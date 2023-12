Le temps des Fêtes sans punch, c’est non!

Le temps des Fêtes est enfin vraiment à nos portes : la tourtière, la dinde et les atocas sont prêts, les œufs mimosas sont au réfrigérateur et décorés, la table est mise, le sapin est allumé, les cadeaux sont emballés et la voix de George Michael se fait entendre derrière votre caisse de son la plus proche.

Manque-t-il quelque chose? Mon Dieu! L’apéro! Comment recevoir simplement, sans se casser la tête? Un bon vieux bol à punch! Les notes de rhum, d’orange, d’ananas et de gingembre sont parfaites pour accommoder toute la parenté! Version sans alcool? Remplacer le rhum jamaïcain par le rhum épicé sans alcool NOA, et la liqueur d’orange par du sirop d’orange!

Astuce pour le servir sur un gros cube de glace? Nettoyer un contenant de 2 L en carton de jus (style Tropicana), remplissez-le d’eau et mettez-le à la verticale dans votre congélateur. Après 24 heures, déchirez la boîte en carton et vous aurez un gros cube de glace pour refroidir votre punch sans le diluer!

Santé et joyeux temps des Fêtes! Hâte de vous retrouver en 2024!

Punch du temps des Fêtes au rhum

Rendement : 6 à 8 portions

INGRÉDIENTS

10 oz (300 ml) de rhum jamaïcain1

½ oz (45 ml) de liqueur d’orange (ou de sirop d’orange)

5 oz (150 ml) de sirop de gingembre Monsieur Cocktail (ou du commerce)

3 oz (90 ml) de jus d’ananas

1 ½ oz (45 ml) de jus de lime frais

10 oz (300 ml) d’eau pétillante

8 traits d’amer Angostura

Menthe et rondelles d’orange (pour décorer)

PRÉPARATION