Cinq vins pour harmoniser décembre

Vignoble Anne Collard Côtes du Rhône 2020 • 22,80 $ • 15208488 • 14,5 % • 2,4 g/l • Bio

2020 est le premier millésime du projet fort réussi d’Anne Collard. Un vin d’une élégance généreuse et chaleureuse, aux notes de cassis et de cacao, pointées de thym citronné, sur une finale poivrée.

Le tout est produit sans sulfites, en fermentation spontanée avec levures indigènes, dans des cuves de béton où le vin est laissé en maturation de huit à douze mois avant d’être embouteillé. Pour vous mettre en contexte, il y a d’abord le Château Mourgues du Grès qui est considéré comme l’un des meilleurs vignobles de la Costière de Nîmes, depuis que François Collard a pris la relève de son père en 1990, en collaboration avec son épouse Anne. Puis en 2019, Anne Collard achète 30 hectares de vignes à Comps, un terroir particulièrement venteux et propice à la culture biologique, situé à six kilomètres du château. Elle mène son projet en collaboration avec l’expertise de son fils Romain au vignoble et de son mari François à la cave, pour élaborer seulement deux cuvées en petite quantité, celle-ci et «Aube» qui est produite à partir de vieilles vignes. Des vins vibrants et équilibrés qui sont vinifiés au Château Mourgues du Grès, dans de nouvelles installations.

Domaine Ferrer Ribière Tradition 2018

Domaine Ferrer Ribière Tradition 2018 • 21,80 $ • 11096271 • 14,5 % • 1,6 g/l • Bio

On se transporte dans les Pyrénées-Orientales, au sud-ouest de Perpignan, où Denis Ferrer et Bruno Ribière ont uni leur talent en 1993 pour travailler quelques parcelles de vignes sur le terroir des Aspres, situé au pied du Canigou. «Aspres» signifie âpre, aride et rocailleux en catalan, donc des terres difficiles à cultiver aux rendements naturellement modérés. Le duo a fait la conversion biologique en 2007, porté par la passion de produire des vins authentiques et sans artifices. Tradition 2018 est un vin puissant aux arômes complexes de fleurs séchées et de figue confite, empreinte de garrigue dans une matière concentrée, mais énergique, d’une structure tannique à la fois élégante et rustique. Un vin de terroir absolument épatant.

Badenhorst Family Wines Papegaai Red Swartland 2022

Badenhorst Family Wines Papegaai Red Swartland 2022 • 20,90 $ • 15015580 • 13,5 % • 1,6 g/l • nature

Nouveau millésime du Papegaai, une cuvée spécialement produite pour le Québec par Adi Badenhorst, dans un assemblage de vieilles vignes du Swartland, soit du grenache noir, du chenin blanc, du shiraz et du tinta barroca. Un vin juteux, festif et facile à boire qui en plus d’être très chaleureux et satisfaisant, contribue à la sauvegarde des magnifiques perroquets du Cap, une espèce menacée qui subsiste en moindre nombre à l’état sauvage. Papegaai signifie perroquet en afrikaans, une des langues parlées en Afrique du Sud, et une partie des profits des ventes de ce vin va à un OBNL consacré à la sauvegarde de l’oiseau.

Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Classic • 13,95 $ • 512518 • 11 % • 2,5 g/l

Le vin classique du Domaine Tariquet a changé d’habillage et d’assemblage, mais garde toujours le même profil et un excellent rapport qualité-prix. On trouve plus d’ampleur dans l’évolution de la cuvée qui est désormais dominée par le gros manseng, secondé par l’ugni blanc, le colombard et le sauvignon blanc. En nouveauté, on y a ajouté un complément de chardonnay et de chenin blanc, deux cépages peu plantés en Gascogne qui apportent une touche de complexité, toujours sur une finale vivement acidulée.

M. Chapoutier Combe Pilate Collines Rhodaniennes 2021 • 24,90 $ • 14982771 • 12,5 % • 1,2 g/l • Bio, biodynamie

Le viognier est un cépage généreux qui révèle beaucoup d’élégance quand il est issu des terroirs de la vallée du Rhône. Celui-ci est particulièrement savoureux avec ses notes d’abricot frais et de miel sur des effluves minéraux. Mais surtout, il est produit avec beaucoup d’amour. En effet, la nouvelle gamme «alchimie» de Michel Chapoutier propose des vins produits en biodynamie, avec des soins à la vigne optimisés par le principe de l’amour, un concept valorisé par le producteur dans les liens entre l’homme et la nature. En définitive, on veut exprimer que les résultats sont toujours meilleurs lorsqu’un travail est fait avec amour et conviction. À la vôtre!

