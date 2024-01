Un grand «tchin» à 2024 avec des ingrédients d’ici!

Pour célébrer ― et parce que je me sens choyé de démarrer 2024 encore à vos côtés ―, je partage un mocktail chaud et réconfortant qui m’a accompagné lors des deux dernières tempêtes. Cette création récente allie trois ingrédients d’ici : le bleuet, la pomme et le cassis (présent dans le vermouth).

Vous aurez encore plus envie d’aller jouer dehors en vous imaginant siroter ce parfait vin chaud épicé sans alcool.

Santé (je vous souhaite littéralement la santé en 2024)!

Vin chaud épicé sans alcool

(Donne une portion)

INGRÉDIENTS

2 ½ oz (75 ml) de vermouth rouge sans alcool NOA (une marque de Monsieur Cocktail)

½ oz (15 ml) de sirop de bleuet Monsieur Cocktail (qu’on peut remplacer par 1 c. à soupe de confiture de bleuet)

2 oz (60 ml) de jus de pomme

Pincée de cannelle moulue

Anis étoilé (pour décorer)

PRÉPARATION