Le Portugal dans nos verres

Le Portugal est aussi le plus grand producteur de liège au monde, une matière première précieuse pour les nombreux producteurs qui choisissent de fermer leurs bouteilles de vins avec des bouchons de liège. Ces bouchons proviennent du chêne-liège ou quercus suber, un arbre qui peut survivre plusieurs écorçages, espacés en cycles de neuf ou dix ans, à partir de sa 25e année. Le généreux chêne-liège a une durée de vie de 250 à 400 ans. En plus des bouchons de bouteilles de vin, le liège sert à fabriquer des planches de surf ou de skateboard, de l’isolation pour les vaisseaux spatiaux, ainsi que plusieurs objets et accessoires de mode.

Contraste Douro 2021

Contraste Douro 2021 • 21,10 $ • 13211886 • 13 % • 1,4 g/l

Mis à part les vins du Vinho Verde, on trouve peu de vins blancs du Portugal. En voici un de la région du Douro Supérieur qui mérite d’être découvert. C’est un assemblage égal de cépages autochtones dont l’arinto, le codega do Larinho qui est originaire du Tras-os-Montes et le rabigato, un des plus anciens du pays, qui apporte à cette cuvée, originalité et fraîcheur. Ses notes exotiques de goyave, de mangue verte et de melon s’équilibrent sur la riche texture d’un élevage sur lies, culminant vers le zeste de lime en finale. Un bon blanc à servir avec un poulet grillé à la portugaise.

Vincente Faria Gloria Reserva DOC Douro 2021

Vincente Faria Gloria Reserva DOC Douro 2021 •15,05 $ • 11156297 • 13,5 % • 6,8 g/l

Toujours dans le Douro, voici un assemblage gourmand de trois des principaux cépages rouges de la région, qui servent aussi à l’élaboration du porto, soit le touriga nacional, le touriga franca et le tinta roriz (ou tempranillo). On y trouve des notes de terre et de sous-bois, une bouche ample et des tannins élégants, sur une finale aux effluves d’orange confite et de cacao. Un rapport qualité-prix d’exception pour un vin qui sera excellent à table avec des grillades de viande rouge ou de l’agneau.

Cabriz Organic Dão 2019

Cabriz Organic Dão 2019 18,60 $ • 13637879 • 13,5 % • 3,5 g/l • Bio

Le Dão, qui est situé en plein centre du Portugal et au sud du Douro, est moins connu mais il figure parmi les plus anciennes régions de vins du pays. Il se caractérise par des sols granitiques pauvres et des vignobles dispersés au travers des forêts de pins, à des altitudes qui varient entre 200 et 1000 mètres. Celui-ci est un assemblage à part égal de touriga nacional et d’aragonez, un autre des noms donnés au tempranillo. Ses notes de cassis et de mûre laissent place à une douce amertume en finale, avec une bonne fraîcheur. Il sera aussi bon avec du veau qu’avec le bacalhau (ou morue), un des poissons emblématiques du Portugal, cuisiné de mille et une façons.

Fontanário de Pegões Palmela 2020

Fontanário de Pegões Palmela 2020 • 15,25 $ • 10432376 • 13,5 % • 4,1 g/l

Les vignerons portugais sont maîtres dans l’art de l’assemblage, tant pour les vins rouges que pour les vins blancs, ce qui fait que l’on trouve très peu de cuvées en mono cépage. Celui-ci est 100 % castelão, un cépage que l’on retrouve dans les régions de Tejo, Alentejo, Lisbonne et dans la Péninsule de Sétubal. Il produit un vin rustique et bien aromatique, comme celui-ci aux notes de groseille, de prune, d’herbes séchées et de tabac. Les tannins sont souples avec une finale d’épices douces, comme la cannelle et la muscade. Excellent en apéro avec des poissons panés, accompagnés de sauce tartare.

Pêra Doce Reserva Alentejano 2020

Pêra Doce Reserva Alentejano 2020 • 15,25 $ • 13895552 • 13,5 % • 8,5 g/l

Un assemblage de trincadeira, aragonez et syrah, un vin suave qui ne manque pas de fruit. Ses notes généreuses de framboise noire sur une finale acidulée aux tannins soyeux, en font un vin charmeur qui fera le bonheur d’un plateau de fromages et charcuteries. On pourra aussi le proposer à table, avec un mijoté de bœuf et légumes-racines.

Herdade de Coelheiros Alentejo 2020

Herdade de Coelheiros Alentejo 2020 • 19,75 $ • 14399420 • 14,5 % • 2,4 g/l

Situé au sud du pays, l’Alentejo ne manque pas de soleil. La majorité des vignobles sont au sein de grands domaines qui travaillent en polyculture où la vigne côtoie des plantations de chêne-liège, d’oliviers et de grands pins, cultivés pour les noix de pins. Un vin qui partage chaleur et puissance dans une finale bien corsée aux notes de torréfaction et de cacao.

Pour des suggestions quotidiennes de vins, suivez-moi sur Instagram @nrartdevivre ou sur mon site natalierichard.com.