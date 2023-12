De bonnes bouteilles pour vos partys des Fêtes

Des magnums…

Castello di Nipozzano Riserva Chianti Rufina 2020

Castello di Nipozzano Riserva Chianti Rufina 2020 • 43,50 $ • 13056927 • 13,5 % • 2,1 g/l • 1,5 litre

C’est pendant la période des Fêtes que l’on trouve le plus de produits en format magnum, qui correspond à 1,5 litre de vin, soit l’équivalent de deux bouteilles. Non seulement c’est un format idéal pour trinquer à plusieurs et génial à présenter sur la table, mais aussi la bouteille est souvent plus économique. Ce grand classique de la Toscane, Castello di Nipozzano, est la propriété la plus célébrée de la famille Frescobaldi. Le château fut érigé en l’an 1000 pour défendre Florence, et son vignoble est situé devant la rivière Arno, sur une colline du terroir Rufina. Dans le verre, c’est du pur bonheur! Un sangiovese juste assez corsé et super bien balancé avec des notes de violette, de cerise, de muscade et une douce torréfaction en finale.

Le Grand Ballon Val de Loire Sauvignon Blanc 2022

Le Grand Ballon Val de Loire Sauvignon Blanc 2022 • 27,25 $ • 14601181 • 12 % • 4,3 g/l • 1,5 litre

Toujours dans un style traditionnel et passepartout, le sauvignon blanc est un cépage qui plaît à tous et qui s’accorde avec toutes les bouchées apéritives que l’on met sur la table pendant le temps des Fêtes. Du plateau de légumes au cocktail de crevettes, en passant par les petits feuilletés et le saumon fumé, les charcuteries et les fromages. Surtout le fromage de chèvre, le fromage en grains et les fromages frais comme la burrata et la mozzarella. On peut bien sûr le servir à table également, en entrée avec un croustillant de chèvre chaud ou au repas avec un poisson grillé.

Des découvertes…

Ktima Spiropoulos Mantinia 2022

Ktima Spiropoulos Mantinia 2022 • 17,65 $ • 13190982 • 12 % • 1,9 g/l • Bio

Un bon vin pour impressionner les collègues et amis avec un cépage grec peu connu comme le moschofilero de Mantinia, qui offre un bouquet floral hors du commun, avec des arômes de rose, de fraise des champs et des notes de poire acidulée et croquante, dans une finale minérale à souhait. Un excellent vin pour l’apéro ou pour accompagner un repas aux saveurs méditerranéennes.

Vento di Mare Carricante 2022

Vento di Mare Carricante 2022 • 15,80 $ • 15127442 • 12,5 % • 1,2 g/l • Bio, orange

Le vin orange est encore très tendance au Québec et l’offre se multiplie. Cette nouveauté de la coopérative sicilienne Cantina Ermes est produite à base de carricante, un cépage autochtone aux arômes de fleur et de rayon de miel, avec des saveurs fruitées de melon et d’orange sanguine. Le vin orange implique une macération pelliculaire qui aura duré 19 jours pour cette cuvée, vinifiée avec ses levures naturelles et en fermentation spontanée. Contrairement à certains vins orange qui tendent à être plus tanniques et oxydatifs, celui-ci se complète d’une texture soyeuse et d’une finale suave, sur le zeste de mandarine.

Metal Label Range Durif 2021

Metal Label Range Durif 2021 • 17,75 $ • 13699498 •14,5 % • 4,6 g/l

Une autre occasion d’essayer un nouveau cépage, le durif qui donne des vins violacés, fruités et bien corsés. Celui-ci, qui provient de la région de Riverina en Australie, est puissant et généreux aux notes de violette, de bleuet et de mûre sur une finale qui rappelle la réglisse. Pour la petite histoire, le durif a été créé en France dans les années 1880, par le botaniste François Durif, à partir d’un croisement de syrah et de peloursin. Il est presque inexistant dans son pays d’origine mais populaire en Australie et très cultivé en Californie, où on l’appelle Petite Sirah.

Un cocktail prêt-à-boire…

Offley Clink Portonik

Offley Clink Portonik • 4,30$ • 15148219 • 5 % • 75 g/l

Le porto blanc servi avec un trait d’eau tonique est un apéritif classique du nord du Portugal. Bien balancé et léger en alcool, il est facile à transporter et à préparer. On peut le siroter frais en canette ou le servir dans un verre, avec des glaçons, une tranche d’orange ou de citron et une tige de menthe pour apporter de la fraîcheur et une touche festive.

