Trinquer au bonheur

Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva

Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva • 14,30 $ • 13640277 • 12 % • 8,7 g/l

Un très bon vin effervescent du Portugal, dans un rapport qualité/plaisir imbattable. Des bulles aériennes aux notes florales qui ne manquent pas de vivacité grâce à une sélection de raisins cueillis en altitude. Une belle occasion de découvrir les saveurs des cépages portugais dans cet assemblage de gouveio, arinto, codega et malvasia, vinifiés selon la méthode traditionnelle.

Château de Maligny Chablis Vigne de la Reine 2022

Château de Maligny Chablis Vigne de la Reine 2022 • 33,25 $ • 560763 • 12,5 % • 1,2 g/l

Un grand classique de la région de Chablis, parmi les vins du Château de Maligny qui sont d’une constance exemplaire. La famille Durup, vignerons de père en fils depuis 1560, est propriétaire du plus grand domaine indépendant de Chablis. La parcelle Vigne de la Reine siège au sein d’une petite vallée au sol calcaire et au microclimat des plus favorables. Le millésime 2022 présente des arômes délicats et élégants de fleur d’oranger, de fleur de lys, de mandarine et de zeste d’agrume sur une finale empreinte de la minéralité distinctive du terroir.

Argyros Atlantis 2022

Argyros Atlantis 2022 23,50 $ • 11097477 • 13 % • 2,6 g/l

L’île volcanique de Santorin produit les meilleurs assyrtiko de Grèce grâce à un terroir unique où les vignes sont présentes depuis des milliers d’années. La famille Argyros cultive un des plus grands vignobles de l’île depuis plus de 100 ans et leurs vieilles vignes produisent des vins exceptionnels. Le millésime 2022 fut un peu plus compliqué de ce côté de la mer Égée, à cause des grands vents qui ont retardé la maturité des raisins, mais la qualité est au rendez-vous. La minéralité saline et la vivacité de l’assyrtiko s’harmonisent avec les notes de pêche blanche et d’acacia, sur une longueur qui fait saliver.

Godelia Selecciòn 2019 26,90 $

Godelia Selecciòn 2019 26,90 $ • 12276805 • 14 % • 1,8 g/l

En blanc, le godello est le cépage-roi de la région de Bierzo en Espagne. En voici qui sort de l’ordinaire. Riche et savoureux, il est issu de vieilles vignes de 80 ans et d’un élevage de huit mois en foudre et en œuf de béton. Toujours dans un style minéral aux notes d’agrumes, enrobées d’une superbe texture qui perdure en longueur. Godelia est un vignoble familial situé sur le Chemin de Compostelle.

Michele Chiarlo Le Orme Barbera d’Asti

Michele Chiarlo • Le Orme Barbera d’Asti • 16,95 $ • 356105 • 14 % • 3,1 g/l

Pour un brindisi (porter un toast en italien) à la mémoire du grand producteur piémontais Michele Chiarlo qui nous a quittés paisiblement cette semaine à l’âge de 88 ans. Icône des vins italiens dans le monde, il s’est investi notamment dans la mise en valeur du cépage barbera. Barbera d’Asti ou d’Alba? C’est vraiment une question de goût et de style. Un barbera d’Asti sera généralement plus éclatant de fraîcheur, comme celui-ci qui présente des notes de cerise et de framboise, sur une finale acidulée. Un barbera d’Alba, comme celui de Silvio Grasso, par exemple, sera plus structuré et plus tannique, sur des notes de fruits noirs et de prune. À vous de décider celui qui réjouira votre palais! Quel qu’il soit, il sera délicieux à l’apéro avec un plateau de charcuteries et de fromages, ou à table avec des raviolis de courge au beurre de sauge.

Quinta da Pellada Outeiro Dão 2018

Quinta da Pellada Outeiro Dão 2018• 17,45 $ • 14346176 • 13 % • 1,2 g/l

Parmi les producteurs qui mettent en valeur les saveurs du Portugal, Quinta da Pellada propose ce délicieux assemblage de cépages autochtones du Dão comme l’alfrocheiro, le touriga nacional, le jaen et le tinta roriz (ou tempranillo). Un vin original et qualitatif qui ne manque pas de matière et qui mérite sa place à table lors d’un souper festif du temps des Fêtes.

