Cinq idées de cadeaux à déguster

L’Orpailleur Brut

L’Orpailleur Brut – 60,25 $ – 15243081 – 12 % - 5,8 g/l – 1,5 litre

C’est toujours une bonne idée d’offrir des bulles. Le Brut du vignoble de l’Orpailleur est devenu un incontournable au fil des années, et de plus c’est un produit authentique de notre terroir. En grande nouveauté cette année, le vignoble a produit 150 magnums de 1,5 litre, soit l’équivalent de deux bouteilles, qui sont disponibles exclusivement sur saq.com pour la période des Fêtes. Un produit rare et en édition limitée, ça fait un très beau cadeau! Sinon, on trouve également la bouteille classique dans plusieurs succursales de la province – SAQ 12685625 - 30,50 $.

Grand Antonio Orange

Grand Antonio Orange – 54,75 $ – 15165166 – 40 %

Une délicieuse nouveauté à offrir aux amateurs de cocktails et de liqueur à base d’orange comme le Triple sec, le Cointreau, la Mandarine Napoléon ou le Grand Marnier.

À ne pas comparer cependant, celui-ci est unique et produit au Québec par la Distillerie Les Subversifs, située à Sorel-Tracy. Toute leur gamme de spiritueux rend hommage à des personnages qui ont marqué l’histoire du Québec, et pour leur whisky à l’orange, ils ont choisi le Grand Antonio. Antonio Barichievich (1925-2003) était un homme fort et un lutteur professionnel.

D’origine croate, il est arrivé au Québec dans les années 1940 et a marqué toute une génération, notamment pour avoir tiré avec ses cheveux, un autobus bondé de passagers. Il a aussi joué dans les films La Guerre du feu (1981) et L’abominable homme des neiges (1996). La liqueur à l’orange qui lui rend hommage est élaborée avec un whisky canadien vieilli 6 ans et se boit aussi bien sur glace qu’en cocktail. Pour un cocktail des Fêtes 100 % Québec, essayez-le façon kir royal avec les bulles de l’Orpailleur ou en version Spritz, en ajoutant deux onces de whisky à l’orange à trois onces de vin mousseux, puis une once d’eau pétillante et quelques glaçons.

Domaine Fouassier Sancerre Les Grous 2022

Domaine Fouassier Sancerre Les Grous 2022 – 34,75 $ – 12259423 – 12,5 % - 1,2 g/l – Bio, biodynamie

Le vin de Sancerre est un grand classique qui plaît à tous. Ses prestigieux sauvignons blancs se démarquent par des notes florales, sur une vivacité et une trame minérale exceptionnelles. Le terroir de calcaire, de silex et de terres blanches de Sancerre, permet de produire des vins droits et élégants, comme ceux du domaine familial Fouassier, vignerons depuis dix générations, et qui travaille en biodynamie depuis plus de 20 ans.

Georges Descombes Morgon 2021

Georges Descombes Morgon 2021 – 43 $ – 13112933 – 13 % - 1,2 g/l - nature

Il ne faut pas mettre tous les vins du Beaujolais dans le même panier. Certains sont jeunes, juteux, légers et prêts à boire maintenant. D’autres comme ceux de Morgon, un des crus du Beaujolais, sont beaucoup plus étoffés, complexes et peuvent se bonifier plusieurs années. Les vins de Georges Descombes demeurent d’une grande pureté. Cette cuvée issue de ses vieilles vignes est vinifiée sans intrant et porte la signature d’un fruit gracieux sur une matière veloutée. Elle a déjà reposé neuf mois en barriques, plus d’un an en bouteille et pourra procurer encore beaucoup de plaisir à qui sait l’attendre.

Isole e Olena Chianti Classico 2020

Isole e Olena Chianti Classico 2020 – 41,75$ –515296 – 14 % - 2,1 g/l

Tous les bons vins ont une histoire à raconter. La prestigieuse maison Isole e Olena est située en Toscane, sur les collines du Chianti Classico, à 400 mètres d’altitude entre Florence et Sienne. Au départ, il s’agissait de deux petit hameaux abandonnés, acquis en 1956 par le père de Paolo de Marchi, qui s’y est installé après ses études en viticulture, en 1976. Sa passion et sa vision ont permis au domaine d’acquérir ses lettres de noblesse et l’emblématique cuvée Cepparello, issue des meilleures parcelles, figure parmi les meilleurs vins de sangiovese. Il reste d’ailleurs quelques bouteilles du 2019 en succursales. Celui-ci est le plus abordable de la gamme, vieilli en foudre pendant environ un an, il offre d’agréables notes de fruits et d’épices dans un ensemble plutôt soyeux, sur une finale élégante. Un vin qui figure parmi les derniers du règne de Paolo de Marchi, la propriété ayant été rachetée en 2022 par le groupe français EPI qui possède entre autres les champagnes Piper-Heidsieck et Charles Heidsieck.

