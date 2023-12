De l’amaro et du café pour Noël

Il existe plusieurs types d’amari (aux agrumes, à la rhubarbe, à l’artichaut, et même le type alpin qui contient du genièvre), mais une constance demeure : ils sont fabriqués à partir d’une macération d’épices et d’écorces qui leur procure une amertume et une longueur en bouche formidablement balancée par la sucrosité du caramel.

L’hiver et le temps des Fêtes me donnant toujours envie de déguster un amaro, je vous laisse ici avec une limonade (avec ou sans alcool) au café inspirée de cette fameuse liqueur italienne que je vous encourage fortement à découvrir!

Santé!

Limonade Amaro & Café

INGRÉDIENTS

1 oz (30 ml) d’amaro italien sans alcool NOA (ou amaro alcoolisé)

1/2 oz (15 ml) de sirop de vanille

1 espresso double

2 oz de jus de pamplemousse frais

Menthe (pour décorer)

PRÉPARATION