-ci qui est produit par la distillerie Vent du Nord de Baie-Comeau est un amaretto nordique, produit à partir de noisettes nord-côtières et de pommes provenant de Pointe-aux-Pommes, le tout vieilli dans des barriques de rhum jamaïcain. Parfait pour réaliser un amaretto sour aux notes torréfiées ou un cocktail allégé, fraise et balsamique, selon la recette de Patrice Plante qui inclut 1 once d’amaretto, 1 cuillère à thé de vinaigre balsamique et 2 onces de moût de pomme et fraise. Cette recette est tirée de son nouveau livre Boire Mieux, publié aux Éditions La Presse, 39,95$. Aussi une belle idée de cadeau.

